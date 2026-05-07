Αγωνία για το μέλλον της Ryanair στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης – Εν αναμονή των ανακοινώσεων της εταιρίας οι εργαζόμενοι

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται στην Αθήνα οι ανακοινώσεις της Ryanair σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική της στη Θεσσαλονίκη, καθώς πληθαίνουν τα σενάρια που θέλουν την εταιρεία να εξετάζει το ενδεχόμενο διακοπής της λειτουργίας της βάσης της στο αεροδρόμιο Αεροδρόμιο Μακεδονία από τον προσεχή Οκτώβριο.

Η πιθανότητα μιας τέτοιας εξέλιξης έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και στους επαγγελματικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, καθώς θεωρείται ότι θα επηρεάσει άμεσα τη διεθνή αεροπορική σύνδεση της περιοχής, τη δυναμική του τουρισμού αλλά και την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βασικός λόγος πίσω από την επανεξέταση της παρουσίας της εταιρείας φέρεται να είναι το αυξημένο λειτουργικό κόστος που σχετίζεται με τη δραστηριοποίησή της στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

Μπροστά στο ενδεχόμενο αποχώρησης της αεροπορικής εταιρείας, εκπρόσωποι παραγωγικών και θεσμικών φορέων της πόλης εμφανίζονται ενωμένοι, επιχειρώντας να διαμορφώσουν κοινό μέτωπο πίεσης ώστε να παραμείνει ενεργή η βάση της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται η δημιουργία συντονιστικής επιτροπής, με στόχο την οργάνωση κοινών ενεργειών και παρεμβάσεων προς κάθε αρμόδια κατεύθυνση.

Παράλληλα, έντονη είναι η ανησυχία και στους εργαζομένους που απασχολούνται στη βάση της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Περίπου 100 άτομα, που εργάζονται είτε ως ιπτάμενο είτε ως επίγειο προσωπικό, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε απόφαση για αναστολή λειτουργίας της βάσης θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τις θέσεις εργασίας τους.

Οι οριστικές αποφάσεις της εταιρείας αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το αποτέλεσμα θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις όχι μόνο για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης αλλά συνολικά για τη θέση της Βόρειας Ελλάδας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη.