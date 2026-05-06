TτΕ: Ανάπτυξη 2,1% για τρίτη συνεχή χρονιά — επενδύσεις στο +8,9% και ανεργία στο χαμηλότερο από το 2009

01 Οικονομική Δραστηριότητα Ανάπτυξη 2,1% για τρίτη συνεχή χρονιά — επενδύσεις στο +8,9% και ανεργία στο χαμηλότερο από το 2009 Η ελληνική οικονομία ξεπέρασε ξανά τον ευρωζωνικό μέσο όρο, με κινητήρα τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Ο πληθωρισμός παραμένει το βαθύτερο αγκάθι. 2,1% Ανάπτυξη ΑΕΠ 2025 1,4% Μέσος Ευρωζώνης 2025 8,9% Αύξηση Επενδύσεων 2025 8,9% Ανεργία 2025 (από 10,1%) 2,9% ΕνΔΤΚ Πληθωρισμός 2025 1,9% Πρόβλεψη ΑΕΠ 2026 «Τρίτη συνεχής χρονιά ανάπτυξης 2,1% — ξεπερνώντας κάθε φορά τον ευρωζωνικό μέσο» Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,1% το 2025, παραμένοντας σταθερά υψηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (1,4%). Η σταθερότητα αυτή είναι εντυπωσιακή: ο ρυθμός δεν άλλαξε ούτε μια μονάδα σε σχέση με το 2024 και το 2023. Η ανάπτυξη τροφοδοτήθηκε κυρίως από τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση, ενώ θετική ήταν και η συμβολή του εξωτερικού τομέα. Οι επενδύσεις αποτέλεσαν το μεγάλο στοίχημα της χρονιάς. Ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου εκτοξεύτηκε κατά 8,9% το 2025 — σχεδόν διπλάσιος ρυθμός από το 4,5% του 2024. Εντύπωση κάνουν ειδικότερα οι επενδύσεις σε κατοικίες (+22,4%), σε μεταφορικό εξοπλισμό (+20,8%) και σε λοιπές κατασκευές (+8,3%). Η ιδιωτική κατανάλωση, αν και επιβραδύνθηκε ελαφρά (από 2,4% σε 2,0%), στηρίχθηκε από αύξηση του ονομαστικού διαθέσιμου εισοδήματος κατά 5,3% — αποτέλεσμα της ενίσχυσης του εισοδήματος εξαρτημένης εργασίας. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 1,8%, καθώς ο πληθωρισμός «έκλεψε» μέρος της δυναμικής. Αγορά εργασίας: χαμηλό 16ετίας για την ανεργία Η ανεργία υποχώρησε στο 8,9% το 2025 — από 10,1% το 2024 — αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από το 2009. Σε επιμέρους κατηγορίες: η ανεργία των γυναικών έπεσε από 12,8% σε 11,2%, ενώ η νεανική ανεργία (20–29 ετών) περιορίστηκε από 18,4% σε 16,1%. Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας υποχώρησε επίσης σε 4,9% από 5,4%. Το μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε με ρυθμό μόλις 2,3% — σαφώς χαμηλότερα από τον μέσο ευρωζώνης (3,2%) — υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας βελτιώνεται χωρίς να απειλείται η ανταγωνιστικότητα. Αντιθέτως, ο πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) παρέμεινε υψηλά στο 2,9%, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο ευρωζώνης (2,1%), με τον πυρήνα σταθερό στο 3,6%. Πίνακας 1 · ΑΕΠ και κύριες συνιστώσες 2022–2025 (ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές) Συνιστώσα 2022 2023 