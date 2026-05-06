Jumbo: Αύξηση 4% στις πωλήσεις το πρώτο τετράμηνο – Επιβράδυνση στην αγορά της Ρουμανίας

Αύξηση των πωλήσεων περίπου +4% κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026 σημείωσε ο Όμιλος Jumbo, με τη θετική πορεία στην Ελλάδα (+7%) και τη Βουλγαρία (+9%), να αντισταθμίζει σε μεγάλο βαθμό τις πιέσεις που καταγράφονται στη Ρουμανική αγορά (-7%) και στην Κύπρο (+2%).

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, η χρονική μετατόπιση των διακοπών του Πάσχα, οδήγησε σε μεταφορά μέρους των εποχικών πωλήσεων στον Μάρτιο. Κατά συνέπεια, τον Απρίλιο του 2026, οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν χαμηλότερα κατά περίπου -4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Αντίθετα, οι πρώτες ημέρες του Μαΐου καταδεικνύουν τάσεις εξομάλυνσης της πορείας των πωλήσεων σε πλήρη εναρμόνιση με το guidance (+5%).

Στη Ρουμανία, η αγορά παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης, κυρίως λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και της συγκρατημένης καταναλωτικής δαπάνης. Παράλληλα, η πολιτική αβεβαιότητα των τελευταίων ημερών, διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην αποδυνάμωση του τοπικού νομίσματος (RON) έναντι του ευρώ. Πάραυτα, ο επενδυτικός σχεδιασμός του Ομίλου Jumbo για τη ρουμανική αγορά παραμένει αμετάβλητος, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του Ομίλου στην εν λόγω αγορά. Εντός του 2026 αναμένεται η λειτουργία νέου καταστήματος στο Baia Mare, καθώς και του νέου Giga κέντρου διανομής (60.000 τ.μ.), επένδυση που αποτελεί βασικό πυλώνα για τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης στη χώρα.

Η συνολική πορεία των πωλήσεων

Ελλάδα

Τον Απρίλιο του 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), ήταν μειωμένες κατά -1,5% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά για το πρώτο τετράμηνο του έτους 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά +7% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Κύπρος

Οι πωλήσεις των καταστημάτων (φυσικών και ηλεκτρονικού) στην Κύπρο, κατά τον Απρίλιο του 2026, σημείωσαν μείωση κατά -3% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στην Κύπρο για το πρώτο τετράμηνο του 2026 είναι αυξημένες κατά +2% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Βουλγαρία

Οι πωλήσεις του δικτύου στη Βουλγαρία καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (https://www.e-jumbo.bg/bg/), κατέγραψαν αύξηση κατά +2%περίπου τον Απρίλιο του 2026, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στη Βουλγαρία για το πρώτο τετράμηνο του 2026 είναι αυξημένες κατά +9% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρουμανία

Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) σημείωσαν μείωση της τάξης του -15% περίπου τον Απρίλιο του 2026, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το πρώτο τετράμηνο του 2026, είναι μειωμένες κατά -7% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.