Τουρκική-αντιπολίτευση:-Η-Γαλάζια-Πατρίδα-χάνεται,-η-Ελλάδα-και-η-Κύπρος-αλλάζουν-τα-δεδομένα

Σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) μέσω του προέδρου του Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος επισήμανε πως η Ελλάδα τα πηγαίνει πολύ καλά στην εξωτερική και αμυντική πολιτική, την ίδια στιγμή που η «Γαλάζια Πατρίδα» χάνεται και οι σύμμαχοι της γειτονικής χώρας στρέφουν αλλού το βλέμμα τους.

«Στο ζήτημα της Γαλάζιας Πατρίδας δείχνουν την αδυναμία τους. Όσοι παρακολουθούν την κατάσταση βλέπουν πώς μας αποκλείουν από την Ανατολική Μεσόγειο. Είχαμε τη Λιβύη και η Ελλάδα εργάζεται όλο το 24ωρο για να αλλάξει τα δεδομένα», τόνισε χαρακτηριστικά ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Τουρκία.

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι απέναντί μας. Η Σαουδική Αραβία που πενθούσαμε για τον θάνατο του βασιλιά είναι απέναντι μας.Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Αίγυπτος μάς αντιτίθενται, ενώ το Κατάρ, το οποίο εμπιστεύονται σιωπηρά, διεξάγει γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο με τους Ελληνοκύπριους. Η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά της και το κάνει αυτό με την υποστήριξη της Ευρώπης. Συνεχίζει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά.Οι πλησιέστερες τουρκικές δημοκρατίες έχουν αναγνωρίσει την ελληνοκυπριακή διοίκηση στη Νότια Κύπρο, όχι την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”».

