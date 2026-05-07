ΕΕ:-Η-κρίση-του-πολέμου-στο-Ιράν-δεν-αιτιολογεί-ακόμη-έκτακτα-μέτρα-για-τον-τουριστικό-κλάδο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να πει σε αεροπορικές εταιρείες ότι ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν στον τουρισμό δεν είναι ακόμη αρκετά σοβαρός ώστε να αιτιολογείται η λήψη έκτακτων μέτρων, όπως απαλλαγή από υποχρεώσεις αερομεταφορέων να καταβάλλουν αποζημιώσεις για ακυρωμένες πτήσεις, σύμφωνα με προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ, που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς έχουν σε μεγάλο βαθμό μέχρι στιγμής αποφύγει τους κραδασμούς της κρίσης, με τα αντισταθμιστικά μέτρα μείωσης του κόστους, ακόμη και αν οι τιμές καυσίμων αεροσκαφών έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 84% από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Αερομεταφορείς έχουν προειδοποιήσει, ωστόσο, ότι θα μπορούσαν να προκύψουν ελλείψεις εφοδιασμού μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

«Η τρέχουσα κατάσταση δεν καταδεικνύει την ανάγκη για ειδικά μέτρα για τον τουριστικό κλάδο, σε αντίθεση με την κρίση της Covid-19», υπογραμμίζει το προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τον κλάδο και τους επιβάτες.

«Σε αυτό το στάδιο, τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι οι συνολικές επιπτώσεις στον τουρισμό παραμένουν περιορισμένες, με τη ζήτηση να παραμένει σε γενικές γραμμές ανθεκτική», πρόσθεσε.

Δεν έχουν αναφερθεί ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη βασίζεται σε εισαγωγές για περίπου το 75% των καυσίμων αεροσκαφών της, κυρίως από τη Μέση Ανατολή, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο καύσιμο μεταφορών.

Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρνήθηκε να σχολιάσει το προσχέδιο, το οποίο ενδέχεται να αλλάξει πριν από τη δημοσίευσή του αύριο Παρασκευή.

