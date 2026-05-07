Δικηγόροι:-Να-ανακληθεί-η-επιστροφή-των-600-ευρώ-από-νέους-δικηγόρους

Επιστολές προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, απέστειλε ο πρόεδρος της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, με τις οποίες ζητά την ανάκληση όλων των πράξεων αναζήτησης της οικονομικής ενίσχυσης των 600 ευρώ από τους δικηγόρους που δεν είχαν κάνει έναρξη εργασίας.

Ειδικότερα, στην επιστολή αναφέρεται, ότι η αναζήτηση των ποσών αυτών προσκρούει στην πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και είναι αντίθετη στην αρχή της χρηστής διοίκησης, σύμφωνα με την οποία αποκλείεται η αναζήτηση καλοπίστως εισπραχθεισών παροχών μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει την πενταετία και ειδικά σε περιπτώσεις, όπως, εν προκειμένω, όταν οι οδηγίες και εντολές των αρμοδίων Δημοσίων υπηρεσιών προέβλεπαν ακριβώς το αντίθετο.

Στις επιστολές διευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση, αλλά και τις σχετικές οδηγίες της επιτελικής δοµής δικαιούχοι της επιδότησης ήταν όλα τα µέλη των Δικηγορικών Συλλόγων, αλλά και οι ασκούµενοι δικηγόροι, χωρίς να απαιτείται να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ.

Τέλος, αναφέρεται στις επιστολές, ότι οι εκδοθείσες πράξεις ανάκτησης µε τις οποίες ζητείται η επιστροφή της εισπραχθείσας πριν από 6 χρόνια επιχορήγησης των νέων, κατά τεκµήριο, δικηγόρων, πού δεν είχαν προλάβει καν να κάνουν έναρξη δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενοι, είναι, προφανώς, µη νόµιµες και αντίκεινται στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικουμένου, ο οποίος ακολούθησε τις οδηγίες της διοίκησης.