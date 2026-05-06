Χαρδαλιάς:-«Η-αναβάθμιση-ανοικτών-δημόσιων-χώρων-και-υποδομών,-μέρος-του-συνολικού-σχεδιασμού»

Δύο σημαντικά έργα κοινωνικού χαρακτήρα και υποδομής στο Δήμο Νίκαιας-Ρέντη, που αφορούν σε αναπλάσεις δημόσιων χώρων και κτηρίων, συνολικού προϋπολογισμού 2,11 εκατ. ευρώ, δρομολόγησε η Περιφέρεια Αττικής με την υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων, που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Μαραγκάκης.

Ειδικότερα η πρώτη αφορά στην αναβάθμιση των Πάρκων «Καβάφη» και «Ειρήνη», συνολικής έκτασης 11,5 στρεμμάτων, με χρηματοδότηση ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Οι εργασίες προβλέπουν τη δημιουργία ασφαλών χώρων αναψυχής, άθλησης, ευεξίας και πλήρη προσβασιμότητα για όλους, μέσα από την αναβάθμιση του πρασίνου, του αστικού εξοπλισμού και των παιδικών χαρών τους.

Η δεύτερη αφορά στην ανακατασκευή υπάρχοντος δημοτικού κτηρίου επί της οδού Κικινίου 14, με στόχο την εγκατάσταση του ΚΑΠΗ Νίκαιας στο ισόγειο και τη μετεγκατάσταση του Δημοτικού Ωδείου στον 1ο όροφο, έργα που χρηματοδοτούνται αντιστοίχως με 366.000 ευρώ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» και 347.000 ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Με αφορμή τα έργα αυτά που θα συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε: «Η αναβάθμιση των ανοικτών δημόσιων χώρων και των υποδομών αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδιασμού μας για καλύτερη ποιότητα ζωής, περισσότερη ασφάλεια, προσβασιμότητα και λειτουργικότητα σε κάθε γειτονιά». Αναφερόμενος στη στενή συνεργασία του με τον «άξιο δήμαρχο, Κωνσταντίνο Μαραγκάκη» παρατήρησε «προχωράμε βήμα-βήμα σε ουσιαστικά έργα που αλλάζουν την εικόνα της πόλης και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών: από τις αναπλάσεις των πάρκων και την αξιοποίηση δημοτικών υποδομών, μέχρι το μεγάλο έργο στο πρώην Νεκροταφείο Νεάπολης, τις νέες σχολικές μονάδες, την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων και – το βασικότερο – τα κρίσιμα αντιπλημμυρικά έργα, προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ. Για εμάς, κάθε παρέμβαση έχει κοινωνικό πρόσημο και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Συνεχίζουμε με πράξεις, όχι λόγια, επενδύοντας σε σύγχρονους, ανθρώπινους και ανθεκτικούς δήμους, όπως αξίζουν στους πολίτες τους».

Από πλευράς του, ο κ. Μαραγκάκης επισήμανε ότι η συνεργασία με τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, αποτυπώνεται στην υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων για την υλοποίηση αυτών των δύο σημαντικών παρεμβάσεων. Με τις οποίες αφενός αναβαθμίζεται το αστικό περιβάλλον με έναν ολοκληρωμένο και βιοκλιματικό σχεδιασμό, αφετέρου με τη δημιουργία ΚΑΠΗ και σύγχρονων χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων καθώς και με την πρόβλεψη λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου, ενισχύονται οι κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές της περιοχής.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