2024 2025 Α΄25 Β΄25 Γ΄25 Δ΄25 Ιδιωτική κατανάλωση 9,3 2,3 2,4 2,0 2,6 1,2 1,4 2,5 Δημόσια δαπάνη 0,0 2,8 −2,6 0,3 3,5 0,8 −0,3 −2,2 Ακαθ. επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου 22,1 6,5 4,5 8,9 −1,3 7,7 13,2 14,0 εκ των οποίων κατοικίες 60,1 22,1 12,9 22,4 0,4 16,2 26,2 41,2 Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών 6,2 2,2 1,0 1,7 1,3 1,1 1,5 2,7 Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών 10,9 0,0 4,8 −1,3 1,7 −3,1 −3,9 1,1 Πραγματικό ΑΕΠ 5,5 2,1 2,1 2,1 2,4 1,7 2,1 2,4 Κύριες συνιστώσες ΑΕΠ — ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης 2022–2025 (%) Πίνακας 2 · Βασικοί δείκτες αγοράς εργασίας 2023–2025 Δείκτης 2023 2024 2025 Μεταβολή Ποσοστό ανεργίας (σύνολο) 11,1% 10,1% 8,9% −1,2 μ.μ. Ανεργία γυναικών 14,2% 12,8% 11,2% −1,6 μ.μ. Ανεργία νέων 20–29 ετών 19,3% 18,4% 16,1% −2,3 μ.μ. Μακροχρόνια ανεργία 5,7% 5,4% 4,9% −0,5 μ.μ. Συμμετοχή εργατικού δυναμικού (15–64) 69,8% 70,5% 70,9% +0,4 μ.μ. Μοναδιαίο κόστος εργασίας (ΜΚΕ) 5,0% 4,6% 2,3% −2,3 μ.μ. ΜΚΕ ευρωζώνης 5,6% 4,3% 3,2% — Προβλέψεις Τράπεζας της Ελλάδος Για το 2026 η ανάπτυξη εκτιμάται στο 1,9% και για το 2027 στο 2,0%. Ο πληθωρισμός αναμένεται στο 3,1% το 2026 και στο 2,4% το 2027. Οι κίνδυνοι είναι κυρίως καθοδικοί: γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή, εμπορικός προστατευτισμός, κόστος εργασίας, κλιματική αλλαγή.

02 Δημοσιονομικά & Χρέος Πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% και χρέος στο χαμηλότερο από το 2009 — ιστορικό ορόσημο τριάντα ετών Η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα και τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην ΕΕ το 2025. Fitch, S&P, Scope και Moody’s αναθεώρησαν τις αξιολογήσεις τους ανοδικά, ενώ το spread έναντι Bund συρρικνώθηκε στις 59 μ.β. 4,9% Πρωτογενές πλεόνασμα / ΑΕΠ 2025 2,4% Στόχος Προϋπολογισμού 2025 146,1% Δημόσιο Χρέος / ΑΕΠ 2025 –8 μ.μ. Μείωση Χρέους σε ένα έτος 1,7% Πλεόνασμα γεν. κυβ. / ΑΕΠ 59 μ.β. Spread vs Bund (31/12/2025) «Το υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα και η μεγαλύτερη μείωση χρέους στην ΕΕ το 2025» Το 2025 αποτέλεσε ορόσημο για τα ελληνικά δημόσια οικονομικά: το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες τον αρχικό στόχο του Προϋπολογισμού (2,4%). Σύμφωνα με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της ΕΛΣΤΑΤ, πρόκειται για ιστορικό ορόσημο τουλάχιστον τριακονταετίας. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος μειώθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε 146,1% του ΑΕΠ — το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Η μείωση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση του ΑΕΠ όσο και σε μείωση του ονομαστικού χρέους κατά 2 δισεκ. ευρώ. Η Ελλάδα κατέγραψε έτσι τη μεγαλύτερη μείωση χρέους μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ. Αναβαθμίσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης Η δημοσιονομική υπεραπόδοση αντανακλάστηκε άμεσα στις αγορές. Τον Νοέμβριο του 2025, η Fitch αναβάθμισε την Ελλάδα από BBB– σε BBB με σταθερές προοπτικές, ενώ η Scope μετέβαλε τις προοπτικές σε θετικές. Τον Απρίλιο του 2026, η S&P διατήρησε το BBB– με σταθερές προοπτικές. Η Moody’s (Μάρτιος 2025) αναβάθμισε σε Baa3 από Ba1, ενώ η DBRS Morningstar επιβεβαίωσε το BBB. Στο πρακτικό επίπεδο, η Ελλάδα άντλησε από τις διεθνείς αγορές τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026 πάνω από το 50% του ετήσιου δανειακού στόχου (8 δισεκ. ευρώ). Χαρακτηριστική ήταν η έκδοση ομολόγου 10ετίας τον Ιανουάριο του 2026: 4 δισεκ. ευρώ, με υπερκάλυψη 12 φορές και απόδοση 3,47%. Πίνακας 3 · Βασικά δημοσιονομικά μεγέθη 2022–2026π (% ΑΕΠ) Μέγεθος 2022 2023 2024 2025 2026π Αποτέλεσμα γεν. κυβέρνησης −2,5% +2,2% +1,3% +1,7% — Πρωτογενές αποτέλεσμα — +3,0% +4,8% +4,9% +3,2%π Στόχος πρωτογενούς (Π/Υ) — — +2,1% +2,4% +2,8% Δημόσιο χρέος / ΑΕΠ 177,4% 163,9% 154,2% 146,1% 136,8%π Μεταβολή χρέους (μ.μ. ΑΕΠ) — −13,5 −9,7 −8,1 −9,3π Πρωτογενές πλεόνασμα και δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ), 2022–2026π Πίνακας 4 · Πιστοληπτικές αξιολογήσεις ελληνικού δημοσίου — τελευταίες αποφάσεις Οίκος Ημερομηνία Αξιολόγηση Προοπτική Προηγούμενο S&P Απρ. 2026 BBB– Σταθερή BBB–, Θετική Fitch Νοέμ. 2025 BBB Σταθερή BBB–, Θετική ↑ Moody’s Μάρτ. 2025 Baa3 Σταθερή Ba1, Θετική ↑ Scope Νοέμ. 2025 BBB Θετική BBB, Σταθερή ↑ DBRS Morningstar Σεπτ. 2025 BBB Σταθερή BBB, Σταθερή Δημοσιονομικός χώρος 2026 Η δέσμη επεκτατικών μέτρων για το 2026 ανήλθε σε 1,76 δισεκ. ευρώ (μόνιμα μέτρα) και επιπλέον 800 εκατ. ευρώ έκτακτα (Μάρτιος-Απρίλιος 2026), για ανακούφιση από τις τιμές καυσίμων. Το ανώτατο όριο αύξησης καθαρών δαπανών αναθεωρήθηκε ανοδικά στο 7,5% από 5,7% — χωρίς να απειλείται η δημοσιονομική ισορροπία.

03 Νοικοκυριά & Ακίνητα Τιμές κατοικιών πάνω από το ρεκόρ του 2008 — και ο δείκτης προσιτότητας φλαμπαρίζει στο κόκκινο Τα νοικοκυριά βελτιώνουν εισόδημα και καθαρό πλούτο, τα επιτόκια δανεισμού αποκλιμακώνονται. Όμως η αγορά ακινήτων ξεπέρασε τα ιστορικά υψηλά του 2008 και το στεγαστικό ζήτημα οξύνεται. 2,3% Ρυθμός αύξησης χρηματοδότησης νοικοκυριών +7,8% Άνοδος τιμών κατοικιών 2025 108,6 Δείκτης τιμών 2025 (2007=100) 101,7 Ιστορικό υψηλό 2008 93χιλ€ Καθαρός πλούτος/κάτοικο Γ΄ 2025 +10,4% Αύξηση πλούτου έναντι Γ΄ 2024 «Για πρώτη φορά από το 2008, οι τιμές κατοικιών ξεπέρασαν το ιστορικό τους υψηλό» Η χρηματοδότηση των νοικοκυριών από τα ΝΧΙ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,3% τον Μάρτιο 2026. Κινητήρες ήταν η στεγαστική (+1,1%) και κυρίως η καταναλωτική πίστη (+7,7%). Χαρακτηριστικό: οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων εκτοξεύτηκαν σε 2 δισεκ. ευρώ το 2025, από 1,3 δισεκ. το 2024, χάρη εν μέρει στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» (εκταμιεύσεις ~408 εκατ. ευρώ). Κίνδυνος επιτοκίου: η ΕΚΤ έδωσε ανακούφιση Η σωρευτική μείωση κατά 200 μ.β. του επιτοκίου καταθέσεων ΕΚΤ (Ιούνιος 2024–Ιούνιος 2025) μεταδόθηκε μερικώς στα υφιστάμενα δάνεια. Το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 74 μ.β. σε 3,6% (Φεβρ. 2026). Οι συνολικές δαπάνες τόκων νοικοκυριών ως % του διαθέσιμου εισοδήματος παρουσίασαν μείωση το 2025. Το μέσο ετήσιο υπόλοιπο δανείων νοικοκυριών ως % εισοδήματος βελτιώθηκε σε 45,6% από 47,0% το 2024. Αγορά ακινήτων: ρεκόρ πάνω από το 2008 Ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων ανήλθε σε 108,6 το 2025 (με βάση 2007=100), ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ιστορικό υψηλό του 2008 (101,7). Η ετήσια άνοδος ήταν 7,8%. Γεωγραφικά, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι άλλες μεγάλες πόλεις (+9,8%) και η Θεσσαλονίκη (+9,6%), ενώ η Αθήνα σημείωσε +6,2%. Από την πλευρά της ζήτησης, οι ξένες άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα μειώθηκαν κατά 25% το 2025 εξαιτίας των τροποποιήσεων του καθεστώτος Golden Visa (αιτήματα Golden Visa 2025: 7.029 από 9.384 το 2024, μείωση 25,1%). Ωστόσο, η εγχώρια ζήτηση παραμένει ισχυρή λόγω αστικοποίησης και αύξησης μονοπρόσωπων νοικοκυριών. Από την πλευρά της προσφοράς, η οικοδομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε το 2025 (−2,4% αριθμός αδειών). Πίνακας 5 · Δείκτης τιμών διαμερισμάτων ανά κατηγορία και γεωγραφική περιοχή — 2025 vs 2024 Κατηγορία Δείκτης 2024 (2007=100) Δείκτης 2025 (2007=100) Ετήσια μεταβολή Σύνολο διαμερισμάτων ~100,8 108,6 +7,8% Νέα διαμερίσματα (έως 5 ετών) ~105,9 113,8 +7,4% Παλαιά διαμερίσματα ~97,5 105,4 +8,1% Αθήνα ~106,5 113,1 +6,2% Θεσσαλονίκη — — +9,6% Άλλες μεγάλες πόλεις — — +9,8% Ιστορικό υψηλό 2008 101,7 Ξεπεράστηκε Δείκτης τιμών διαμερισμάτων και ετήσιος ρυθμός μεταβολής — 2015–2025 (2007=100) Πίνακας 6 · Εξέλιξη επιτοκίων δανείων νοικοκυριών — Ιούνιος 2024 vs Φεβρουάριος 2026 Κατηγορία δανείου Ιούν. 2024 Φεβρ. 2026 Μεταβολή (μ.β.) Στεγαστικά >5 ετών 4,3% 3,6% −74 μ.β. Στεγαστικά 1–5 ετών 5,5% 5,5% 0 μ.β. Καταναλωτικά ≤1 έτος 14,9% 14,7% −25 μ.β. Καταναλωτικά 1–5 ετών 11,1% 10,5% −54 μ.β. Ελ. επαγγ./αγρ./ατομ. ≤1 έτος 7,5% 6,8% −73 μ.β. Ελ. επαγγ./αγρ. >5 ετών 6,8% 5,3% −149 μ.β. Μακροπροληπτικά μέτρα (Πλαίσιο ΙΙ.1) Η ΤτΕ παρακολουθεί τη συμμόρφωση των τραπεζών με τα όρια DSTI-O και LTV-O. Το 2025 οι υπερβάσεις DSTI-O κυμάνθηκαν σε 3,7%–4,6%, ενώ οι εκταμιεύσεις αυξήθηκαν ακόμα και εκτός «Σπίτι μου ΙΙ». Η ουρά κινδύνου DSTI-O βελτιώθηκε: από 10,5% (2023–2024) σε 6,7% το 2025, ένδειξη συνετών πιστοδοτικών κριτηρίων.

04 Επιχειρήσεις & Χρηματοδότηση Κύκλος εργασιών 492 δισεκ., λειτουργικό πλεόνασμα +6,6% και εταιρική πίστη στο υψηλότερο από το 2009 Οι ελληνικές επιχειρήσεις ενισχύουν την κερδοφορία τους, αξιοποιούν τη μείωση επιτοκίων ΕΚΤ και βλέπουν τον δείκτη δανεισμού/ΑΕΠ να κινείται ανοδικά. Νέες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων 3,7 δισεκ. ευρώ. 492δισ€ Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων 2025 +1,6% Ετήσια αύξηση κύκλου εργασιών +6,6% Αύξηση ακαθ. λειτουργικού πλεονάσματος 15% Μέση ετήσια αύξηση πίστωσης ΜΧΕ 2025 32,9% Χρηματοδότηση ΜΧΕ / ΑΕΠ (Δεκ. 2025) 3,7δισ€ Νέες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων 2025 «Τον Μάιο 2025 ο ρυθμός πίστωσης ΜΧΕ άγγιξε 17,4% — το υψηλότερο από τις αρχές 2009» Σύμφωνα με στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων ανήλθε σε 492,1 δισεκ. ευρώ το 2025 (+1,6% σε σχέση με 2024). Πρωταγωνιστές: ο τομέας «Ορυχεία και λατομεία» (+11,2%) και η «Εκπαίδευση» (+8,9%). Αντίθετα, η «Δημόσια Διοίκηση» κατέγραψε μείωση −11,6%. Η κερδοφορία βελτιώθηκε σημαντικά: το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα αυξήθηκε κατά 6,6% (έναντι 2,2% το 2024), και το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα ακόμη περισσότερο — κατά 9,0% (έναντι μόλις 0,2% το 2024). Το μερίδιο καθαρού κέρδους (καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα / καθαρή προστιθέμενη αξία) διαμορφώθηκε σε 27,3% — άνω του προπανδημικού μέσου 2017–2019 (25,2%). Πιστωτική επέκταση σε επίπεδα πρωτοφανή από το 2009 Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής χρηματοδότησης των ΜΧΕ επιταχύνθηκε δραματικά: μέση τιμή 15% το 2025, από 9,5% το 2024. Η κορύφωση ήταν τον Μάιο 2025 με 17,4% — το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές 2009. Τον Μάρτιο 2026 ο ρυθμός παραμένει υψηλός στο 10,4%. Ο λόγος χρηματοδότησης ΜΧΕ/ΑΕΠ αυξήθηκε σε 32,9% από 31,4% τον Δεκέμβριο 2024. Σημαντικός καταλύτης ήταν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το RRF: το 2025 το 29% των εκταμιεύσεων επιχειρηματικών δανείων συνδεόταν με τα προγράμματα αυτά, ενώ για ΜΜΕ το ποσοστό έφτανε το 40%. Παράλληλα, το κόστος δανεισμού μειώθηκε αισθητά: ο σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού ΜΧΕ υποχώρησε κατά 126 μ.β. σε 3,7% τον Δεκέμβριο 2025 (από 5% τον Δεκ. 2024), συγκλίνοντας πλέον σχεδόν με τον ευρωπαϊκό μέσο (διαφορά μόλις 16 μ.β.). Πίνακας 7 · Κόστος δανεισμού ΜΧΕ — Ελλάδα vs Ευρωζώνη, Δεκέμβριος 2024 & 2025 Δείκτης Δεκ. 2024 Δεκ. 2025 Μεταβολή (μ.β.) Σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού ΜΧΕ (Ελλάδα) 5,0% 3,7% −126 μ.β. Σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού ΜΧΕ (Ευρωζώνη) 4,4% 3,7% −63 μ.β. Απόκλιση Ελλάδας από ευρωζώνη +63 μ.β. +16 μ.β. −47 μ.β. Μέσο σταθμ. επιτόκιο νέων δανείων ΜΧΕ (Ελλάδα) 4,9% 3,7% −127 μ.β. Μέσο σταθμ. επιτόκιο υφιστάμενων δανείων ΜΧΕ 5,2% 4,1% −106 μ.β. Ετήσιος ρυθμός μεταβολής χρηματοδότησης προς ΜΧΕ από εγχώρια ΝΧΙ (%) — 2022–2026 Προκλήσεις από το διεθνές περιβάλλον Οι βασικοί κίνδυνοι για τις ελληνικές ΜΧΕ από τις αρχές 2026 συνδέονται με: εμπορικό προστατευτισμό (δασμοί ΗΠΑ), γεωπολιτικές εντάσεις (Μέση Ανατολή — αύξηση κόστους ενέργειας και πληθωρισμός), διαταραχές εφοδιαστικών αλυσίδων και ενδεχόμενη αναστολή ξένων άμεσων επενδύσεων.