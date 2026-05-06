amd:-Έσοδα-10,25-δισ.-δολάρια-το-α’-τρίμηνο-με-άνοδο-38%

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες τα αποτελέσματα α’ τριμήνου που ανακοίνωσε η Advanced Micro Devices (AMD) την Τρίτη καθώς η ζήτηση για τσιπ που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης εκτοξεύεται.

Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 38%, φτάνοντας τα 10,25 δισ. δολάρια από 7,44 δισ. δολάρια ένα χρόνο πριν. Οι πωλήσεις του τομέα data center αυξήθηκαν κατά 57%, στα 5,8 δισ. δολάρια, από 3,67 δισ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 1,38 δισ. δολάρια, ή 84 σεντς ανά μετοχή από 709 εκατ. δολάρια, ή 44 σεντς ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Για το β’ τρίμηνο, η AMD αναμένει έσοδα στα επίπεδα των 11,2 δισ. δολαρίων, έναντι των εκτιμήσεων των αναλυτών για 10,52 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την LSEG.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της AMD, Lisa Su, δήλωσε στην ανακοίνωση ότι η μονάδα data center αποτελεί πλέον τον «κύριο μοχλό για την αύξηση των εσόδων και των κερδών της εταιρείας».

Η μετοχή της AMD σημειώνει εντυπωσιακή πορεία, έχοντας υπερτριπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο και καταγράφοντας άνοδο 66% μέχρι στιγμής 2026. Παρ’ ότι εξακολουθεί να υστερεί έναντι της Nvidia στην αγορά GPUs για data centers τεχνητής νοημοσύνης, οι επενδυτές ποντάρουν ότι η αγορά είναι αρκετά μεγάλη ώστε να υποστηρίξει περισσότερους ισχυρούς παίκτες.

Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της κάνει άλμα 5,26% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.