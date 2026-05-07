Βάλντις-Ντομπρόβσκις-στη-«Ν»-για-τους-δασμούς:-Η-αμερικανική-πλευρά-να-τηρήσει-τα-συμφωνηθέντα

Για τις νέες δασμολογικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στη Ναυτεμπορική ο Επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ Βρυξελλών.

Σε ερώτηση της «Ν» για το αν θα χρειαστεί η ΕΕ να απαντήσει στις απειλές Τραμπ για δασμούς 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα, ο κ. Ντομπρόβσκις απάντησε πως «η ευρωπαϊκή πλευρά έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει τη συμφωνία. Περιμένουμε το ίδιο και από τις ΗΠΑ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τάραξε -ξανά- τους Ευρωπαίους την περασμένη εβδομάδα, όταν απείλησε αιφνιδιαστικά να αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα κατασκευασμένα στην ΕΕ από 15% σε 25%, επικαλούμενος μη συμμόρφωση με τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ στο γήπεδο του γκολφ στην Σκωτία.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αναφορικά με την πιθανότητα «στασιμοπληθωρισμού», παραδέχθηκε, όπως άλλωστε είχε επαναλάβει, πως η Ευρώπη μπορεί να κληθεί να «αντιμετωπίσει ένα στασιμοπληθωριστικό σοκ». Έριξε το βάρος στις Εαρινές Οικονομικές Προβλέψεις που θα δημοσιευθούν, όπως είπες στις 21 Μαΐου: «Εκτιμούμε ότι η οικονομική ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί κατά περίπου 0,2 έως 0,6 ποσοστιαίες μονάδες».