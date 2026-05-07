ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ:-eπενδυτική-βαθμίδα-από-τη-moody’s

Με «Baa3» (επενδυτική βαθμίδα) και σταθερό outlook αξιολόγησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Moody’s.

Να σημειωθεί ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί τον μοναδικό ελληνικό επιχειρηματικό Όμιλο που λαμβάνει επενδυτική βαθμίδα. «Η επενδυτική βαθμίδα πιστοποιεί τη στιβαρότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου και την ανθεκτικότητα των ταμειακών ροών του», σημειώνεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης.