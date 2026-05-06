TτΕ: Ανάπτυξη 2,1% για τρίτη συνεχή χρονιά — επενδύσεις στο +8,9% και ανεργία στο χαμηλότερο από το 2009

Το 2025 που η Ελλάδα έγινε
πάλι χώρα ανεπτυγμένης αγοράς
Ανάπτυξη 2,1% για τρίτη συνεχή χρονιά — επενδύσεις στο +8,9% και ανεργία στο χαμηλότερο από το 2009
Η ελληνική οικονομία ξεπέρασε ξανά τον ευρωζωνικό μέσο όρο, με κινητήρα τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Ο πληθωρισμός παραμένει το βαθύτερο αγκάθι.
Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,1% το 2025, παραμένοντας σταθερά υψηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (1,4%). Η σταθερότητα αυτή είναι εντυπωσιακή: ο ρυθμός δεν άλλαξε ούτε μια μονάδα σε σχέση με το 2024 και το 2023. Η ανάπτυξη τροφοδοτήθηκε κυρίως από τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση, ενώ θετική ήταν και η συμβολή του εξωτερικού τομέα.
Οι επενδύσεις αποτέλεσαν το μεγάλο στοίχημα της χρονιάς. Ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου εκτοξεύτηκε κατά 8,9% το 2025 — σχεδόν διπλάσιος ρυθμός από το 4,5% του 2024. Εντύπωση κάνουν ειδικότερα οι επενδύσεις σε κατοικίες (+22,4%), σε μεταφορικό εξοπλισμό (+20,8%) και σε λοιπές κατασκευές (+8,3%).
Η ιδιωτική κατανάλωση, αν και επιβραδύνθηκε ελαφρά (από 2,4% σε 2,0%), στηρίχθηκε από αύξηση του ονομαστικού διαθέσιμου εισοδήματος κατά 5,3% — αποτέλεσμα της ενίσχυσης του εισοδήματος εξαρτημένης εργασίας. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 1,8%, καθώς ο πληθωρισμός «έκλεψε» μέρος της δυναμικής.
Αγορά εργασίας: χαμηλό 16ετίας για την ανεργία
Η ανεργία υποχώρησε στο 8,9% το 2025 — από 10,1% το 2024 — αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από το 2009. Σε επιμέρους κατηγορίες: η ανεργία των γυναικών έπεσε από 12,8% σε 11,2%, ενώ η νεανική ανεργία (20–29 ετών) περιορίστηκε από 18,4% σε 16,1%. Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας υποχώρησε επίσης σε 4,9% από 5,4%.
Το μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε με ρυθμό μόλις 2,3% — σαφώς χαμηλότερα από τον μέσο ευρωζώνης (3,2%) — υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας βελτιώνεται χωρίς να απειλείται η ανταγωνιστικότητα. Αντιθέτως, ο πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) παρέμεινε υψηλά στο 2,9%, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο ευρωζώνης (2,1%), με τον πυρήνα σταθερό στο 3,6%.
|Συνιστώσα
|2022
|2023
|2024
|2025
|Α΄25
|Β΄25
|Γ΄25
|Δ΄25
|Ιδιωτική κατανάλωση
|9,3
|2,3
|2,4
|2,0
|2,6
|1,2
|1,4
|2,5
|Δημόσια δαπάνη
|0,0
|2,8
|−2,6
|0,3
|3,5
|0,8
|−0,3
|−2,2
|Ακαθ. επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου
|22,1
|6,5
|4,5
|8,9
|−1,3
|7,7
|13,2
|14,0
|εκ των οποίων κατοικίες
|60,1
|22,1
|12,9
|22,4
|0,4
|16,2
|26,2
|41,2
|Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών
|6,2
|2,2
|1,0
|1,7
|1,3
|1,1
|1,5
|2,7
|Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών
|10,9
|0,0
|4,8
|−1,3
|1,7
|−3,1
|−3,9
|1,1
|Πραγματικό ΑΕΠ
|5,5
|2,1
|2,1
|2,1
|2,4
|1,7
|2,1
|2,4
|Δείκτης
|2023
|2024
|2025
|Μεταβολή
|Ποσοστό ανεργίας (σύνολο)
|11,1%
|10,1%
|8,9%
|−1,2 μ.μ.
|Ανεργία γυναικών
|14,2%
|12,8%
|11,2%
|−1,6 μ.μ.
|Ανεργία νέων 20–29 ετών
|19,3%
|18,4%
|16,1%
|−2,3 μ.μ.
|Μακροχρόνια ανεργία
|5,7%
|5,4%
|4,9%
|−0,5 μ.μ.
|Συμμετοχή εργατικού δυναμικού (15–64)
|69,8%
|70,5%
|70,9%
|+0,4 μ.μ.
|Μοναδιαίο κόστος εργασίας (ΜΚΕ)
|5,0%
|4,6%
|2,3%
|−2,3 μ.μ.
|ΜΚΕ ευρωζώνης
|5,6%
|4,3%
|3,2%
|—
Πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% και χρέος στο χαμηλότερο από το 2009 — ιστορικό ορόσημο τριάντα ετών
Η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα και τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην ΕΕ το 2025. Fitch, S&P, Scope και Moody’s αναθεώρησαν τις αξιολογήσεις τους ανοδικά, ενώ το spread έναντι Bund συρρικνώθηκε στις 59 μ.β.
Το 2025 αποτέλεσε ορόσημο για τα ελληνικά δημόσια οικονομικά: το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες τον αρχικό στόχο του Προϋπολογισμού (2,4%). Σύμφωνα με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της ΕΛΣΤΑΤ, πρόκειται για ιστορικό ορόσημο τουλάχιστον τριακονταετίας.
Παράλληλα, το δημόσιο χρέος μειώθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε 146,1% του ΑΕΠ — το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Η μείωση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση του ΑΕΠ όσο και σε μείωση του ονομαστικού χρέους κατά 2 δισεκ. ευρώ. Η Ελλάδα κατέγραψε έτσι τη μεγαλύτερη μείωση χρέους μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ.
Αναβαθμίσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης
Η δημοσιονομική υπεραπόδοση αντανακλάστηκε άμεσα στις αγορές. Τον Νοέμβριο του 2025, η Fitch αναβάθμισε την Ελλάδα από BBB– σε BBB με σταθερές προοπτικές, ενώ η Scope μετέβαλε τις προοπτικές σε θετικές. Τον Απρίλιο του 2026, η S&P διατήρησε το BBB– με σταθερές προοπτικές. Η Moody’s (Μάρτιος 2025) αναβάθμισε σε Baa3 από Ba1, ενώ η DBRS Morningstar επιβεβαίωσε το BBB.
Στο πρακτικό επίπεδο, η Ελλάδα άντλησε από τις διεθνείς αγορές τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026 πάνω από το 50% του ετήσιου δανειακού στόχου (8 δισεκ. ευρώ). Χαρακτηριστική ήταν η έκδοση ομολόγου 10ετίας τον Ιανουάριο του 2026: 4 δισεκ. ευρώ, με υπερκάλυψη 12 φορές και απόδοση 3,47%.
|Μέγεθος
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026π
|Αποτέλεσμα γεν. κυβέρνησης
|−2,5%
|+2,2%
|+1,3%
|+1,7%
|—
|Πρωτογενές αποτέλεσμα
|—
|+3,0%
|+4,8%
|+4,9%
|+3,2%π
|Στόχος πρωτογενούς (Π/Υ)
|—
|—
|+2,1%
|+2,4%
|+2,8%
|Δημόσιο χρέος / ΑΕΠ
|177,4%
|163,9%
|154,2%
|146,1%
|136,8%π
|Μεταβολή χρέους (μ.μ. ΑΕΠ)
|—
|−13,5
|−9,7
|−8,1
|−9,3π
|Οίκος
|Ημερομηνία
|Αξιολόγηση
|Προοπτική
|Προηγούμενο
|S&P
|Απρ. 2026
|BBB–
|Σταθερή
|BBB–, Θετική
|Fitch
|Νοέμ. 2025
|BBB
|Σταθερή
|BBB–, Θετική ↑
|Moody’s
|Μάρτ. 2025
|Baa3
|Σταθερή
|Ba1, Θετική ↑
|Scope
|Νοέμ. 2025
|BBB
|Θετική
|BBB, Σταθερή ↑
|DBRS Morningstar
|Σεπτ. 2025
|BBB
|Σταθερή
|BBB, Σταθερή
Τιμές κατοικιών πάνω από το ρεκόρ του 2008 — και ο δείκτης προσιτότητας φλαμπαρίζει στο κόκκινο
Τα νοικοκυριά βελτιώνουν εισόδημα και καθαρό πλούτο, τα επιτόκια δανεισμού αποκλιμακώνονται. Όμως η αγορά ακινήτων ξεπέρασε τα ιστορικά υψηλά του 2008 και το στεγαστικό ζήτημα οξύνεται.
Η χρηματοδότηση των νοικοκυριών από τα ΝΧΙ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,3% τον Μάρτιο 2026. Κινητήρες ήταν η στεγαστική (+1,1%) και κυρίως η καταναλωτική πίστη (+7,7%). Χαρακτηριστικό: οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων εκτοξεύτηκαν σε 2 δισεκ. ευρώ το 2025, από 1,3 δισεκ. το 2024, χάρη εν μέρει στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» (εκταμιεύσεις ~408 εκατ. ευρώ).
Κίνδυνος επιτοκίου: η ΕΚΤ έδωσε ανακούφιση
Η σωρευτική μείωση κατά 200 μ.β. του επιτοκίου καταθέσεων ΕΚΤ (Ιούνιος 2024–Ιούνιος 2025) μεταδόθηκε μερικώς στα υφιστάμενα δάνεια. Το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 74 μ.β. σε 3,6% (Φεβρ. 2026). Οι συνολικές δαπάνες τόκων νοικοκυριών ως % του διαθέσιμου εισοδήματος παρουσίασαν μείωση το 2025. Το μέσο ετήσιο υπόλοιπο δανείων νοικοκυριών ως % εισοδήματος βελτιώθηκε σε 45,6% από 47,0% το 2024.
Αγορά ακινήτων: ρεκόρ πάνω από το 2008
Ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων ανήλθε σε 108,6 το 2025 (με βάση 2007=100), ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ιστορικό υψηλό του 2008 (101,7). Η ετήσια άνοδος ήταν 7,8%. Γεωγραφικά, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι άλλες μεγάλες πόλεις (+9,8%) και η Θεσσαλονίκη (+9,6%), ενώ η Αθήνα σημείωσε +6,2%.
Από την πλευρά της ζήτησης, οι ξένες άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα μειώθηκαν κατά 25% το 2025 εξαιτίας των τροποποιήσεων του καθεστώτος Golden Visa (αιτήματα Golden Visa 2025: 7.029 από 9.384 το 2024, μείωση 25,1%). Ωστόσο, η εγχώρια ζήτηση παραμένει ισχυρή λόγω αστικοποίησης και αύξησης μονοπρόσωπων νοικοκυριών. Από την πλευρά της προσφοράς, η οικοδομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε το 2025 (−2,4% αριθμός αδειών).
|Κατηγορία
|Δείκτης 2024 (2007=100)
|Δείκτης 2025 (2007=100)
|Ετήσια μεταβολή
|Σύνολο διαμερισμάτων
|~100,8
|108,6
|+7,8%
|Νέα διαμερίσματα (έως 5 ετών)
|~105,9
|113,8
|+7,4%
|Παλαιά διαμερίσματα
|~97,5
|105,4
|+8,1%
|Αθήνα
|~106,5
|113,1
|+6,2%
|Θεσσαλονίκη
|—
|—
|+9,6%
|Άλλες μεγάλες πόλεις
|—
|—
|+9,8%
|Ιστορικό υψηλό 2008
|101,7
|Ξεπεράστηκε
|Κατηγορία δανείου
|Ιούν. 2024
|Φεβρ. 2026
|Μεταβολή (μ.β.)
|Στεγαστικά >5 ετών
|4,3%
|3,6%
|−74 μ.β.
|Στεγαστικά 1–5 ετών
|5,5%
|5,5%
|0 μ.β.
|Καταναλωτικά ≤1 έτος
|14,9%
|14,7%
|−25 μ.β.
|Καταναλωτικά 1–5 ετών
|11,1%
|10,5%
|−54 μ.β.
|Ελ. επαγγ./αγρ./ατομ. ≤1 έτος
|7,5%
|6,8%
|−73 μ.β.
|Ελ. επαγγ./αγρ. >5 ετών
|6,8%
|5,3%
|−149 μ.β.
Κύκλος εργασιών 492 δισεκ., λειτουργικό πλεόνασμα +6,6% και εταιρική πίστη στο υψηλότερο από το 2009
Οι ελληνικές επιχειρήσεις ενισχύουν την κερδοφορία τους, αξιοποιούν τη μείωση επιτοκίων ΕΚΤ και βλέπουν τον δείκτη δανεισμού/ΑΕΠ να κινείται ανοδικά. Νέες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων 3,7 δισεκ. ευρώ.
Σύμφωνα με στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων ανήλθε σε 492,1 δισεκ. ευρώ το 2025 (+1,6% σε σχέση με 2024). Πρωταγωνιστές: ο τομέας «Ορυχεία και λατομεία» (+11,2%) και η «Εκπαίδευση» (+8,9%). Αντίθετα, η «Δημόσια Διοίκηση» κατέγραψε μείωση −11,6%.
Η κερδοφορία βελτιώθηκε σημαντικά: το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα αυξήθηκε κατά 6,6% (έναντι 2,2% το 2024), και το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα ακόμη περισσότερο — κατά 9,0% (έναντι μόλις 0,2% το 2024). Το μερίδιο καθαρού κέρδους (καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα / καθαρή προστιθέμενη αξία) διαμορφώθηκε σε 27,3% — άνω του προπανδημικού μέσου 2017–2019 (25,2%).
Πιστωτική επέκταση σε επίπεδα πρωτοφανή από το 2009
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής χρηματοδότησης των ΜΧΕ επιταχύνθηκε δραματικά: μέση τιμή 15% το 2025, από 9,5% το 2024. Η κορύφωση ήταν τον Μάιο 2025 με 17,4% — το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές 2009. Τον Μάρτιο 2026 ο ρυθμός παραμένει υψηλός στο 10,4%. Ο λόγος χρηματοδότησης ΜΧΕ/ΑΕΠ αυξήθηκε σε 32,9% από 31,4% τον Δεκέμβριο 2024.
Σημαντικός καταλύτης ήταν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το RRF: το 2025 το 29% των εκταμιεύσεων επιχειρηματικών δανείων συνδεόταν με τα προγράμματα αυτά, ενώ για ΜΜΕ το ποσοστό έφτανε το 40%. Παράλληλα, το κόστος δανεισμού μειώθηκε αισθητά: ο σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού ΜΧΕ υποχώρησε κατά 126 μ.β. σε 3,7% τον Δεκέμβριο 2025 (από 5% τον Δεκ. 2024), συγκλίνοντας πλέον σχεδόν με τον ευρωπαϊκό μέσο (διαφορά μόλις 16 μ.β.).
|Δείκτης
|Δεκ. 2024
|Δεκ. 2025
|Μεταβολή (μ.β.)
|Σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού ΜΧΕ (Ελλάδα)
|5,0%
|3,7%
|−126 μ.β.
|Σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού ΜΧΕ (Ευρωζώνη)
|4,4%
|3,7%
|−63 μ.β.
|Απόκλιση Ελλάδας από ευρωζώνη
|+63 μ.β.
|+16 μ.β.
|−47 μ.β.
|Μέσο σταθμ. επιτόκιο νέων δανείων ΜΧΕ (Ελλάδα)
|4,9%
|3,7%
|−127 μ.β.
|Μέσο σταθμ. επιτόκιο υφιστάμενων δανείων ΜΧΕ
|5,2%
|4,1%
|−106 μ.β.
