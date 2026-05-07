Ελληνικό – Lamda: Στα «ύψη» οικιστικές εισπράξεις και Riviera Tower – Τα μεγάλα deals

Στα 1,7 δισ. ευρώ οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων στο Ελληνικό. Τι αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση της «The Ellinikon».

Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων αυτών από πωλήσεις ακινήτων σε θυγατρικές του ομίλου Lamda Development S.A.) από την έναρξη του έργου ανάπτυξης στο Ελληνικό μέχρι τις 28.02.2026 ξεπέρασαν τα 1,7 δισ. ευρώ, με τις εισπράξεις εντός του 2025 να ανέρχονται σε 423 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρεται και στην οικονομική κατάσταση του «The Ellinikon» για το 2025 που αναρτήθηκε χτες στο ΓΕΜΗ.

Σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι και την 28.02.2026 είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση, εκ των οποίων οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονταν σε 571 διαμερίσματα ή 85%.

Τα οικονομικά μεγέθη του έργου

Σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση, οι πωλήσεις της χρήσης 2025 ανήλθαν σε 422 εκατ. ευρώ έναντι 484,4 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024 κυρίως λόγω των μειωμένων κατά 65% εσόδων από πωλήσεις οικοπέδων. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, ο κύριος παράγοντας της μείωσης των Λειτουργικών αποτελεσμάτων (EBITDA) προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών είναι τα μειωμένα έσοδα από πωλήσεις οικοπέδων σε σχέση με το 2024, όπου είχαν πραγματοποιηθεί σημαντικές συναλλαγές στο Δ’ Τρίμηνο 2024.

Επίσης, το Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων είναι αυξημένο στο 2025 καθώς οι πωλήσεις οικοπέδων έχουν χαμηλότερο κόστος κτήσης, ενώ παράλληλα το 2025 εντατικοποιήθηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες των οικιστικών αναπτύξεων των οποίων το κόστος αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου (over time) στο πλαίσιο πωλήσεων αποθεμάτων. Η επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας μέρους του ενεργητικού (Επενδυτικά Ακίνητα) της Εταιρίας είχε θετική επίπτωση στα αποτελέσματα της χρήσης 2025 προ φόρων κατά 3,1 εκατ. ευρώ (2024: αρνητική επίπτωση €32,3 εκατ.).

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν τη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό, ανήλθαν το 2025 σε 30,3 εκατ. ευρώ (2024: 29,8 εκατ. ευρώ). Να σημειωθεί ότι αφορούν στην υποχρέωση για την πραγματοποίηση Έργων Υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος (π.χ. δρόμοι, δίκτυα κοινής ωφελείας, υπογειοποιήσεις και πεζογέφυρες κ.α.) τα οποία θα παραδοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο με την ολοκλήρωση τους, χωρίς αντίτιμο

Κατά συνέπεια, τα καθαρά αποτελέσματα της Εταιρίας, μετά από φόρους, ανήλθαν στη χρήση 2025 σε ζημίες 32,1 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 13,2 εκατ. ευρώ τη χρήση 2024.

Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα την 31.12.2025 ανήλθαν σε 539 εκατ. ευρώ (286 εκατ. ευρώ την 31.12.2024). Κατά τη διάρκεια του 2025 δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το έργο της Εταιρίας στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ύψους 232 εκατ. ευρώ.

Εμπορική επιτυχία στην «Little Athens»

Όπως, επίσης, σημειώνεται, σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι και την 28.02.2026 είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση, εκ των οποίων οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονταν σε 571 διαμερίσματα ή 85%.

Περαιτέρω, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις το 2025 ανήλθαν σε 291 εκατ. ευρώ, αυξημένα 96% έναντι του 2024, δείχνοντας έτσι την σημαντική πλέον συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων. Επιπλέον, στο 2025 αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους 105 εκατ. ευρώ από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως πωλήσεις οικοπέδων των Project Sunrise & Terra Mare), μειωμένα κατά 65% σε σχέση με το 2024.

Τα αναβαλλόμενα έσοδα από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων, τα οποία θα αναγνωριστούν σταδιακά στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, ανήλθαν την 31.12.2025 σε €415 εκατ., εξαιρουμένων των αναβαλλόμενων εσόδων από τη λειτουργία της Μαρίνας Αγ. Κοσμά.

Οι υποδομές και ο Riviera Tower

Το 2025 συνεχίστηκε η πρόοδος τόσο στα έργα υποδομών όσο και στις κατασκευές κτιρίων, καθώς κατά τη διάρκεια της περιόδου πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και υλοποίηση της πρόβλεψης για έργα υποδομών ποσού περίπου 426 εκατ. ευρώ. Από την έναρξη του Έργου Ελληνικού έχουν πραγματοποιηθεί κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και υλοποίηση της πρόβλεψης για έργα υποδομών ποσού περίπου 990 εκατ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση του 44ου ορόφου του Riviera Tower αποτέλεσε ένα σημαντικό κατασκευαστικό ορόσημο, ενεργοποιώντας συμβατική πληρωμή περίπου 60 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2026, ενισχύοντας περαιτέρω την πρόοδο του έργου και τις ταμειακές ροές του. Να σημειωθεί ότι από τότε ο οικιστικός πύργος έχει «ψηλώσει» περαιτέρω και οδεύει σχεδόν προς τον τελευταίο όροφο.

Το Συνολικό Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας ανήλθε σε 1,812 δισ. ευρώ την 31.12.2025 αυξημένο κατά περίπου 85 εκατ. ευρώ έναντι της 31.12.2024. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αύξηση για κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) (εξαιρουμένης της υλοποίησης της πρόβλεψης για έργα υποδομών) κατά περίπου 340 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με το κόστος πωληθέντων αποθεμάτων ακινήτων (περίπου 323 εκατ. ευρώ), το κόστος απόκτησης ακινήτων προς μεταπώληση περίπου 14 εκατ. ευρώ, την αναθεώρηση του προϋπολογισμού για κόστος υποδομών περίπου 52 εκατ. ευρώ, καθώς και τα κέρδη από εύλογες αξίες επενδυτικών ακινήτων συνολικού ποσού περίπου 3 εκατ. ευρώ.

Το deal με ION με ορόσημο το α’ 6μηνο 2025

Τον Αύγουστο 2025 η Lamda Development S.A. αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από τον όμιλο ION, Εταιρία τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για την απόκτηση γης προς ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας εντός του Έργου του Ελληνικού, όπου θα συστεγαστούν περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες.

Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα αναπτυχθεί από τον όμιλο ION σε δύο διακριτές περιοχές του Ελληνικού και θα καλύπτει συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 250 χιλ. τ.μ., θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 χιλ. τ.μ. χώρων γραφείων, ένα αμφιθέατρο 1.000 θέσεων σχεδιασμένο για διεθνείς εκδηλώσεις, καθώς και έως 200 χιλ. τ.μ. οικιστικών αναπτύξεων για τη στέγαση των επαγγελματιών του ομίλου ION. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής που θα εισπράξει η Εταιρία ανέρχεται σε 450 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2030.

Επιπρόσθετα, ο όμιλος ION θα αποκτήσει ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda Development S.A., γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του ομίλου ΙΟΝ στο Ελληνικό. Η στρατηγική αυτή συνεργασία σηματοδοτεί την έναρξη της δημιουργίας του Επιχειρηματικού Κέντρου του Ελληνικού, το οποίο αποτελεί βασικό τμήμα του γενικού σχεδίου ανάπτυξης του έργου (masterplan), ενώ ταυτόχρονα τοποθετεί το The Ellinikon ως ευρωπαϊκό κόμβο τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακού μετασχηματισμού. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Α΄ εξαμήνου 2026 με την οριστικοποίηση και υπογραφή των συμβατικών εγγράφων.

Η ION παρέχει λογισμικό κρίσιμης σημασίας, δεδομένα και υπηρεσίες σε κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κεντρικές τράπεζες, κυβερνήσεις και παγκόσμιες εταιρίες για την αυτοματοποίηση των κρίσιμων ροών εργασίας τους, τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και τη διαχείριση ρευστότητας και κινδύνων.

Το retail bond

Τον Νοέμβριο 2025 η Lamda Development S.A. μέσω δημόσιας προσφοράς προέβη σε έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου διάρκειας 7 ετών και εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών αντλώντας κεφάλαια ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,80% ετησίως. Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε περίπου 12,9 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αφαιρέθηκαν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης. Τα αντληθέντα κεφάλαια αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ ανήλθαν σε καθαρό ποσό περίπου 487,1 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων μεταφέρθηκε στην Εταιρία μέσω ενδοομιλικού δανείου και θα διατεθεί σε επενδύσεις της Εταιρίας που αφορούν την ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων έως το 2030, ήτοι στη χρηματοδότηση του κόστους ανάπτυξης (συμπεριλαμβανόμενου του συνολικού κατασκευαστικού ΦΠΑ των εν λόγω έργων, οικιστικής ή εμπορικής χρήσης). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι οικιστικές αναπτύξεις συμπεριλαμβάνουν τα Cove Residencies, Park Rise, Pavillion Terraces, Sunset Groves, Atrium & Trinity Gardens, Promenade Heights και Mainstream Apartments. Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του κόστους ανάπτυξης των παραπάνω ενδεικτικών οικιστικών αναπτύξεων, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν, εντός του Έργου σύμφωνα με τους εκάστοτε επιχειρηματικούς σχεδιασμούς της Εταιρίας.

Η συμφωνία με το Ιατρικό Αθηνών

Τον Δεκέμβριο 2025 η Εταιρία και ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών υπέγραψαν αποκλειστική στρατηγική συμφωνία για τη δημιουργία ενός πρότυπου υπερσύγχρονου Healthcare Park στο The Ellinikon, σε συνέχεια του αρχικού Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη στις 10.4.2024, και με την υπογραφή Προσυμφώνου Εμπορικής Μίσθωσης. Η συνεργασία αυτή ενισχύει περαιτέρω τη δημιουργία της νέας, βιώσιμης πόλης στο Ελληνικό, με επίκεντρο την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της. Το Healthcare Park θα αναπτυχθεί βάσει διεθνών προδιαγραφών, σε προνομιακή τοποθεσία και θα βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το εμπορικό κέντρο The Ellinikon Mall.

Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη ενός αυτοτελούς και λειτουργικά ανεξάρτητου κτηριακού συγκροτήματος, με ανωδομή συνολικής επιφάνειας περίπου 6.000 τ.μ., η ολοκλήρωση του οποίου προβλέπεται έως το τέλος του 2028. Η Εταιρία θα αναλάβει την ανάπτυξη και κατασκευή του έργου, το οποίο θα μισθωθεί στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για αρχική περίοδο δέκα (10) ετών, με δυνατότητα παράτασης.

Στο πρότυπο Healthcare Park θα αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα ποιοτικά κορυφαίων και καινοτόμων υπηρεσιών υγείας και ευεξίας, με κεντρικό ρόλο την δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου Μακροζωίας και Αντιγήρανσης (Longevity and Anti-aging Center), το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της συνολικής ανάπτυξης. Το Κέντρο θα ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες διεθνείς πρακτικές και επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής, με έμφαση στην πρόληψη, την εξατομικευμένη φροντίδα υγείας και την ολιστική προσέγγιση της ευεξίας, ανταποκρινόμενο στη διαρκώς αυξανόμενη διεθνώς ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγιούς γήρανσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Η συναλλαγή με TEN Brinke

Τον Φεβρουάριο 2026 η Εταιρία αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από την NELLENCO S.M.S.A., θυγατρική της TEN Brinke Hellas, για την πώληση δύο (2) οικοπέδων συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης οικοδομήσιμης επιφάνειας περίπου 15,7 χιλ. τ.μ. στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2». Το συνολικό ποσό της πώλησης των δύο (2) οικοπέδων ανέρχεται σε περίπου 41,5 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα €2.650 ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας. Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης και υπογραφής των σχετικών συμβατικών κειμένων.

Οι πληθωριστικές πιέσεις

Αναφορικά με τις πληθωριστικές πιέσεις που παρατηρούνται στις διεθνείς αγορές και στην Ελλάδα, τα έσοδα της Εταιρίας από συμβάσεις μίσθωσης και ελλιμενισμού αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση σε σχέση με την μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ). Ο Όμιλος LAMDA Development παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας με σκοπό να αντιδράσει άμεσα και να αξιοποιήσει πιθανές διαφοροποιήσεις της αγοράς. Περαιτέρω, οι αγορές επηρεάζονται σημαντικά από αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, η οποία δημιουργεί αλυσιδωτές προκλήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου και του κατασκευαστικού.

Σημειώνεται ότι η Εταιρία δεν έχει συμφωνημένες – συμβασιοποιημένες τελικές τιμές πώλησης για τη μεγάλη πλειοψηφία των μελλοντικών έργων και αναπτύξεων που περιλαμβάνονται στο έργο του Ελληνικού. Το γεγονός αυτό παρέχει στην Εταιρία τη δυνατότητα να μετακυλήσει στους αντισυμβαλλόμενους μέρος ή ολόκληρο από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας που παρατηρείται προσφάτως στην αγορά, διατηρώντας παρόλα αυτά τις τιμές πώλησης σε ανταγωνιστικά επίπεδα βάσει των ευρύτερων συνθηκών αγοράς.

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές κατάρτισης μελλοντικών εκτιμήσεων-προϋπολογισμού για τέτοιου μεγέθους και πολυπλοκότητας έργα, η Εταιρία έχει συμπεριλάβει περιθώρια για αστάθμητους κινδύνους (contingencies) στις εκτιμήσεις κόστους για όλα τα έργα και αναπτύξεις που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό.