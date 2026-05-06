ΧΑ:-«Μάχη»-με-τις-2233-για-τον-ΓΔ 

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και με οδηγό τις τράπεζες και άλλους δεικτοβαρείς τίτλους (ΕΛΧΑ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Βιοχάλκο, Allwyn, Metlen, Helleniq Energy) οδήγησαν το ΓΔ σε αδιάλειπτα ανοδική κίνηση. Μάλιστα, πέτυχε το υψηλό ημέρας λίγο πριν το κλείσιμο στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,853% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά, με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα να παραμένει υψηλή και την ένταση στα Στενά του Ορμούζ να συντηρείται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,91%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+2,81%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,12%), η Helleniq Energy (+1,29%), η ΕΛΧΑ (+7,67%), η Allwyn (+1,52%), η Κύπρου (+1,95%), η Metlen (+1,84%), η Βιοχάλκο (+1,17%), αλλά και η Credia (+5,94%) με την YKNOT (+5,74%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ACAG (-1,19%), ο ΑΔΜΗΕ (-0,92%), ο Aktor (-0,55%), ο Ελλάκτωρ (-1,03%), η ΜΟΗ (-0,05%) και ο ΟΛΠ (-1,94%). Απολογιστικά, 76 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 30 εκείνων που υποχώρησαν. Ευφορία επικράτησε στις αγορές, χωρίς να υπάρχει είδηση που να την δικαιολογεί, με την τιμή του πετρελαίου brent πάνω από τα $110/βαρέλι και πιθανό το σενάριο κλιμάκωσης των συγκρούσεων στον Περσικό Κόλπο.

Στις 2233 μονάδες η κοντινότερη κρίσιμη που καλείται να υπερβεί στη σημερινή συνεδρίαση ο Γ.Δ. στο Χ.Α.