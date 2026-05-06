wall:-Το-ΑΙ-και-οι-ελπίδες-για-λύση-στη-Μέση-Ανατολή-εκτοξεύουν-τον-dow-κατά-500-μονάδες

Ο Dow Jones σημειώνει άνοδο περίπου 500 μονάδων καθώς το πετρέλαιο υποχωρεί λόγω προόδου στις συνομιλίες για το Ιράν αλλά και την εκτίναξη της μετοχής της AMD μετά τα ισχυρά αποτελέσματα

Οι μετοχές κινούνται ανοδικά την Τετάρτη 6/5, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average καταγράφει άνοδο 488 μονάδων, ή 0,99% στις 49.786,07 μονάδες, ενώ νωρίτερα είχε ξεπεράσει τις 500 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,84% στις 7.320,67 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 1,09% στις 25.605,987 μονάδες.

Το Axios μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές, ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία που θα οδηγούσε σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συμφωνία θα περιλάμβανε και μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου. Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης στο CNBC ότι το Ιράν αξιολογεί αμερικανική πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση.

Ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε αργότερα πιο επιφυλακτικό μήνυμα, λέγοντας ότι μια συμφωνία δεν είναι βέβαιη, χαρακτηρίζοντας «πιθανή υπόθεση» το ενδεχόμενο αποδοχής της πρότασης από το Ιράν. Μετά τις δηλώσεις αυτές, οι μετοχές υποχώρησαν από τα υψηλά τους.

«Αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και θα είναι, δυστυχώς, σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από πριν», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης την Τρίτη ότι αναστέλλει το «Project Freedom», το αμερικανικό σχέδιο καθοδήγησης πλοίων έξω από τα Στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή του, επικαλέστηκε την «σημαντική πρόοδο προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με εκπροσώπους του Ιράν» ως λόγο για την απόφαση.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απότομη πτώση, καθώς οι επενδυτές μείωσαν την έκθεσή τους εν μέσω ελπίδων για λήξη του πολέμου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 5%, κινούμενα πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent έχασε επίσης 5%, διαμορφούμενο πάνω από τα 103 δολάρια.

Στον τεχνολογικό τομέα, η Advanced Micro Devices (AMD) σημείωσε ισχυρή άνοδο 16%, μετά από θετικές προβλέψεις για το δεύτερο τρίμηνο και καλύτερες των αναμενόμενων επιδόσεις στο πρώτο τρίμηνο. Η ανακοίνωση ενίσχυσε συνολικά τον κλάδο των ημιαγωγών, με το VanEck Semiconductor ETF (SMH) να ενισχύεται κατά 3% και την Intel να καταγράφει άνοδο άνω του 1%.

Την Τρίτη, οι μετοχές είχαν ήδη σημειώσει ισχυρά κέρδη, υποστηριζόμενες από θετικά εταιρικά αποτελέσματα και τη διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Η Lori Calvasina, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών ΗΠΑ στην RBC Capital Markets, δήλωσε στο CNBC ότι η αγορά φαίνεται να «ανεβαίνει έναν τοίχο ανησυχιών».

«Ίσως πολλοί στον γεωπολιτικό χώρο να μην αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει με το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης και τα εταιρικά κέρδη, που λειτουργούν ως σημαντικό “μαξιλάρι” για τα κέρδη ανά μετοχή του S&P 500», ανέφερε. «Δεν λέω ότι δεν θα υπάρξει μια παύση, αλλά δεν θεωρούμε ότι η αγορά είναι υπερθερμασμένη αυτή τη στιγμή».