Τόσο-κοντά,-αλλά-και-τόσο-μακριά-από-ένα-«deal»-για-το-τέλος-του-πολέμου-ΗΠΑ-και-Ιράν:-«Και-να-μην-συμφωνήσουν-τώρα,-τελικά-θα-συμφωνήσουν»-λέει-ο-Τραμπ

Κοντά σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή φαίνεται να είναι οι ΗΠΑ και το Ιράν, που ανακοίνωσε σήμερα ότι εξετάζει νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα μνημόνιο 14 σημείων, αφήνοντας ωστόσο κρίσιμα ζητήματα -όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης- για μεταγενέστερες συνομιλίες, αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ISNA, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα διαβιβάσει σύντομα την απάντησή της μέσω του Πακιστάν, το οποίο φιλοξένησε τις μοναδικές ειρηνευτικές συνομιλίες κατά τη διάρκεια του πολέμου και έκτοτε λειτουργεί ως βασικός διαμεσολαβητής μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίς το πρωί, δεν έδωσε λεπτομέρειες για συγκεκριμένη πρόταση, ανέφερε όμως ότι ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί, εφόσον «το Ιράν συμφωνήσει σε όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί».

President Trump posts on TruthSocial: Assuming Iran agrees to give what has been agreed to, which is, perhaps, a big assumption, the already legendary Epic Fury will be at an end, and the highly effective Blockade will allow the Hormuz Strait to be OPEN TO ALL, including Iran.… pic.twitter.com/uMjgTNznYH — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 6, 2026

«Είναι νωρίς να εξεταστούν απευθείας συναντήσεις»

Αργότερα, μιλώντας στην εφημερίδα New York Post, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι ακόμη πρόωρο να εξεταστούν απευθείας συναντήσεις για την υπογραφή συμφωνίας.

Πακιστανική πηγή, καθώς και δεύτερη πηγή με γνώση της διαμεσολάβησης, επιβεβαίωσαν πληροφορίες που μετέδωσε αρχικά το αμερικανικό μέσο Axios σχετικά με προτεινόμενο μονοσέλιδο μνημόνιο 14 σημείων, το οποίο θα οδηγούσε επίσημα στον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το μνημόνιο θα ακολουθηθεί από συνομιλίες για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν και τη συμφωνία για περιορισμούς στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Βρισκόμαστε κοντά»

«Θα το κλείσουμε πολύ σύντομα. Βρισκόμαστε κοντά» δήλωσε η πηγή από το Πακιστάν. Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και Ιρανοί αξιωματούχοι δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού του Reuters.

Μέχρι αργά το απόγευμα δεν υπήρχε επίσης δημόσια τοποθέτηση από το Ισραήλ, σύμμαχο των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου, το οποίο έχει πιέσει την Ουάσινγκτον να τηρήσει σκληρή στάση, πριν από οποιαδήποτε συμφωνία.

Ισραηλινή πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το Ισραήλ δεν γνωρίζει αν ο Τραμπ βρίσκεται πράγματι κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων και ότι το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται, αντίθετα, για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου.

Τραμπ: «Είμαστε οι μόνοι με τους οποίους θέλουν να κάνουν συμφωνία»

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν σήμερα «τον ισχυρότερο στρατό που είχαν ποτέ».

«Θέλουν να διαπραγματευτούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στο Ιράν. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τις ναυτικές επιχειρήσεις, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει συμφωνία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και η Τεχεράνη επιθυμεί διαπραγμάτευση.

«Είμαστε οι μόνοι με τους οποίους θέλουν πραγματικά να κάνουν συμφωνία», είπε.

🇺🇸🇮🇷 Trump : “We’re dealing with people that want to make a deal very much, and we’ll see whether or not they can make a deal that’s satisfactory to us. We have it very much under control. The blockade is unbelievable… it’s like a wall of steel.” “Wall of steel” is a great… pic.twitter.com/NlVmzblM9l — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 6, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι η κατάσταση βρίσκεται «σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο», ενώ χαρακτήρισε τον ναυτικό αποκλεισμό «απίστευτο». «Το Ναυτικό έχει κάνει απίστευτη δουλειά… Είναι σαν ένας ατσάλινος τοίχος και κανείς δεν περνά», ανέφερε.

JUST IN: President Trump vows to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon as a naval blockade remains in place. “We’re not going to let Iran have a nuclear weapon, and we’re not going to let that happen. And, we won’t let that happen. And so we’re, we’re dealing with people… pic.twitter.com/ZinIH1PP5q — Fox News (@FoxNews) May 6, 2026

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν τελικά θα αναγκαστεί να συμφωνήσει, ακόμη και αν αρχικά αρνηθεί. «Θα δούμε αν μπορούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα ικανοποιεί όλους» είπε, προσθέτοντας ότι αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει τώρα, «τελικά θα συμφωνήσει».

Αμερικανικό F-35 χτύπησε ιρανικό τάνκερ

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις παρακολούθησαν το δεξαμενόπλοιο «Hasna» καθώς έπλεε σε διεθνή ύδατα με προορισμό ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις απηύθυναν πολλαπλές προειδοποιήσεις στο πλοίο με ιρανική σημαία, ενημερώνοντάς το ότι παραβιάζει τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Όπως αναφέρει η CENTCOM, αφού το πλήρωμα του «Hasna» δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, αμερικανικές δυνάμεις αχρήστευσαν το πηδάλιο του δεξαμενόπλοιου, πυροβολώντας με το πυροβόλο των 20 χιλιοστών μαχητικού F/A-18 Super Hornet του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο απονηώθηκε από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

Το πλοίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν συνεχίζει πλέον την πορεία του προς το Ιράν.