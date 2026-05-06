hermes-airports:-Η-διαθεσιμότητα-θέσεων-αεροπορικών-εταιρειών-προς-την-Κύπρο-το-καλοκαίρι-δεν-θα-μειωθεί-περισσότερο-από-5%

Η διαθεσιμότητα θέσεων αεροπορικών εταιρειών προς την Κύπρο αυτό το καλοκαίρι θα μειωθεί «όχι περισσότερο» από 5%, δήλωσε την Τετάρτη η Hermes Airports, διαχειρίστρια εταιρεία αεροδρομίων της χώρας, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει αρνητικά τις περιφερειακές τουριστικές προοπτικές.

Οι αφίξεις τουριστών στο νησί έχουν μειωθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Μια βρετανική στρατιωτική βάση στην Κύπρο επλήγη από μια μεμονωμένη επίθεση με drone στις 2 Μαρτίου.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν μειώσει περίπου 600.000 θέσεις από τα δρομολόγια για την καλοκαιρινή περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου, ενώ οι αφίξεις επιβατών αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 9%, ή περίπου 450.000 ταξιδιώτες, δήλωσε η Hermes, η οποία διαχειρίζεται τα διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Οι περισσότερες προσαρμογές αφορούσαν χαμηλότερες συχνότητες πτήσεων και όχι ακυρώσεις δρομολογίων, και δεν υπήρξε καμία επίδραση στα δρομολόγια λόγω προβλημάτων έλλειψης καυσίμων, ανέφερε η Hermes.

Οι αφίξεις τις τελευταίες εβδομάδες έχουν δείξει σημάδια ανάκαμψης, με τους συντελεστές πληρότητας επιβατών στα αεροσκάφη να αυξάνονται σε 80% έως 85% από τις 20 Απριλίου σε σύγκριση με μέσο όρο 76% νωρίτερα τον Απρίλιο. Βασικές τουριστικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας και της Πολωνίας, κατέγραφαν συντελεστές πληρότητας που υπερέβαιναν το 90%, ανέφερε η Hermes.

- Reuters

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής