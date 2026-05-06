    ΤτΕ: Περιορισμένοι οι συστημικοί κίνδυνοι στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα

    TτΕ: Ανάπτυξη 2,1% για τρίτη συνεχή χρονιά — επενδύσεις στο +8,9% και ανεργία στο χαμηλότερο από το 2009

    Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – Κεφάλαιο ΙΙ
    Τράπεζα της Ελλάδος · Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας · Μάιος 2026 · Κεφάλαιο ΙΙ

    Το 2025 που η Ελλάδα έγινε
    πάλι χώρα ανεπτυγμένης αγοράς

    ΑΕΠ · Δημοσιονομικά · Νοικοκυριά · Επιχειρήσεις · Αγορές Κεφαλαίου
    01
    Οικονομική Δραστηριότητα

    Ανάπτυξη 2,1% για τρίτη συνεχή χρονιά — επενδύσεις στο +8,9% και ανεργία στο χαμηλότερο από το 2009

    Η ελληνική οικονομία ξεπέρασε ξανά τον ευρωζωνικό μέσο όρο, με κινητήρα τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Ο πληθωρισμός παραμένει το βαθύτερο αγκάθι.

    2,1%Ανάπτυξη ΑΕΠ 2025
    1,4%Μέσος Ευρωζώνης 2025
    8,9%Αύξηση Επενδύσεων 2025
    8,9%Ανεργία 2025 (από 10,1%)
    2,9%ΕνΔΤΚ Πληθωρισμός 2025
    1,9%Πρόβλεψη ΑΕΠ 2026
    «Τρίτη συνεχής χρονιά ανάπτυξης 2,1% — ξεπερνώντας κάθε φορά τον ευρωζωνικό μέσο»

    Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,1% το 2025, παραμένοντας σταθερά υψηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (1,4%). Η σταθερότητα αυτή είναι εντυπωσιακή: ο ρυθμός δεν άλλαξε ούτε μια μονάδα σε σχέση με το 2024 και το 2023. Η ανάπτυξη τροφοδοτήθηκε κυρίως από τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση, ενώ θετική ήταν και η συμβολή του εξωτερικού τομέα.

    Οι επενδύσεις αποτέλεσαν το μεγάλο στοίχημα της χρονιάς. Ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου εκτοξεύτηκε κατά 8,9% το 2025 — σχεδόν διπλάσιος ρυθμός από το 4,5% του 2024. Εντύπωση κάνουν ειδικότερα οι επενδύσεις σε κατοικίες (+22,4%), σε μεταφορικό εξοπλισμό (+20,8%) και σε λοιπές κατασκευές (+8,3%).

    Η ιδιωτική κατανάλωση, αν και επιβραδύνθηκε ελαφρά (από 2,4% σε 2,0%), στηρίχθηκε από αύξηση του ονομαστικού διαθέσιμου εισοδήματος κατά 5,3% — αποτέλεσμα της ενίσχυσης του εισοδήματος εξαρτημένης εργασίας. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 1,8%, καθώς ο πληθωρισμός «έκλεψε» μέρος της δυναμικής.

    Αγορά εργασίας: χαμηλό 16ετίας για την ανεργία

    Η ανεργία υποχώρησε στο 8,9% το 2025 — από 10,1% το 2024 — αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από το 2009. Σε επιμέρους κατηγορίες: η ανεργία των γυναικών έπεσε από 12,8% σε 11,2%, ενώ η νεανική ανεργία (20–29 ετών) περιορίστηκε από 18,4% σε 16,1%. Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας υποχώρησε επίσης σε 4,9% από 5,4%.

    Το μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε με ρυθμό μόλις 2,3% — σαφώς χαμηλότερα από τον μέσο ευρωζώνης (3,2%) — υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας βελτιώνεται χωρίς να απειλείται η ανταγωνιστικότητα. Αντιθέτως, ο πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) παρέμεινε υψηλά στο 2,9%, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο ευρωζώνης (2,1%), με τον πυρήνα σταθερό στο 3,6%.

    Πίνακας 1 · ΑΕΠ και κύριες συνιστώσες 2022–2025 (ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές)
    Συνιστώσα 2022 2023 2024 2025 Α΄25 Β΄25 Γ΄25 Δ΄25
    Ιδιωτική κατανάλωση9,32,32,42,02,61,21,42,5
    Δημόσια δαπάνη0,02,8−2,60,33,50,8−0,3−2,2
    Ακαθ. επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου22,16,54,58,9−1,37,713,214,0
      εκ των οποίων κατοικίες60,122,112,922,40,416,226,241,2
    Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών6,22,21,01,71,31,11,52,7
    Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών10,90,04,8−1,31,7−3,1−3,91,1
    Πραγματικό ΑΕΠ5,52,12,12,12,41,72,12,4
    Κύριες συνιστώσες ΑΕΠ — ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης 2022–2025 (%)
    Πίνακας 2 · Βασικοί δείκτες αγοράς εργασίας 2023–2025
    Δείκτης 2023 2024 2025 Μεταβολή
    Ποσοστό ανεργίας (σύνολο)11,1%10,1%8,9%−1,2 μ.μ.
    Ανεργία γυναικών14,2%12,8%11,2%−1,6 μ.μ.
    Ανεργία νέων 20–29 ετών19,3%18,4%16,1%−2,3 μ.μ.
    Μακροχρόνια ανεργία5,7%5,4%4,9%−0,5 μ.μ.
    Συμμετοχή εργατικού δυναμικού (15–64)69,8%70,5%70,9%+0,4 μ.μ.
    Μοναδιαίο κόστος εργασίας (ΜΚΕ)5,0%4,6%2,3%−2,3 μ.μ.
    ΜΚΕ ευρωζώνης5,6%4,3%3,2%
    Προβλέψεις Τράπεζας της Ελλάδος Για το 2026 η ανάπτυξη εκτιμάται στο 1,9% και για το 2027 στο 2,0%. Ο πληθωρισμός αναμένεται στο 3,1% το 2026 και στο 2,4% το 2027. Οι κίνδυνοι είναι κυρίως καθοδικοί: γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή, εμπορικός προστατευτισμός, κόστος εργασίας, κλιματική αλλαγή.
    02
    Δημοσιονομικά & Χρέος

    Πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% και χρέος στο χαμηλότερο από το 2009 — ιστορικό ορόσημο τριάντα ετών

    Η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα και τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην ΕΕ το 2025. Fitch, S&P, Scope και Moody’s αναθεώρησαν τις αξιολογήσεις τους ανοδικά, ενώ το spread έναντι Bund συρρικνώθηκε στις 59 μ.β.

    4,9%Πρωτογενές πλεόνασμα / ΑΕΠ 2025
    2,4%Στόχος Προϋπολογισμού 2025
    146,1%Δημόσιο Χρέος / ΑΕΠ 2025
    –8 μ.μ.Μείωση Χρέους σε ένα έτος
    1,7%Πλεόνασμα γεν. κυβ. / ΑΕΠ
    59 μ.β.Spread vs Bund (31/12/2025)
    «Το υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα και η μεγαλύτερη μείωση χρέους στην ΕΕ το 2025»

    Το 2025 αποτέλεσε ορόσημο για τα ελληνικά δημόσια οικονομικά: το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες τον αρχικό στόχο του Προϋπολογισμού (2,4%). Σύμφωνα με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της ΕΛΣΤΑΤ, πρόκειται για ιστορικό ορόσημο τουλάχιστον τριακονταετίας.

    Παράλληλα, το δημόσιο χρέος μειώθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε 146,1% του ΑΕΠ — το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Η μείωση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση του ΑΕΠ όσο και σε μείωση του ονομαστικού χρέους κατά 2 δισεκ. ευρώ. Η Ελλάδα κατέγραψε έτσι τη μεγαλύτερη μείωση χρέους μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ.

    Αναβαθμίσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης

    Η δημοσιονομική υπεραπόδοση αντανακλάστηκε άμεσα στις αγορές. Τον Νοέμβριο του 2025, η Fitch αναβάθμισε την Ελλάδα από BBB– σε BBB με σταθερές προοπτικές, ενώ η Scope μετέβαλε τις προοπτικές σε θετικές. Τον Απρίλιο του 2026, η S&P διατήρησε το BBB– με σταθερές προοπτικές. Η Moody’s (Μάρτιος 2025) αναβάθμισε σε Baa3 από Ba1, ενώ η DBRS Morningstar επιβεβαίωσε το BBB.

    Στο πρακτικό επίπεδο, η Ελλάδα άντλησε από τις διεθνείς αγορές τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026 πάνω από το 50% του ετήσιου δανειακού στόχου (8 δισεκ. ευρώ). Χαρακτηριστική ήταν η έκδοση ομολόγου 10ετίας τον Ιανουάριο του 2026: 4 δισεκ. ευρώ, με υπερκάλυψη 12 φορές και απόδοση 3,47%.

    Πίνακας 3 · Βασικά δημοσιονομικά μεγέθη 2022–2026π (% ΑΕΠ)
    Μέγεθος 2022 2023 2024 2025 2026π
    Αποτέλεσμα γεν. κυβέρνησης−2,5%+2,2%+1,3%+1,7%
    Πρωτογενές αποτέλεσμα+3,0%+4,8%+4,9%+3,2%π
    Στόχος πρωτογενούς (Π/Υ)+2,1%+2,4%+2,8%
    Δημόσιο χρέος / ΑΕΠ177,4%163,9%154,2%146,1%136,8%π
    Μεταβολή χρέους (μ.μ. ΑΕΠ)−13,5−9,7−8,1−9,3π
    Πρωτογενές πλεόνασμα και δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ), 2022–2026π
    Πίνακας 4 · Πιστοληπτικές αξιολογήσεις ελληνικού δημοσίου — τελευταίες αποφάσεις
    Οίκος Ημερομηνία Αξιολόγηση Προοπτική Προηγούμενο
    S&PΑπρ. 2026BBB–ΣταθερήBBB–, Θετική
    FitchΝοέμ. 2025BBBΣταθερήBBB–, Θετική ↑
    Moody’sΜάρτ. 2025Baa3ΣταθερήBa1, Θετική ↑
    ScopeΝοέμ. 2025BBBΘετικήBBB, Σταθερή ↑
    DBRS MorningstarΣεπτ. 2025BBBΣταθερήBBB, Σταθερή
    Δημοσιονομικός χώρος 2026 Η δέσμη επεκτατικών μέτρων για το 2026 ανήλθε σε 1,76 δισεκ. ευρώ (μόνιμα μέτρα) και επιπλέον 800 εκατ. ευρώ έκτακτα (Μάρτιος-Απρίλιος 2026), για ανακούφιση από τις τιμές καυσίμων. Το ανώτατο όριο αύξησης καθαρών δαπανών αναθεωρήθηκε ανοδικά στο 7,5% από 5,7% — χωρίς να απειλείται η δημοσιονομική ισορροπία.
    03
    Νοικοκυριά & Ακίνητα

    Τιμές κατοικιών πάνω από το ρεκόρ του 2008 — και ο δείκτης προσιτότητας φλαμπαρίζει στο κόκκινο

    Τα νοικοκυριά βελτιώνουν εισόδημα και καθαρό πλούτο, τα επιτόκια δανεισμού αποκλιμακώνονται. Όμως η αγορά ακινήτων ξεπέρασε τα ιστορικά υψηλά του 2008 και το στεγαστικό ζήτημα οξύνεται.

    2,3%Ρυθμός αύξησης χρηματοδότησης νοικοκυριών
    +7,8%Άνοδος τιμών κατοικιών 2025
    108,6Δείκτης τιμών 2025 (2007=100)
    101,7Ιστορικό υψηλό 2008
    93χιλ€Καθαρός πλούτος/κάτοικο Γ΄ 2025
    +10,4%Αύξηση πλούτου έναντι Γ΄ 2024
    «Για πρώτη φορά από το 2008, οι τιμές κατοικιών ξεπέρασαν το ιστορικό τους υψηλό»

    Η χρηματοδότηση των νοικοκυριών από τα ΝΧΙ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,3% τον Μάρτιο 2026. Κινητήρες ήταν η στεγαστική (+1,1%) και κυρίως η καταναλωτική πίστη (+7,7%). Χαρακτηριστικό: οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων εκτοξεύτηκαν σε 2 δισεκ. ευρώ το 2025, από 1,3 δισεκ. το 2024, χάρη εν μέρει στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» (εκταμιεύσεις ~408 εκατ. ευρώ).

    Κίνδυνος επιτοκίου: η ΕΚΤ έδωσε ανακούφιση

    Η σωρευτική μείωση κατά 200 μ.β. του επιτοκίου καταθέσεων ΕΚΤ (Ιούνιος 2024–Ιούνιος 2025) μεταδόθηκε μερικώς στα υφιστάμενα δάνεια. Το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 74 μ.β. σε 3,6% (Φεβρ. 2026). Οι συνολικές δαπάνες τόκων νοικοκυριών ως % του διαθέσιμου εισοδήματος παρουσίασαν μείωση το 2025. Το μέσο ετήσιο υπόλοιπο δανείων νοικοκυριών ως % εισοδήματος βελτιώθηκε σε 45,6% από 47,0% το 2024.

    Αγορά ακινήτων: ρεκόρ πάνω από το 2008

    Ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων ανήλθε σε 108,6 το 2025 (με βάση 2007=100), ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ιστορικό υψηλό του 2008 (101,7). Η ετήσια άνοδος ήταν 7,8%. Γεωγραφικά, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι άλλες μεγάλες πόλεις (+9,8%) και η Θεσσαλονίκη (+9,6%), ενώ η Αθήνα σημείωσε +6,2%.

    Από την πλευρά της ζήτησης, οι ξένες άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα μειώθηκαν κατά 25% το 2025 εξαιτίας των τροποποιήσεων του καθεστώτος Golden Visa (αιτήματα Golden Visa 2025: 7.029 από 9.384 το 2024, μείωση 25,1%). Ωστόσο, η εγχώρια ζήτηση παραμένει ισχυρή λόγω αστικοποίησης και αύξησης μονοπρόσωπων νοικοκυριών. Από την πλευρά της προσφοράς, η οικοδομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε το 2025 (−2,4% αριθμός αδειών).

    Πίνακας 5 · Δείκτης τιμών διαμερισμάτων ανά κατηγορία και γεωγραφική περιοχή — 2025 vs 2024
    Κατηγορία Δείκτης 2024 (2007=100) Δείκτης 2025 (2007=100) Ετήσια μεταβολή
    Σύνολο διαμερισμάτων~100,8108,6+7,8%
    Νέα διαμερίσματα (έως 5 ετών)~105,9113,8+7,4%
    Παλαιά διαμερίσματα~97,5105,4+8,1%
    Αθήνα~106,5113,1+6,2%
    Θεσσαλονίκη+9,6%
    Άλλες μεγάλες πόλεις+9,8%
    Ιστορικό υψηλό 2008101,7Ξεπεράστηκε
    Δείκτης τιμών διαμερισμάτων και ετήσιος ρυθμός μεταβολής — 2015–2025 (2007=100)
    Πίνακας 6 · Εξέλιξη επιτοκίων δανείων νοικοκυριών — Ιούνιος 2024 vs Φεβρουάριος 2026
    Κατηγορία δανείου Ιούν. 2024 Φεβρ. 2026 Μεταβολή (μ.β.)
    Στεγαστικά >5 ετών4,3%3,6%−74 μ.β.
    Στεγαστικά 1–5 ετών5,5%5,5%0 μ.β.
    Καταναλωτικά ≤1 έτος14,9%14,7%−25 μ.β.
    Καταναλωτικά 1–5 ετών11,1%10,5%−54 μ.β.
    Ελ. επαγγ./αγρ./ατομ. ≤1 έτος7,5%6,8%−73 μ.β.
    Ελ. επαγγ./αγρ. >5 ετών6,8%5,3%−149 μ.β.
    Μακροπροληπτικά μέτρα (Πλαίσιο ΙΙ.1) Η ΤτΕ παρακολουθεί τη συμμόρφωση των τραπεζών με τα όρια DSTI-O και LTV-O. Το 2025 οι υπερβάσεις DSTI-O κυμάνθηκαν σε 3,7%–4,6%, ενώ οι εκταμιεύσεις αυξήθηκαν ακόμα και εκτός «Σπίτι μου ΙΙ». Η ουρά κινδύνου DSTI-O βελτιώθηκε: από 10,5% (2023–2024) σε 6,7% το 2025, ένδειξη συνετών πιστοδοτικών κριτηρίων.
    04
    Επιχειρήσεις & Χρηματοδότηση

    Κύκλος εργασιών 492 δισεκ., λειτουργικό πλεόνασμα +6,6% και εταιρική πίστη στο υψηλότερο από το 2009

    Οι ελληνικές επιχειρήσεις ενισχύουν την κερδοφορία τους, αξιοποιούν τη μείωση επιτοκίων ΕΚΤ και βλέπουν τον δείκτη δανεισμού/ΑΕΠ να κινείται ανοδικά. Νέες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων 3,7 δισεκ. ευρώ.

    492δισ€Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων 2025
    +1,6%Ετήσια αύξηση κύκλου εργασιών
    +6,6%Αύξηση ακαθ. λειτουργικού πλεονάσματος
    15%Μέση ετήσια αύξηση πίστωσης ΜΧΕ 2025
    32,9%Χρηματοδότηση ΜΧΕ / ΑΕΠ (Δεκ. 2025)
    3,7δισ€Νέες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων 2025
    «Τον Μάιο 2025 ο ρυθμός πίστωσης ΜΧΕ άγγιξε 17,4% — το υψηλότερο από τις αρχές 2009»

    Σύμφωνα με στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων ανήλθε σε 492,1 δισεκ. ευρώ το 2025 (+1,6% σε σχέση με 2024). Πρωταγωνιστές: ο τομέας «Ορυχεία και λατομεία» (+11,2%) και η «Εκπαίδευση» (+8,9%). Αντίθετα, η «Δημόσια Διοίκηση» κατέγραψε μείωση −11,6%.

    Η κερδοφορία βελτιώθηκε σημαντικά: το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα αυξήθηκε κατά 6,6% (έναντι 2,2% το 2024), και το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα ακόμη περισσότερο — κατά 9,0% (έναντι μόλις 0,2% το 2024). Το μερίδιο καθαρού κέρδους (καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα / καθαρή προστιθέμενη αξία) διαμορφώθηκε σε 27,3% — άνω του προπανδημικού μέσου 2017–2019 (25,2%).

    Πιστωτική επέκταση σε επίπεδα πρωτοφανή από το 2009

    Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής χρηματοδότησης των ΜΧΕ επιταχύνθηκε δραματικά: μέση τιμή 15% το 2025, από 9,5% το 2024. Η κορύφωση ήταν τον Μάιο 2025 με 17,4% — το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές 2009. Τον Μάρτιο 2026 ο ρυθμός παραμένει υψηλός στο 10,4%. Ο λόγος χρηματοδότησης ΜΧΕ/ΑΕΠ αυξήθηκε σε 32,9% από 31,4% τον Δεκέμβριο 2024.

    Σημαντικός καταλύτης ήταν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το RRF: το 2025 το 29% των εκταμιεύσεων επιχειρηματικών δανείων συνδεόταν με τα προγράμματα αυτά, ενώ για ΜΜΕ το ποσοστό έφτανε το 40%. Παράλληλα, το κόστος δανεισμού μειώθηκε αισθητά: ο σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού ΜΧΕ υποχώρησε κατά 126 μ.β. σε 3,7% τον Δεκέμβριο 2025 (από 5% τον Δεκ. 2024), συγκλίνοντας πλέον σχεδόν με τον ευρωπαϊκό μέσο (διαφορά μόλις 16 μ.β.).

    Πίνακας 7 · Κόστος δανεισμού ΜΧΕ — Ελλάδα vs Ευρωζώνη, Δεκέμβριος 2024 & 2025
    Δείκτης Δεκ. 2024 Δεκ. 2025 Μεταβολή (μ.β.)
    Σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού ΜΧΕ (Ελλάδα)5,0%3,7%−126 μ.β.
    Σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού ΜΧΕ (Ευρωζώνη)4,4%3,7%−63 μ.β.
    Απόκλιση Ελλάδας από ευρωζώνη+63 μ.β.+16 μ.β.−47 μ.β.
    Μέσο σταθμ. επιτόκιο νέων δανείων ΜΧΕ (Ελλάδα)4,9%3,7%−127 μ.β.
    Μέσο σταθμ. επιτόκιο υφιστάμενων δανείων ΜΧΕ5,2%4,1%−106 μ.β.
    Ετήσιος ρυθμός μεταβολής χρηματοδότησης προς ΜΧΕ από εγχώρια ΝΧΙ (%) — 2022–2026
    Προκλήσεις από το διεθνές περιβάλλον Οι βασικοί κίνδυνοι για τις ελληνικές ΜΧΕ από τις αρχές 2026 συνδέονται με: εμπορικό προστατευτισμό (δασμοί ΗΠΑ), γεωπολιτικές εντάσεις (Μέση Ανατολή — αύξηση κόστους ενέργειας και πληθωρισμός), διαταραχές εφοδιαστικών αλυσίδων και ενδεχόμενη αναστολή ξένων άμεσων επενδύσεων.
    05
    Αγορές Κεφαλαίου & Επιτόκια

    Χρηματιστήριο +44,3%, τραπεζικός δείκτης +78% και η Ελλάδα σε τέσσερις λίστες «ανεπτυγμένων αγορών»

    Το 2025 αναδείχθηκε σε ιστορική στροφή για την ελληνική κεφαλαιαγορά: FTSE Russell, S&P DJI, Morgan Stanley (MSCI) και STOXX αναβάθμισαν διαδοχικά την Ελλάδα. Το spread ελληνικών ομολόγων έναντι γερμανικού Bund έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.

    +44,3%Απόδοση ΓΔ Χρηματιστηρίου 2025
    +78%Απόδοση Τραπεζικού Δείκτη 2025
    59 μ.β.Spread vs Bund 31/12/2025
    85 μ.β.Spread vs Bund Ιαν. 2025
    2,0%Επιτόκιο καταθέσεων ΕΚΤ (Ιούν. 2025)
    9,7δισ€Ομόλογα ελλην. τραπεζών (Ιαν.25–Απρ.26)
    «Τέσσερις μεγάλοι πάροχοι χρηματιστηριακών δεικτών αναβάθμισαν την Ελλάδα σε ανεπτυγμένη αγορά μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο»

    Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΓΔΧΑ) σημείωσε το 2025 απόδοση 44,3% — μια από τις κορυφαίες επιδόσεις στην Ευρώπη. Στον ευρωπαϊκό χώρο ξεπεράστηκε μόνο από τα χρηματιστήρια Ουγγαρίας (59,7%), Πράγας (52,6%) και Σλοβενίας (50,3%). Ο Τραπεζικός Δείκτης πρωταγωνίστησε με +78%, αντικατοπτρίζοντας τη ριζική ανάκαμψη των ισολογισμών του κλάδου.

    Η αγορά ωφελήθηκε επίσης από στρατηγικές εξελίξεις: η απόκτηση πλειοψηφίας του ΧΑ από τον όμιλο Euronext ενίσχυσε την εμπιστοσύνη, ενώ διαδοχικές αναβαθμίσεις από μεγάλους πάροχους δεικτών άλλαξαν τη διεθνή τοποθέτηση της χώρας.

    Πίνακας 8 · Αναβαθμίσεις ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε «ανεπτυγμένη» από διεθνείς παρόχους δεικτών
    Πάροχος Ανακοίνωση Αναβάθμιση Έναρξη ισχύος
    S&P Dow Jones Indices (S&P DJI)Ιούλιος 2025Αναδυόμενη → ΑνεπτυγμένηΣεπτ. 2026
    FTSE RussellΟκτώβριος 2025Adv. Emerging → DevelopedΣεπτ. 2026
    MSCI (Morgan Stanley)Μάρτιος 2026Αναδυόμενη → ΑνεπτυγμένηΜάιος 2027
    STOXXΑπρίλιος 2026Αναδυόμενη → Ανεπτυγμένη21 Σεπτ. 2026

    Επιτόκια κεντρικών τραπεζών: κύκλος χαλάρωσης σε εξέλιξη

    Η ΕΚΤ μείωσε σωρευτικά κατά 200 μ.β. το επιτόκιο καταθέσεων από τον Ιούνιο 2024 έως τον Ιούνιο 2025, στο 2%. Η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά 100 μ.β. σε 3,75%, ενώ η Fed μείωσε κατά 75 μ.β. (τρεις μειώσεις των 25 μ.β. εκάστη) στο εύρος 3,50%–3,75%, διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκια το 2026.

    Ελληνικά ομόλογα: spread στα χαμηλότερα επίπεδα

    Το spread του 10ετούς ελληνικού ομολόγου έναντι του γερμανικού Bund συρρικνώθηκε από 85 μ.β. στις αρχές Ιανουαρίου 2025 σε 59 μ.β. στις 31 Δεκεμβρίου 2025 — ιστορικό χαμηλό. Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε εκ νέου διεύρυνση στις 74,5 μ.β. έως τις 15 Απριλίου 2026. Οι ελληνικές τράπεζες άντλησαν την περίοδο Ιανουαρίου 2025–Απριλίου 2026 συνολικά 9,7 δισεκ. ευρώ από εκδόσεις ομολόγων.

    Πίνακας 9 · Βασικά επιτόκια κεντρικών τραπεζών και spread ελληνικών ομολόγων — εξέλιξη 2024–2026
    Δείκτης Ιούν. 2024 Δεκ. 2024 Ιούν. 2025 Δεκ. 2025 Απρ. 2026
    Επιτόκιο καταθέσεων ΕΚΤ4,0%3,0%2,0%2,0%2,0%
    Βασικό επιτόκιο Fed (άνω εύρος)5,50%4,50%4,25%3,75%3,75%
    Βασικό επιτόκιο ΤτΑγγλίας5,25%4,75%4,25%3,75%3,75%
    Spread GGB 10ετίας vs Bund (μ.β.)~100~85~705974,5
    Απόδοση GGB 10ετίας (%)~3,5~3,1~3,2~3,4~3,7
    Επιτόκια κεντρικών τραπεζών και spread ελληνικών ομολόγων vs Bund — 2022–2026
    Κίνδυνος αναταραχής αγορών Η συνεχιζόμενη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή προκάλεσε αυξημένη μεταβλητότητα στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές τους πρώτους μήνες του 2026. Ο κίνδυνος απότομης αναπροσαρμογής τιμών παγκόσμιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων παραμένει ανοιχτός. Ωστόσο, η ένταξη της Ελλάδας στην επενδυτική κατηγορία για όλες τις σημαντικές τράπεζες λειτουργεί ως ανάχωμα.
    - Τράπεζα της Ελλάδος — Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Μάιος 2026 · Κεφάλαιο ΙΙ: Οικονομικό Περιβάλλον  ·  ΕΛΣΤΑΤ · ΕΚΤ · ΟΔΔΗΧ

