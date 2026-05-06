Συνάντηση-του-υφυπουργού-Αγροτικής-Ανάπτυξης-με-κτηνοτρόφους-της-Λευκάδας-για-τα-μέτρα-βιοασφάλειας

Συνάντηση με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων της Λευκάδας είχε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς, με αντικείμενο τα προβλήματα που έχουν προκύψει στον κλάδο μετά την εφαρμογή των μέτρων εγκλεισμού των ζώων, τα οποία εφαρμόστηκαν μετά την επιβεβαίωση κρούσματος ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Ιθάκη.

Ο κ. Καββαδάς αναγνώρισε τη σοβαρότητα των προβλημάτων, επισημαίνοντας ότι εξετάζονται οι διαθέσιμες δυνατότητες στήριξης, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιθωρίων και των ισχυόντων ευρωπαϊκών κανονισμών.

Τονίστηκε ότι προτεραιότητα παραμένει η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και η αποτροπή περαιτέρω διασποράς της νόσου. Για αυτόν τον λόγο υπογραμμίστηκε η ανάγκη αυστηρής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας.

«Η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της νόσου και την αποτροπή περαιτέρω διασποράς. Είναι ευθύνη όλων μας -της Πολιτείας, των αρμόδιων Αρχών και των ίδιων των παραγωγών- να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα εφαρμόζονται με συνέπεια και υπευθυνότητα, ώστε να επιστρέψουμε το ταχύτερο δυνατό σε συνθήκες ομαλότητας», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδος, ώστε να υπάρχει καθημερινή παρακολούθηση της κατάστασης και να προωθούνται άμεσα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων επεσήμαναν ότι ο υποχρεωτικός εγκλεισμός των ζώων και η απαγόρευση της βόσκησης έχουν αυξήσει αισθητά το κόστος παραγωγής. Έμφαση δόθηκε στο κόστος των ζωοτροφών, καθώς οι παραγωγοί καλούνται πλέον να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των ζώων μέσα στις σταβλικές εγκαταστάσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, τέλος, ζητήθηκε η ένταξη των κτηνοτρόφων σε καθεστώς αποζημιώσεων για τις ζωοτροφές, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις και να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

