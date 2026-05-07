Ήπια-εκκίνηση-στο-Χρηματιστήριο-μετά-το-τριήμερο-ράλι

Σε χαμηλούς ρυθμούς άνοιξε σήμερα (Πέμπτη, 7/5) το Χρηματιστήριο Αθηνών με την αγορά να μπαίνει στη συνεδρίαση με σαφώς βελτιωμένη ψυχολογία μετά το ισχυρό risk-on ξέσπασμα διεθνώς και το χθεσινό «άλμα» του Χ.Α. στις 2.300 μονάδες, με τον αυξημένο τζίρο να δείχνει επαναφορά ισχυρών κεφαλαίων και όχι απλή τεχνική αντίδραση.

Στους παράγοντες της ανόδου, η αποκλιμάκωση στο μέτωπο ΗΠΑ–Ιράν και η βουτιά σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο που λειτούργησαν ως βασικοί «καταλύτες» για αυξημένες τοποθετήσεις σε τράπεζες, βιομηχανία και growth stories της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η χθεσινή συνεδρίαση συνοδεύτηκε από ευρεία συμμετοχή, αυξημένο τραπεζικό momentum και σημαντική ενίσχυση των συναλλαγών, στοιχεία που παραπέμπουν σε επέκταση του risk appetite.

Ειδικότερα, χθες (Τετάρτη, 6/5), ο ΓΔ κατέγραψε ισχυρή άνοδο +3,17% κλείνοντας στις 2.299,87 μονάδες, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 440,5 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και με οδηγό τραπεζικό κλάδο και την πλειονότητα των δεικτοβαρών τίτλων οδήγησαν το ΓΔ σε αδιάλειπτα ανοδική κατεύθυνση

Με δεδομένο ότι ο Γ.Δ. υπερπήδησε την κρίσιμες αντιστάσεις, ξεπερνώντας ενδοσυνεδριακά και τις 2300 μονάδες. Η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση που έχει πλέον να αντιμετωπίσει – όπως σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή – είναι εκείνη των 2.320 μονάδων και ακολουθεί εκείνη των 2.348 μονάδων.

Σήμερα (7/5), η εκκίνηση ήταν πιο χλιαρή, με τους επενδυτές να δίνουν την εντύπωση ότι προτιμούν τις προσεκτικές τοποθετήσεις, μετά τα κέρδη του προηγούμενου τριημέρου.

Έτσι, ο ΓΔ «άνοιξε» στα «κόκκινα» με οριακές απώλειες, ενώ λίγη ώρα αργότερα, προσπαθώντας να κερδίσει το πρόσημο, παραμένει πέριξ των 2.299,71 μονάδων με ανεπαίσθητες απώλειες -0,01%. Μέχρι στιγμής, το χαμηλό της ημέρας εντοπίζεται στις 2.296,83 μονάδες και το υψηλό στις 2.314,45 μονάδες.

Οι τράπεζες παραμένουν ο βασικός οδηγός της αγοράς μετά το χθεσινό άλμα σχεδόν 5% του ΔΤΡ και τον τζίρο άνω των €230 εκατ. μόνο στις συστημικές. Η αγορά παρακολουθεί αν οι αυξημένοι όγκοι και η ένταση των εισροών θα συνεχιστούν και στις επόμενες συνεδριάσεις.

Στα σημαντικά της ημέρας:

ΕΤΕ: Ενισχύει τη διεθνή της παρουσία μέσω της ΕΤΕ Κύπρου, η οποία λειτουργεί ως hub διεθνών εταιρικών χρηματοδοτήσεων, με άνοιγμα στη Σαουδική Αραβία μέσω της νέας θυγατρικής NBG Capital στο Ριάντ.

ΔΕΗ: Στο επίκεντρο παραμένει η επικείμενη ΑΜΚ των €4 δισ. για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου, με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Μαΐου να αποτελεί το επόμενο βασικό βήμα για την έναρξη της διαδικασίας, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με anchor investors και hyperscalers για το AI Giga Factory στην Κοζάνη.

Βιοχάλκο – ΕΛΧΑ – Cenergy: Συνεχίζουν να συγκεντρώωουν αυξημένες ροές, με την ΕΛΧΑ να επιβεβαιώνει breakout πάνω από τα €4,30–4,35 με στόχο τα €4,60–4,80, τη ΒΙΟ να περνά σε νέα ανοδική ζώνη μετά τη διάσπαση των €15,80–16,00 με επόμενη ζώνη ενδιαφέροντος τα €18,00–18,50 και τη Cenergy να διατηρεί ανοδικό κανάλι πάνω από τα €24.

CrediaBank: Συνεχίζει την ανοδική αντίδραση πάνω από τα €1,30, με αυξημένες συναλλαγές και επόμενη ζώνη ενδιαφέροντος τα €1,40–1,47, ενώ στηρίξεις εντοπίζονται στα €1,28 και €1,20.

Coca‑Cola HBC: Κατέγραψε δυναμικό ξεκίνημα το πρώτο τρίμηνο του 2026, με οργανική αύξηση εσόδων 11,6%, άνοδο όγκου πωλήσεων 9,6% και ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις αγορές, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες, ενώ ξεχώρισαν οι κατηγορίες Energy και ανθρακούχων αναψυκτικών.

METLEN: Ξεκίνησε δυναμικά το 2026, καταγράφοντας αύξηση εσόδων 37% σε ετήσια βάση, πάνω από τα 2 δισ. ευρώ, με ισχυρές επιδόσεις στους κλάδους Ενέργειας, Μετάλλων και Υποδομών, ενώ προχώρησε σε σημαντικές στρατηγικές κινήσεις όπως η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου αποθήκευσης ενέργειας στα 2GW, η πώληση φωτοβολταϊκών έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο και η συμμετοχή στο έργο του ΒΟΑΚ.

Titan: Κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του 2026, με πωλήσεις 636 εκατ. ευρώ και αύξηση EBITDA κατά 16% στα 138 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 29%, χάρη στις καλύτερες τιμές, τη βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα και τη δυναμική σε Ελλάδα, Αίγυπτο, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Τουρκία.

OTE: Στα €19,90 από €18,90 αυξάνει η JP Morgan την τιμή-στόχο διατηρώντας ουδέτερη σύσταση. Πειραιώς: με νέα αύξηση της τιμής-στόχου στα €10,35 από €10,30 και σύσταση αγοράς, η Jefferies παραμένει θετική για την Τράπεζα.

ΟΛΠ: Στα €47,1 εκ. ο Κ.Ε. (-8,7%), στα €23,6 εκ. το EBIDTA (-14,9%), στα €15,8 εκ. (-15,8%) τα κέρδη π.φ. λόγω της μείωση δραστηριότητας που σημειώνεται στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του Προβλήτα 1.

ΤτΕ, Μάρτιος: Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,31%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε στο 4,39%. Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων περιορίστηκε στις 4,08 π.μ

Διεθνές περιβάλλον

Το διεθνές κλίμα παραμένει ξεκάθαρα risk-on μετά τις πληροφορίες ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία αποκλιμάκωσης. Οι αγορές προεξοφλούν σταδιακή επαναφορά της ομαλότητας στο Ορμούζ, γεγονός που οδήγησε σε έντονη διόρθωση του πετρελαίου και αποκλιμάκωση των φόβων για νέο ενεργειακό σοκ.

Στις ΗΠΑ, οι S&P 500 και Nasdaq κινούνται σε νέα ιστορικά υψηλά, με αιχμή τεχνολογία, AI και semiconductors μετά και το ισχυρό guidance της AMD. Παρατηρείται σταδιακή επιστροφή ροών προς growth και technology names.

Οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν χθες (6/5) σε ισχυρό ανοδικό momentum, με τον Stoxx 600 στο +2,22% και τους βασικούς δείκτες (DAX, CAC 40, FTSE 100) να καταγράφουν άνοδο άνω του 2%. Σήμερα (7/5) διατηρούν τα κέρδη με ψύχραιμες τοποθετήσεις.

Αγορές ομολόγων: Οι αποδόσεις αποκλιμακώνονται ελαφρώς καθώς μειώνονται οι ανησυχίες για νέο ενεργειακό πληθωριστικό σοκ. Έτσι, χθες: ΗΠΑ 10ετές: ~4,36%, Γερμανία: ~2,99%, Γαλλία: ~3,62%, Ελλάδα: ~3,67%.

Η αγορά παρακολουθεί τη σταθεροποίηση του πετρελαίου μετά τη χθεσινή έντονη διόρθωση που έφερε το Brent γύρω στα $102 και το WTI πέριξ των $96, ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο στα €44.

Η αποκλιμάκωση στην ενέργεια συνοδεύεται από βελτίωση του risk sentiment σε μετοχές και ομόλογα, ενώ ο χρυσός και το ασήμι διατηρούν ισχυρή εικόνα λόγω αυξημένης μεταβλητότητας και hedge flows (χρυσός περίπου στα $4.700 και ασήμι πέριξ των $77).