Αύξηση επιτοκίων από τη Norges Bank – «Στάση αναμονής» στη Σουηδία

Σε αύξηση επιτοκίων προχώρησε η κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας (Norges Bank), προειδοποιώντας ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και αυξάνει την οικονομική αβεβαιότητα.

Ειδικότερα, η Norges Bank αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στο 4,25% ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας που πριν δύο μέρες προχώρησε σε αντίστοιχη κίνηση ανεβάζοντας τα επιτόκια στο 4,35%. Την απόφαση αυτή είχαν προβλέψει μόλις πέντε από τους 17 οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του -, καθώς η πλειονότητα ανέμενε ότι τα επιτόκια θα παρέμεναν αμετάβλητα.

Οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν σαφείς ενδείξεις για μελλοντικά βήματα, αναφέροντας ότι η αύξηση αντικατοπτρίζει την πρόβλεψη για μία ακόμη αύξηση εντός του έτους, που είχε προαναγγείλει τον Μάρτιο.

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προκαλεί σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά τις οικονομικές προοπτικές. Ο πληθωρισμός είναι υπερβολικά υψηλός και βρίσκεται πάνω από τον στόχο εδώ και αρκετά χρόνια», δήλωσε η επικεφαλής της Norges Bank Ίντα Βόλντεν Μπάχε.

Η απόφαση αυτή τοποθετεί τη Norges Bank στο πιο «επιθετικό» στρατόπεδο των κεντρικών τραπεζών των ανεπτυγμένων οικονομιών, την ώρα που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο επιλέγουν να περιμένουν μέχρι τον Ιούνιο πριν κάνουν οποιαδήποτε κίνηση.

Ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην υπόλοιπη Ευρώπη ανησυχούν κυρίως για τις τιμές ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Νορβηγία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν επίμονο πληθωρισμό που τροφοδοτείται από τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας και το πιο ανθεκτικό κόστος εργασίας στη Σκανδιναβία.

Αμετάβλητα τα επιτόκια στη Σουηδία

Επιπλέον, η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας (Riksbank) διατήρησε την Πέμπτη αμετάβλητα στο 1,75% τα επιτόκια, διατηρώντας παράλληλα στάση αναμονής όσον αφορά τη νομισματική πολιτική.

«Τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό ήταν σαφώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις της Riksbank, τόσο συμπεριλαμβανομένων όσο και εξαιρουμένων των τιμών της ενέργεια. Αυτό, σε συνδυασμό με την αδύναμη οικονομική δραστηριότητα στην αρχή, σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο να περιμένουμε μέχρι να διαμορφωθεί μια σαφέστερη εικόνα των επιπτώσεων του πολέμου και των διαταραχών στην προσφορά που αυτός συνεπάγεται», ανέφερε η τράπεζα.