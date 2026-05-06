trastor:-Στοχεύει-στην-άντληση-κεφαλαίων-έως-150-εκατ.-ευρώ-μέσω-της-ΑΜΚ

Σε διευκρινίσεις σχετικά με την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχώρησε σήμερα η Trastor.

Σε διευκρινίσεις σχετικά με την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχώρησε σήμερα η Trastor.

Ειδικότερα, σε συνέχεια της από 4 Μαΐου 2026 ανακοίνωσης, η Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (η «Εταιρεία») διευκρινίζει στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα, σε σχέση με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που αποφάσισε το Διοικητικό της Συμβούλιο (η «Αύξηση»):

Το ονομαστικό ποσό της Αύξησης ανέρχεται σε έως και εβδομήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€75.000.000).

Μέσω της εν λόγω Αύξησης, η Εταιρεία αποσκοπεί στην άντληση συνολικών κεφαλαίων έως του ποσού των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€150.000.000), λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν διαφοράς υπέρ το άρτιο.

Η Εταιρεία θα προβεί σε νεότερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Αύξησης.