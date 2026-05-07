ΕΛΣΤΑΤ: Νέος πρόεδρος ο Αθανάσιος Κατσής – Το βιογραφικό του

Ο καθηγητής Αθανάσιος Κατσής, ανέλαβε, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα καθήκοντα του προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο κ. Κατσής είχε προταθεί για τη θέση του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ από διεθνή επιτροπή εμπειρογνωμόνων.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Αθανάσιος Κατσής είναι καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι στατιστικές εφαρμογές στην εκπαιδευτική έρευνα.

Έχει διατελέσει μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενώ έχει επίσης διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο του Toledo στο Ohio των ΗΠΑ.

Έχει επίσης εργασθεί ως στατιστικός σύμβουλος στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Κατέχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Στατιστική από το George Washington University των ΗΠΑ όπου σπούδασε με ολική υποτροφία του Πανεπιστημίου ενώ τελείωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει υπηρετήσει ως πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ενώ από το Δεκέμβριο του 2017 είναι Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θέση στην οποία επανεξελέγη το Δεκέμβριο του 2022.