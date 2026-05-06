deepseek:-Πρώτο-άνοιγμα-σε-επενδυτές-με-αποτίμηση-έως-50-δισ.-δολάρια

Η εταιρεία που αναπτύσσει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα επιδιώκει να ανατρέψει τη μακροχρόνια στρατηγική και να επιδιώξει για πρώτη φορά εξωτερική χρηματοδότηση.

Έως και 50 δισ. δολάρια θα μπορούσε να αποτιμηθεί η κινεζική start up τεχνητής νοημοσύνης Deepseek σε γύρο χρηματοδότησης, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται δημοσίευμα του Reuters.

Η εταιρεία που αναπτύσσει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα επιδιώκει να ανατρέψει τη μακροχρόνια στρατηγική και να επιδιώξει για πρώτη φορά εξωτερική χρηματοδότηση.

Το εθνικό ταμείο τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας, ύψους 60 δισ. γουάν (8,8 δισ. δολάρια), που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να γίνει ο βασικός επενδυτής στη συγκέντρωση κεφαλαίων της DeepSeek, ανέφερε μία από τις πηγές.

Η startup θα μπορούσε να συγκεντρώσει 3 έως 4 δισ. δολάρια από τον γύρο χρηματοδότησης, προκειμένου να ενισχύσει τις υπολογιστικές της δυνατότητες και να βελτιώσει τις παροχές προς τους υπαλλήλους της, δήλωσαν ξεχωριστές πηγές στο Reuters.

Ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας Tencent Holdings βρίσκεται επίσης σε διαπραγματεύσεις για να επενδύσει στη DeepSeek, ανέφεραν οι πηγές.