Δείτε-βίντεο:-Ένοικος-πολυκατοικίας-στο-Μπρονξ-ντυμένος-γυναίκα-τρομοκρατεί-τους-γείτονές-του,-πιάστηκε-να-αυνανίζεται-σε-διάδρομο

Στιγμές τρόμου και πανικού ζουν ένοικοι σε πολυκατοικία στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης λόγω ενός γείτονά τους από την… κόλαση, που φροντίζει να τους κάνει τη ζωή πραγματικά δύσκολη απειλώντας τους με μαχαίρι και σφυρί, φωνάζοντας, ακόμα και αυνανιζόμενος σε κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου.

Σύμωνα με τη New York Post, πρόκειται για τον 28χρονο cross dresser, Άντονι Ορόσκο, που προκαλεί διαρκώς το χάος και τον φόβο στους ενοίκους πολυκατοικίας στην περιοχή Γουίλιαμσπριτζ στο Μπρονξ. Οι σοκαριστικές εικόνες που κυκλοφόρησαν δείχνουν τον Ορόσκο να κυκλοφορεί στον διάδρομο του κτιρίου φορώντας γυναικείο φόρεμα και κρατώντας τσεκούρι, χτυπώντας τις πόρτες των γειτόνων του και φωνάζοντας απειλητικά.

Σε άλλες σκηνές από βίντεο, ο Ορόσκο, χωρίς παντελόνια και παπούτσια, είναι καταγραμμένος να αυνανίζεται στον διάδρομο της πολυκατοικίας, ενώ έχει εντοπιστεί και να περιφέρεται με μαχαίρι. Η συμπεριφορά του έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κατοίκους, πολλοί από τους οποίους δηλώνουν πως φοβούνται να βγουν στους διαδρόμους λόγω της απειλητικής του στάσης.

«Μερικές φορές φοβόμαστε να βγούμε στους διαδρόμους… Χτυπάει τις πόρτες των ανθρώπων με κοντάρια», ανέφερε η γειτόνισσα Αλεξάντρα Ρέινα.

Το χάος έφτασε σε ακραία σημεία στις 4 Απριλίου, όταν ο Ορόσκο, πιθανώς υπό την επήρεια ναρκωτικών, άνοιξε τις τέσσερις εστίες στο διαμέρισμά του χωρίς να τις ανάψει, προκαλώντας διαρροή αερίου στο κτίριο. Η πυροσβεστική υπηρεσία έκοψε την παροχή αερίου, όμως ο Ορόσκο το επανέφερε, συνεχίζοντας να κυκλοφορεί με τσιγάρο, προκαλώντας ανησυχία στους γείτονές του για πιθανή έκρηξη.

Ο Ορόσκο δεν έχει πληρώσει ενοίκιο από τον Ιανουάριο του 2025 και, παρά τις προσπάθειες της διαχείρισης του κτιρίου να τον εκδιώξουν μέσω δικαστηρίου, η διαδικασία εκδίκασης της έξωσης καθυστερεί.

Στην πορεία, οι περιπέτειες του Ορόσκο συνεχίστηκαν με νέες επιθέσεις: στις 13 Απριλίου, κατηγορήθηκε για καταστροφή κάμερας ασφαλείας στο κτίριο και στις 29 Απριλίου για απειλή με σιδερένιο ραβδί σε μια γυναίκα έξω από το διαμέρισμά της. Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, παραμένει ελεύθερος με αναστολή.

Η κατάσταση έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στους κατοίκους του κτιρίου, οι οποίοι αναγκάστηκαν να ζήσουν χωρίς αέριο για πάνω από ένα μήνα. «Είναι ο χειρότερος γείτονας που έχω συναντήσει ποτέ», δήλωσε μια άλλη γειτόνισσα, η Ζάχαρα Κάρντγουελ.

Η κοινότητα πλέον ζητά από τις αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων του κτιρίου και να αντιμετωπίσουν τον Ορόσκο, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο, αν και συνελήφθη από τις Αρχές. Χαρακτηριστικό πάντως είναι το γεγονός ότι την ώρα που τον μεταφέρουν στο περιπολικό οι αστυνομικοί, ο Ορόσκο είναι ντυμένος γυναίκα με ξανθιά περούκα.