Σχέδιο-απόφασης-στον-ΟΗΕ-για-τα-Στενά-του-Ορμούζ-κατέθεσαν-οι-ΗΠΑ-με-κατηγορίες-κατά-του-Ιράν

Σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας το Ιράν ότι απειλεί την παγκόσμια οικονομία μέσω ενεργειών στα Στενά του Ορμούζ, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να ζητεί άμεση αποκλιμάκωση.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συνεχίζει να κρατά όμηρο την παγκόσμια οικονομία» μέσω ενεργειών στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως αναφέρεται, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν προσπάθειες κλεισίματος της θαλάσσιας οδού, απειλές κατά πλοίων, τοποθέτηση θαλασσίων ναρκών και επιβολή διοδίων σε μια από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές αρτηρίες παγκοσμίως.

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι, «κατ’ εντολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», οι ΗΠΑ σε συνεργασία με το Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ συνέταξαν σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το σχέδιο αποσκοπεί στην υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και καλεί το Ιράν να σταματήσει άμεσα επιθέσεις, ναρκοθέτηση και επιβολή διοδίων.

Υποχρεώσεις για το Ιράν και ανθρωπιστικός διάδρομος

Στο πλαίσιο της πρότασης, ζητείται από το Ιράν να γνωστοποιήσει τον αριθμό και τη θέση των ναρκών που έχει τοποθετήσει και να συνεργαστεί για την απομάκρυνσή τους.

Παράλληλα, το σχέδιο στηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου για την ασφαλή διέλευση πλοίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέχεται επίσης στα κράτη-μέλη το δικαίωμα να προστατεύουν τα πλοία τους βάσει του διεθνούς δικαίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν την προσδοκία ότι το σχέδιο θα τεθεί προς ψήφιση τις επόμενες ημέρες, επιδιώκοντας ευρεία στήριξη από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ζητείται από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να υποβάλει έκθεση εντός 30 ημερών σχετικά με την εφαρμογή βασικών διατάξεων του ψηφίσματος.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι κανένα κράτος-μέλος δεν θα πρέπει να συνδράμει το Ιράν σε ενέργειες που σχετίζονται με το κλείσιμο των Στενών ή την επιβολή διοδίων.