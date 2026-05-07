«Έκανα-εικονική-διαπραγμάτευση-πριν-γίνουμε-κυβέρνηση»:-Αποκάλυψη-Βαρουφάκη-για-συνάντηση-με-Γερμανό-πρέσβη

Σε αποκαλύψεις για μια άγνωστη, όπως είπε, τρίωρη συνάντησή του με τον τότε πρέσβη της Γερμανίας στην Ελλάδα, Πέτερ Σόοφ, πριν από την ανάληψη της εξουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Σχολιάζοντας τη συνάντηση του πρέσβη με τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο Χιλιοστό», ο πρώην υπουργός Οικονομικών ανέφερε σε συνέντευξή του στο Kontra Channel ότι είχε κληθεί στη γερμανική πρεσβεία πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, υποστηρίζοντας πως ο Γερμανός διπλωμάτης λειτουργούσε με στόχο «να πνίξει» την τότε ανερχόμενη κυβέρνηση.

Όπως περιέγραψε, κατά τη διάρκεια της τρίωρης συνάντησης πραγματοποιήθηκε μια «εικονική διαπραγμάτευση», ενώ χαρακτήρισε τον πρέσβη «σκυλί του πολέμου», λέγοντας ότι είχε «τη νοοτροπία του Γερμανού κατακτητή». Σύμφωνα με τον ίδιο, το βασικό μήνυμα που του μεταφέρθηκε ήταν πως «αν δεν υπογράψετε το μνημόνιο, θα σας πάρουμε τα σπίτια».

Αναφερόμενος ειδικότερα στη συνάντηση Τσίπρα–Σόοφ, ο κ. Βαρουφάκης σημείωσε ότι, εφόσον έπρεπε να επιλέξει ποιον πιστεύει ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό και τον Γερμανό πρέσβη, θα πίστευε τον πρώτο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε προσωπική γνώση για το συγκεκριμένο ραντεβού.

«Αμετανόητος, ανίκανος και άσχετος ο Ντάισελμπλουμ»

Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ακόμη ότι «δόθηκε καλός αγώνας», αλλά κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι τελικά «προσχώρησε στην Τρόικα». Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στον πρώην επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελπμπλουμ, τον οποίο χαρακτήρισε «αμετανόητο, ανίκανο και άσχετο», λέγοντας ότι «δεν καταλάβαινε ούτε αυτά που πρότεινε». Υποστήριξε μάλιστα ότι μετά την υπογραφή του Μνημονίου, ο κ. Τσίπρας διατηρούσε φιλικές σχέσεις μαζί του στο Μέγαρο Μαξίμου, κάτι που – όπως είπε – «δεν μπορεί να συγχωρεθεί».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μιλώντας για το τρίτο Μνημόνιο, ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι το προηγούμενο πρόγραμμα δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς νέο μνημόνιο, εκτιμώντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας «τους έδωσε την ευκαιρία να φορτώσουν τις ευθύνες στην Αριστερά».

Αποκάλυψε ακόμη ότι είχε ρωτήσει τον πρώην υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε πότε αποφασίστηκε η απομάκρυνση της κυβέρνησης Σαμαρά, με τον Σόιμπλε – σύμφωνα με τον ίδιο – να απαντά «τον Ιούλιο του 2014».

Κλείνοντας, με αφορμή τη συζήτηση για το κόστος του Μνημονίου, ο Βαρουφάκης επιτέθηκε και στον πρώην επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ, χαρακτηρίζοντάς τον «ανεκδιήγητο, αδαή και ανήθικο». Όπως υποστήριξε, ο Ρέγκλινγκ τού είχε πει: «Δεν έχετε να πληρώσετε το ΔΝΤ; Κόψτε συντάξεις».

