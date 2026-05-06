equinor:-Η-Ευρώπη-είναι-απίθανο-να-επιτύχει-τον-στόχο-αποθήκευσης-φυσικού-αερίου-στο-80%-πριν-από-τον-χειμώνα

Η Ευρώπη θα δυσκολευτεί να αναπληρώσει τις εξαντλημένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου της στο στοχευμένο επίπεδο πλήρωσης 80% πριν από την έναρξη του επόμενου χειμώνα, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής οικονομικών της Equinor, επικαλούμενος δυσμενείς διαφορές τιμών και χαμηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα προσφοράς.

Οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι επί του παρόντος περίπου 30% γεμάτες, δηλαδή έξι ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον εποχιακό κανόνα, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Τόργκριμ Ρεϊτάν σε τηλεφωνική επικοινωνία με αναλυτές.

Ωστόσο, η μορφή των τιμών στην αγορά, όπου οι συμβάσεις που είναι πιο κοντά στον χρόνο είναι πιο δαπανηρές από εκείνες για τον επόμενο χειμώνα, δεν δίνει προς το παρόν τα κίνητρα για εισροές, πρόσθεσε ο οικονομικός διευθυντής.

«Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι αποθήκες φυσικού αερίου πιθανότατα δεν θα φτάσουν τον στόχο του 80% που έχει τεθεί. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον, η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου θα είναι ευάλωτη σε καιρικά φαινόμενα, (σε) λειτουργικά ζητήματα», δήλωσε ο Ρεϊτάν.

Ο αντίκτυπος του πολέμου στην παραγωγή LNG του Κατάρ

Αυτό έρχεται να προστεθεί στις αλλαγές στην προσφορά στην αγορά, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει καταστρέψει την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει έως και πέντε χρόνια για να επισκευαστεί, μειώνοντας την εξαγωγική ικανότητα του Κατάρ κατά 17%.

«Επομένως, προς το παρόν, δεν βλέπουμε αυτό το πλεόνασμα LNG κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, όπως περιμέναμε μόλις πριν από μισό χρόνο», δήλωσε ο Ρεϊτάν, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται να αγοράσει LNG για να καλύψει τη ζήτησή της.

Η ζημιά σήμαινε επίσης ότι ενώ οι αγορές πετρελαίου θα μπορούσαν ίσως να επιστρέψουν στο φυσιολογικό εντός εξαμήνου από το επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, «για το φυσικό αέριο θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος», πρόσθεσε.

Ο οικονομικός διευθυντής μίλησε μετά την ανακοίνωση των κερδών του πρώτου τριμήνου από την Equinor, τα οποία ενισχύθηκαν από την υψηλή παραγωγή και την άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

- Reuters

