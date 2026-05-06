dotsoft:-Αναλαμβάνει-έργο-για-την-Ανεξάρτητη-Αρχή-κατά-της-Διαφθοράς-της-Κύπρου

Στην υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού συστήματος Lobbying για την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς» προχωρά η Dotsoft, σε συνεργασία με το υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας – τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το έργο αφορά στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ενιαίου και λειτουργικά αποδοτικού πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα υποστηρίζει την ηλεκτρονική καταγραφή, διαχείριση, παρακολούθηση και εποπτεία των δραστηριοτήτων lobbying και των εμπλεκόμενων φορέων. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τη διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων.

Μέσω του νέου συστήματος, διαδικασίες που μέχρι σήμερα διεκπεραιώνονταν χειροκίνητα ή μέσω ανταλλαγής εντύπων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, θα αυτοματοποιηθούν και θα μεταφερθούν σε ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση αιτήσεων, τη λειτουργία και ενημέρωση μητρώων, την υποστήριξη ελέγχων και γνωστοποιήσεων, καθώς και την παραγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων.

Το λογισμικό θα αναπτυχθεί σε ελληνική και αγγλική γλώσσα, με έμφαση στην ευχρηστία, τη διαδραστικότητα και την προσβασιμότητα από διαφορετικές συσκευές, όπως υπολογιστές, tablets και κινητά τηλέφωνα. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ασφάλεια των δεδομένων, στη διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης, στη διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα ή μελλοντικά πληροφοριακά συστήματα, καθώς και στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η ανάληψη του έργου αποτελεί για τη Dotsoft μια ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία με την κυπριακή Δημόσια Διοίκηση σε έναν κρίσιμο τομέα: τη διαφάνεια στη λήψη δημόσιων αποφάσεων. Με την τεχνογνωσία μας στην ανάπτυξη σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων για τον δημόσιο τομέα, δεσμευόμαστε να παραδώσουμε μια αξιόπιστη, ασφαλή και εύχρηστη ψηφιακή λύση που θα ενισχύσει το έργο της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και θα συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης.

Η σύμβαση, όπως επισημαίνεται, επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία της Dotsoft σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού υψηλής θεσμικής σημασίας και ενισχύει περαιτέρω τη δραστηριότητα της εταιρείας σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνείς αγορές. Με εμπειρία σε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πλατφόρμες SaaS, έργα διαλειτουργικότητας και υπηρεσίες υποστήριξης δημόσιων οργανισμών, η Dotsoft συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες που υπηρετούν τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.