Στο «ραντάρ» της Eurobank Equities η ΑΒΑΞ με σύσταση «buy» και στόχο €4,85

Η Eurobank Equities ξεκινά κάλυψη της ΑΒΑΞ με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο 4,85 ευρώ, εκτιμώντας ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανόδου. Παρά τη βελτίωση της μετοχής τον τελευταίο χρόνο, η αποτίμηση παραμένει χαμηλή, ιδιαίτερα αν αφαιρεθεί η αξία των συμμετοχών σε παραχωρήσεις, όπου η βασική κατασκευαστική δραστηριότητα εμφανίζεται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών ομίλων.

Ο όμιλος βασίζεται κυρίως στις κατασκευές, που σήμερα παράγουν το μεγαλύτερο μέρος του EBITDA, αλλά σταδιακά αυξάνει τη συμμετοχή των υποδομών μέσω παραχωρήσεων. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει τη σταθερότητα των εσόδων και να μειώσει την κυκλικότητα του κλάδου, χωρίς να αλλάξει τον βασικό χαρακτήρα της εταιρείας.

Οι προοπτικές του κλάδου στην Ελλάδα παραμένουν ισχυρές, χάρη σε ευρωπαϊκά κονδύλια και έργα ΣΔΙΤ, δημιουργώντας σημαντικό pipeline νέων έργων. Σε αυτό το περιβάλλον, η ΑΒΑΞ εκτιμάται ότι θα διατηρήσει υψηλά επίπεδα εσόδων έως το 2026, πριν επέλθει σταδιακή ομαλοποίηση, με παράλληλη πίεση στα περιθώρια λόγω εντονότερου ανταγωνισμού.

Το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, παρά την απώλεια της Αττικής Οδού, συνεχίζει να στηρίζει την κερδοφορία, με βασικούς πυλώνες μεγάλους αυτοκινητοδρόμους και νέα έργα που ενισχύουν τις μελλοντικές αποδόσεις. Η συμβολή τους αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, βελτιώνοντας την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών.

Τέλος, οι εκτιμήσεις δείχνουν ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών την περίοδο 2026–2030, ικανή να καλύψει επενδύσεις, δανειακές υποχρεώσεις και μερίσματα, οδηγώντας παράλληλα σε σημαντική μείωση της μόχλευσης.