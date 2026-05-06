Novo Nordisk: Το χάπι του Wegovy απογειώνει τις πωλήσεις – Η νέα μάχη των GLP-1 αλλάζει τη φαρμακοβιομηχανία

Η Novo Nordisk δείχνει ότι δεν έχει πει ακόμη την τελευταία της λέξη στον πόλεμο των φαρμάκων απώλειας βάρους. Ο δανέζικος φαρμακευτικός κολοσσός ανακοίνωσε αποτελέσματα-έκπληξη για το πρώτο τρίμηνο, με αιχμή το νέο χάπι Wegovy, το οποίο εξελίσσεται σε έναν από τους πιο εκρηκτικούς λανσαρίσματα στην ιστορία των GLP-1 φαρμάκων.

Η εταιρεία αναθεώρησε προς τα επάνω τις προβλέψεις της για το σύνολο της χρονιάς, καθώς οι πωλήσεις των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, επιβεβαιώνοντας ότι η παγκόσμια αγορά GLP-1 έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο προσοδοφόρες μάχες της φαρμακοβιομηχανίας.

Οι επενδυτές παρακολουθούν πλέον όχι μόνο ποιος πουλά περισσότερο, αλλά και ποιος θα κυριαρχήσει στην επόμενη μεγάλη φάση: τα χάπια αδυνατίσματος.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν το πρώτο που περιλάμβανε πλήρεις πωλήσεις του oral Wegovy στις ΗΠΑ — και τα νούμερα αιφνιδίασαν ακόμη και τους πιο αισιόδοξους αναλυτές.

Οι πωλήσεις του χαπιού έφτασαν τα 2,26 δισ. κορόνες, σχεδόν διπλάσιες από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Περίπου 1,3 εκατ. συνταγές εκτελέστηκαν μέσα σε μόλις τρεις μήνες, με τη Novo να χαρακτηρίζει το λανσάρισμα «την ισχυρότερη κυκλοφορία GLP-1 προϊόντος στην ιστορία των ΗΠΑ».

Η σημασία του oral Wegovy ξεπερνά τα άμεσα έσοδα. Μέχρι σήμερα, η αγορά των φαρμάκων απώλειας βάρους βασιζόταν κυρίως σε ενέσιμες θεραπείες — κάτι που λειτουργούσε αποτρεπτικά για πολλούς ασθενείς.

Το χάπι αλλάζει τα δεδομένα. Κάνει τα GLP-1 πιο «μαζικά», πιο εύχρηστα και δυνητικά προσβάσιμα σε πολύ μεγαλύτερο κοινό.

Τα κέρδη που ξεπέρασαν κάθε πρόβλεψη

Η Novo ανακοίνωσε άλμα 32% στις πωλήσεις πρώτου τριμήνου, στα 96,8 δισ. δανέζικες κορόνες, πολύ υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Τα λειτουργικά κέρδη εκτινάχθηκαν κατά 65%, φτάνοντας τα 59,6 δισ. κορόνες.

Ακόμη και μετά τις λογιστικές προσαρμογές, η εικόνα παραμένει εξαιρετικά ισχυρή για την εταιρεία, η οποία στηρίζεται πλέον σχεδόν ολοκληρωτικά στη δυναμική των GLP-1 φαρμάκων.

Το ενέσιμο Wegovy συνέχισε επίσης να αναπτύσσεται, με τις πωλήσεις να αυξάνονται 12%, ενώ το Ozempic — το blockbuster φάρμακο διαβήτη της Novo — εμφάνισε κάμψη πωλήσεων, αν και καλύτερη από ό,τι φοβόταν η αγορά.

Η μάχη με την Eli Lilly γίνεται όλο και πιο σκληρή

Πίσω από τα εντυπωσιακά νούμερα κρύβεται ένας πόλεμος δισεκατομμυρίων.

Η Eli Lilly και η Novo Nordisk συγκρούονται πλέον ανοιχτά για την κυριαρχία στην αγορά των φαρμάκων παχυσαρκίας, την οποία οι αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 100 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η Lilly είχε αρχίσει να αποκτά σημαντικό προβάδισμα στις ΗΠΑ χάρη στα φάρμακα Mounjaro και Zepbound, ενώ πρόσφατα λάνσαρε και το δικό της χάπι απώλειας βάρους, το Foundayo.

Ωστόσο, η Novo φαίνεται να προηγείται καθαρά στην πρώτη κρίσιμη φάση της αγοράς των oral GLP-1.

Ακόμη και ο CEO της Eli Lilly παραδέχθηκε ότι η διείσδυση του Foundayo θα χρειαστεί χρόνο, σημειώνοντας ότι η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας χαπιού «δεν γίνεται σε ημέρες, αλλά σε τρίμηνα».

Γιατί τα χάπια αλλάζουν το παιχνίδι

Η αγορά θεωρεί ότι τα χάπια μπορεί να είναι η πραγματική «χρυσή φλέβα» της βιομηχανίας.

Οι ενέσιμες θεραπείες έχουν ήδη μετατρέψει τις Novo και Lilly σε δύο από τις πιο ισχυρές φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο. Όμως τα χάπια μπορούν να ανοίξουν πολύ μεγαλύτερη αγορά: πιο εύκολη συνταγογράφηση, μικρότερο ψυχολογικό φράγμα για τους ασθενείς και πιθανή διεύρυνση της χρήσης ακόμη και εκτός των πιο βαριών περιστατικών παχυσαρκίας.

Αυτό εξηγεί γιατί οι επενδυτές αντιμετωπίζουν πλέον τις πωλήσεις των oral GLP-1 σαν βασικό δείκτη για το ποιος θα κυριαρχήσει στη φαρμακευτική αγορά της επόμενης δεκαετίας.

Η μεγάλη πρόκληση της Novo

Παρά την εντυπωσιακή ανάκαμψη, η Novo εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση. Η εταιρεία έχει δεχθεί σοβαρά πλήγματα τους τελευταίους μήνες μετά από απογοητευτικά αποτελέσματα δοκιμών για επόμενης γενιάς φάρμακα, όπως το CagriSema, ενώ οι επενδυτές αμφισβήτησαν τη δυνατότητά της να διατηρήσει το τεχνολογικό προβάδισμα απέναντι στη Lilly.

Η επιτυχία του Wegovy σε μορφή χαπιού αλλάζει προσωρινά το κλίμα. Δεν λύνει όμως όλα τα ερωτήματα για το ποιος θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στη νέα εποχή των GLP-1.

Ένα πράγμα πάντως μοιάζει πλέον ξεκάθαρο: η μάχη για τα φάρμακα αδυνατίσματος δεν είναι απλώς μια ακόμη φαρμακευτική κούρσα. Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές συγκρούσεις της δεκαετίας — και ίσως η πιο κερδοφόρα.