    Τσίπρας: Ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά

    Τσίπρας: Ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά

    Στο θέμα της «ενεργειακής φτώχειας» επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση για τη ΔΕΗ.

    Σε σημερινή ανάρτησή του στο Instagram, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει: «Πολλοί Έλληνες αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους τον χειμώνα, ειδικά στην επαρχία. Ελλάδα και Βουλγαρία καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην ΕΕ στην Ενεργειακή Φτώχεια. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα με +7% ε;iναι πρώτη στις αυξήσεις τιμών στην Ενέργεια».

    Ακολούθως, ο κ. Τσίπρας επαναλαμβάνει τις βασικές προτάσεις του: «Η απάντηση είναι η Θέσπιση Ελάχιστης Εγγυημένης Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά. Στόχος είναι η μείωση του τελικού λογαριασμού 30%-40%. Τα εργαλεία υπάρχουν, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση».

