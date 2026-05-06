amd:-Εκτίναξη-20%-της-μετοχής-μετά-τα-ισχυρά-αποτέλεσματα

Εντυπωσιακό «άλμα» 20% σημειώνει η μετοχή της Advanced Micro Devices (AMD), μετά τα καλύτερα των προσδοκιών αποτελέσματα α’ τριμήνου που ανακοίνωσε την Τρίτη, παρασύροντας τις αμερικανικές μετοχές ημιαγωγών στην Wall Street και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών σχετικά με τη διαρκή ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της AMD βρίσκεται σε καλό δρόμο για να φτάσει σε ιστορικό υψηλό εάν τα κέρδη διατηρηθούν μέχρι το κλείσιμο της αγοράς. Την ίδια ώρα, η ανταγωνίστρια Intel ανεβαίνει άνω του 6%, η Arm Holdings, εταιρεία σχεδιασμού τσιπ, σημειώνει άνοδο άνω του 13%, ενώ η Qualcomm κερδίζει πάνω από 6%.

Χθες, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 38%, φτάνοντας τα 10,25 δισ. δολάρια από 7,44 δισ. δολάρια ένα χρόνο πριν. Οι πωλήσεις του τομέα data center αυξήθηκαν κατά 57%, στα 5,8 δισ. δολάρια, από 3,67 δισ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η μετοχή της AMD, η οποία είχε τον καλύτερο μήνα της τον Απρίλιο από την εποχή των dotcom, έχει ήδη αυξηθεί περίπου 66% για το έτος.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της AMD, Lisa Su, δήλωσε στην ανακοίνωση ότι η μονάδα data center αποτελεί πλέον τον «κύριο μοχλό για την αύξηση των εσόδων και των κερδών της εταιρείας».

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η Samsung Electronics έγινε μόλις η δεύτερη ασιατική εταιρεία που έφτασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε κεφαλαιοποίηση αγοράς.