Χρηματιστήριο +44,3%, τραπεζικός δείκτης +78% και η Ελλάδα σε τέσσερις λίστες «ανεπτυγμένων αγορών»
Το 2025 αναδείχθηκε σε ιστορική στροφή για την ελληνική κεφαλαιαγορά: FTSE Russell, S&P DJI, Morgan Stanley (MSCI) και STOXX αναβάθμισαν διαδοχικά την Ελλάδα. Το spread ελληνικών ομολόγων έναντι γερμανικού Bund έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΓΔΧΑ) σημείωσε το 2025 απόδοση 44,3% — μια από τις κορυφαίες επιδόσεις στην Ευρώπη. Στον ευρωπαϊκό χώρο ξεπεράστηκε μόνο από τα χρηματιστήρια Ουγγαρίας (59,7%), Πράγας (52,6%) και Σλοβενίας (50,3%). Ο Τραπεζικός Δείκτης πρωταγωνίστησε με +78%, αντικατοπτρίζοντας τη ριζική ανάκαμψη των ισολογισμών του κλάδου.
Η αγορά ωφελήθηκε επίσης από στρατηγικές εξελίξεις: η απόκτηση πλειοψηφίας του ΧΑ από τον όμιλο Euronext ενίσχυσε την εμπιστοσύνη, ενώ διαδοχικές αναβαθμίσεις από μεγάλους πάροχους δεικτών άλλαξαν τη διεθνή τοποθέτηση της χώρας.
|Πάροχος
|Ανακοίνωση
|Αναβάθμιση
|Έναρξη ισχύος
|S&P Dow Jones Indices (S&P DJI)
|Ιούλιος 2025
|Αναδυόμενη → Ανεπτυγμένη
|Σεπτ. 2026
|FTSE Russell
|Οκτώβριος 2025
|Adv. Emerging → Developed
|Σεπτ. 2026
|MSCI (Morgan Stanley)
|Μάρτιος 2026
|Αναδυόμενη → Ανεπτυγμένη
|Μάιος 2027
|STOXX
|Απρίλιος 2026
|Αναδυόμενη → Ανεπτυγμένη
|21 Σεπτ. 2026
Επιτόκια κεντρικών τραπεζών: κύκλος χαλάρωσης σε εξέλιξη
Η ΕΚΤ μείωσε σωρευτικά κατά 200 μ.β. το επιτόκιο καταθέσεων από τον Ιούνιο 2024 έως τον Ιούνιο 2025, στο 2%. Η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά 100 μ.β. σε 3,75%, ενώ η Fed μείωσε κατά 75 μ.β. (τρεις μειώσεις των 25 μ.β. εκάστη) στο εύρος 3,50%–3,75%, διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκια το 2026.
Ελληνικά ομόλογα: spread στα χαμηλότερα επίπεδα
Το spread του 10ετούς ελληνικού ομολόγου έναντι του γερμανικού Bund συρρικνώθηκε από 85 μ.β. στις αρχές Ιανουαρίου 2025 σε 59 μ.β. στις 31 Δεκεμβρίου 2025 — ιστορικό χαμηλό. Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε εκ νέου διεύρυνση στις 74,5 μ.β. έως τις 15 Απριλίου 2026. Οι ελληνικές τράπεζες άντλησαν την περίοδο Ιανουαρίου 2025–Απριλίου 2026 συνολικά 9,7 δισεκ. ευρώ από εκδόσεις ομολόγων.
|Δείκτης
|Ιούν. 2024
|Δεκ. 2024
|Ιούν. 2025
|Δεκ. 2025
|Απρ. 2026
|Επιτόκιο καταθέσεων ΕΚΤ
|4,0%
|3,0%
|2,0%
|2,0%
|2,0%
|Βασικό επιτόκιο Fed (άνω εύρος)
|5,50%
|4,50%
|4,25%
|3,75%
|3,75%
|Βασικό επιτόκιο ΤτΑγγλίας
|5,25%
|4,75%
|4,25%
|3,75%
|3,75%
|Spread GGB 10ετίας vs Bund (μ.β.)
|~100
|~85
|~70
|59
|74,5
|Απόδοση GGB 10ετίας (%)
|~3,5
|~3,1
|~3,2
|~3,4
|~3,7