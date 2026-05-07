Εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ: Αδιέξοδο παρά τις εξάωρες διαπραγματεύσεις, εν μέσω απειλών Τραμπ για δασμούς

Δεν κατόρθωσαν οι διαπραγματευτές της ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία χθες το βράδυ για την κατάργηση των δασμών της ΕΕ σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας Turnberry που επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Οι διαπραγματεύσεις Ευρωκοινοβουλίου – Συμβουλίου κράτησαν 6 ώρες και ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Το θέμα είναι αν οι άκαρπες προσπάθειες θα προκαλέσουν την οργή του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος επανήλθε στις δασμολογικές απειλές, προειδοποιώντας για τέλος 25% στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, εάν η ΕΕ δεν θέσει σε εφαρμογή τη διατλαντική εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε στο σκωτσέζικο γήπεδο του γκολφ το καλοκαίρι 2025, μεταξύ του ιδίου και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, κάλεσε τους διαπραγματευτές να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα βοηθήσει στη σταθεροποίηση των εμπορικών σχέσεων με την Ουάσινγκτον, αλλά επί ματαίω.

Οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν τη «θετική εξέλιξη», ωστόσο η συμφωνία για την εμπορική συμφωνία με τις ΥΗΠΑ παραμένει σε εκκρεμότητα: «Έχουμε δρόμο μπροστά μας», ο επικεφαλής διαπραγματευτής για το εμπόριο, Σοσιαλδημοκράτης Μπερντ Λάνγκε.

«Η συμφωνία πρέπει να τηρηθεί»

Ευρωπαίοι διπλωμάτες που μίλησαν πάντως στη «Ν» στις Βρυξέλλες, σημείωσαν ότι «η συμφωνία πρέπει να τηρηθεί», απηχώντας την στάση της προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι Ευρωπαίοι ζητούν ισχυρότερες εγγυήσεις ώστε οι ΗΠΑ να μη μπορούν να αποχωρούν ή να αλλάζουν μονομερώς τους όρους, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές απειλές «αυξάνουν την αβεβαιότητα» στην -ήδη ταραγμένη- παγκόσμια οικονομία, ενώ προσθέτουν πως η αμερικανική στάση δείχνει «αναξιοπιστία».

Υπενθυμίζεται πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να συμπεριληφθούν δικλείδες ασφαλείας στη νομοθεσία, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην ΕΕ να αναστείλει τις μειώσεις δασμών για αμερικανικά προϊόντα, εάν ο Τραμπ αθετήσει τη δική του πλευρά της συμφωνίας του Turnberry. Παράλληλα οι ευρωβουλευτές ζητούν την προσωρινή μεταρρύθμιση της συμφωνίας, με ημερομηνία λήξης τον Μάρτιο του 2028, δηλαδή λίγους μήνες πριν από το τέλος της δεύτερης θητείας του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Ευρωκοινοβούλιο, οι διαπραγματευτές θα συναντηθούν ξανά στις 19 Μαΐου.