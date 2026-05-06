Crypto 2.0: Από τον «τζόγο» στη… μηχανή των αγορών – Το tokenization «επιτίθεται»

Καθώς οι περίοδοι ύφεσης στον κλάδο των crypto έγιναν μάθημα, οι ηγέτες της αγοράς εγκαταλείπουν το ρίσκο της απρόβλεπτης μεταβλητότητα των τιμών και ποντάρουν στο tokenization, την ψηφιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, ως το μόνο βιώσιμο μοντέλο για την επόμενη ημέρα των διεθνών αγορών.

Η μετάβαση προσφέρει στις εταιρείες τεχνολογίας blockchain ένα πιο σταθερό επιχειρηματικό μοντέλο, απεξαρτημένο από τις έντονες διακυμάνσεις των όγκων συναλλαγών.

Εξαγορές

Η Bullish προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας διαχείρισης τίτλων Equiniti έναντι 4,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σηματοδοτώντας μια επιθετική ώθηση στον τομέα των ψηφιοποιημένων μετοχών (tokenized equities).

Την ίδια στιγμή, η Coinbase συνήψε συμφωνία με την Centrifuge, εταιρεία λογισμικού για την ψηφιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, ενισχύοντας την παρουσία της στις ψηφιοποιημένες αγορές, οι οποίες περιλαμβάνουν πλέον ETF και πιστωτικά προϊόντα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coinbase Brian Armstrong δήλωσε ότι ο κλάδος βρίσκεται στο κατώφλι του επόμενου κύματος προσαρμογής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα stablecoins, τις αγορές προβλέψεων και το tokenization.

«Εφαρμογή στην πραγματική οικονομία»

Ο CEO της Robinhood,της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τεχνολογίας (fintech), Vlad Tenev, σημείωσε: «Θέλω να ξεφύγω από το να μιλάω για την τιμή του bitcoin. Η στρατηγική μας είναι να πάρουμε την υποδομή κρυπτογράφησης και να την εφαρμόσουμε σε περιουσιακά στοιχεία που έχουν χρησιμότητα στον πραγματικό κόσμο».

Ο κλάδος επαναπροσδιορίζει την τεχνολογία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ως τη νέα χρηματοοικονομική βάση.

Το tokenization επιτρέπει τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων —από ομόλογα μέχρι ακίνητα— σε δίκτυα blockchain, μια ιδέα που κερδίζει έδαφος καθώς συμμετέχουν πλέον κολοσσοί όπως η BlackRock, το Nasdaq και η DTCC.

Σε αρχικό στάδιο

Παρά τις προοπτικές πάντως, η ψηφιοποίηση παραμένει σε αρχικό στάδιο, με τα περιουσιακά στοιχεία «on chain» να ανέρχονται επί του παρόντος σε 27 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως υπογράμμισε ο Tenev «από τη μία πλευρά είναι το bitcoin και τα υπόλοιπα αμιγώς ψηφιακά στοιχεία, για τα οποία δεν μπορώ να προβλέψω την τιμή τους σε τρεις μήνες, καθώς παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις. Αλλά αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα, όμως, είναι ότι η τεχνολογία των ψηφιακών δικτύων ως υποδομή της οικονομία, θα αποκτήσει τεράστιες διαστάσεις και εμείς επενδύουμε σε αυτήν», πρόσθεσε.