ΕΒΕΠ:-«Γέφυρα»-επιστροφής-ταλέντων-η-πρωτοβουλία-rebrain-greece

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, στο ξενοδοχείο Hilton London Metropole στο Λονδίνο, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Δυναμικό παρών θα δώσει στην εκδήλωση διασύνδεσης ταλαντούχων Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου με επιχειρήσεις στην Ελλάδα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης δράσης «Rebrain Greece» του Υπουργείου Εργασίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, στο ξενοδοχείο Hilton London Metropole στο Λονδίνο, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κας Νίκης Κεραμέως.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το Ε.Β.Ε.Π. θα συμμετάσχει με δύο περίπτερα. Στο πρώτο θα φιλοξενηθούν εργοδοτικοί φορείς, όπως η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων ΕΕΝ, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς ΣΒΑΠ και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων ΠΣΕΠΕ. Στο δεύτερο περίπτερο θα συμμετέχουν οι εταιρείες Golden Cargo SA, D. Koronakis SA, καθώς και Skaramangas Shipyards SA, Dynacom, Olympic Marine SA, Omicron Yachts του Ομίλου Προκοπίου.

Το Επιμελητήριο υποστηρίζει ενεργά τις πρωτοβουλίες που εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική επαναπατρισμού ταλέντων και έχουν πραγματοποιηθεί σε πόλεις του εξωτερικού, με έντονη παρουσία του ελληνικού στοιχείου. Συνολικά, περισσότεροι από 6.500 ενδιαφερόμενοι έχουν ενημερωθεί για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και διερεύνησαν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, σε άμεση επαφή με πάνω από 120 κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Τα βιογραφικά που έχουν σταλεί στους φορείς και τα μέλη του Επιμελητηρίου μας ξεπερνούν τα 250.

Η συμμετοχή της πειραϊκής επιχειρηματικότητας αναδεικνύει τη δέσμευση να στηρίξει την επιστροφή των Ελλήνων επαγγελματιών στη χώρα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Παράλληλα, ευθυγραμμίζεται με τη συστηματική προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων του εξωτερικού και την επανασύνδεσή τους με την εγχώρια αγορά εργασίας.

Η βελτίωση των βασικών παραμέτρων που διαμορφώνουν, πλέον, ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο στην αγορά εργασίας είναι θεαματική. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, από το 2019 και μετά καταγράφεται ουσιαστική αντιστροφή της τάσης, αφού δημιουργήθηκαν 563.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε στο 78,5%. Παράλληλα, ενισχύθηκε η μισθολογική βάση, καθώς το 63,5% των εργαζομένων λαμβάνει υψηλότερες αποδοχές του μέσου μισθού έναντι 36,3% το 2019.

Στην αιχμή της αναπτυξιακής αυτής δυναμικής βρίσκονται κλάδοι που λειτουργούν ως «μοχλοί» δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ξεχωρίζει ο τομέας της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, με αύξηση απασχόλησης κατά 107% και περισσότερες από 27.000 νέες θέσεις. Ακολουθούν οι κατασκευές με +88% και σχεδόν 50.000 θέσεις, η φαρμακοβιομηχανία με +61%), τα logistics με +34% και οι υπηρεσίες υγείας με +32%. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας, με περισσότερες από 66.000 νέες θέσεις εργασίας.

Οι ίδιοι κλάδοι διαμορφώνουν και το νέο μισθολογικό τοπίο. Πέντε βασικοί τομείς καταγράφουν μέσες αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ, σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο μισθό των 1.516 ευρώ. Συγκεκριμένα, προηγούνται τα χρηματοοικονομικά με 2.940 ευρώ, ενώ ακολουθούν, η ενέργεια με 2.613 ευρώ, η πληροφορική και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες με 2.324 ευρώ, η έρευνα και ανάπτυξη με 2.175 ευρώ και η φαρμακοβιομηχανία με 2.108 ευρώ.

Η αύξηση των αποδοχών συνδέεται άμεσα με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά και με τις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη, που ενισχύουν τη ζήτηση για εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης. Συνολικά, 46 κλάδοι της οικονομίας προσφέρουν πλέον αποδοχές υψηλότερες του μέσου όρου, με το 43% αυτών να ανήκει στη μεταποίηση. Παράλληλα, σημαντικές αυξήσεις 46% καταγράφονται σε παραδοσιακούς κλάδους υπηρεσιών, ενώ ανοδική πορεία 33% εμφανίζουν και δραστηριότητες, όπως οι νομικές και λογιστικές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η εκδήλωση στο Λονδίνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και προσφέρουν εξειδικευμένες και υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, όπως τα χρηματοοικονομικά και τραπεζικά, η ενέργεια, οι κατασκευές και η βιομηχανία, η υγεία και η φαρμακοβιομηχανία, οι μεταφορές και ο τουρισμός, τα μέσα ενημέρωσης και η ψυχαγωγία, καθώς και οι συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες.

Επισημαίνεται, ότι η νεανική ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλέον ξεπεράσει τον μέσο όρο της ΕΕ, με έναν στους τέσσερις νέους να αναζητά εργασία. Το ποσοστό ανεργίας για τις ηλικίες έως 24 ετών, ανήλθε στο 16% για το τρίμηνο που έληξε τον Ιανουάριο, ενώ στο Λονδίνο αυξήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια στο 25%. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Adzuna, οι διαθέσιμες θέσεις για πρόσφατους αποφοίτους μειώθηκαν από 13.000 το 2019 σε μόλις 2.000 στις αρχές του 2026.

Η Ελλάδα έχει υποφέρει από τη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού και την απώλεια κρίσιμων δεξιοτήτων. Το δημογραφικό πρόβλημα επιδεινώθηκε, όταν την εποχή της οικονομικής κρίσης 427.000 νέοι και νέες, που βρίσκονταν σε ηλικία δημιουργίας οικογένειας και με υψηλό μορφωτικό επίπεδο έφυγαν από τη χώρα. Ο οικονομικός αντίκτυπος της μετανάστευσής τους ήταν μεγάλος. Υπολογίζεται ότι, στις χώρες όπου εργάστηκαν παρήγαγαν 50 δισ. ευρώ, ενώ η Ελλάδα έχασε τη δυνατότητα να απολαύσει τους καρπούς της εκπαιδευτικής τους επένδυσης, ύψους 8 δισ. ευρώ.

Στην παρούσα οικονομική συγκυρία, το Ε.Β.Ε.Π. οφείλει να αναδείξει τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. Η ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική και είναι, πλέον, πιο ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, οφείλουμε να επικοινωνήσουμε στους νέους τα φορολογικά κίνητρα της μείωσης του φόρου εισοδήματος, κατά 50% για 7 έτη και μέσα από μία αξιοκρατική στρατηγική να εξαλείψουμε τις αγωνίες, για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και ανέλιξη. Στην μάχη για την οικονομική και κοινωνική μας ισχυροποίηση, είναι η ώρα να ανακτήσουμε τις χαμένες υπεραξίες και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους νέους μας για να γυρίσουν στην χώρα τους.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Το Ε.Β.Ε.Π. επενδύει σταθερά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος, με στόχο την προσέλκυση ταλαντούχων Ελλήνων του εξωτερικού και τη διασύνδεσή τους με τις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, εξετάζει και χαρτογραφεί τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας. Η ενσωμάτωση ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής εξειδίκευσης ενισχύει τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την καινοτομία και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Μέσω της ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού επιχειρείν και της εθνικής οικονομίας».