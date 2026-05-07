Επίτροπος-Εμπορίου-μετά-τις-συνομιλίες-με-ΗΠΑ:-«Τίποτα-δεν-θεωρείται-συμφωνημένο-μέχρι-να-συμφωνηθούν-όλα»

Επίτροπος Εμπορίου μετά τις εμπορικές συνομιλίες με ΗΠΑ: «Τίποτα δεν θεωρείται συμφωνημένο μέχρι να συμφωνηθούν όλα»

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφτσοβιτς έκανε γνωστό ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ χθες, Τετάρτη, το βράδυ σχετικά με τους τελωνειακούς δασμούς διήρκεσαν σχεδόν έξι ώρες και, μολονότι σημειώθηκε πρόοδος, ωστόσο, όπως τόνισε, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία.

«Χθες το βράδυ περάσαμε σχεδόν έξι ώρες σε έναν σημαντικό τριμερή διάλογο σχετικά με τον κανονισμό για τους δασμούς που εφαρμόζει την Κοινή Δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η σημαντική επένδυση χρόνου και προσπάθειας δείχνει ότι σημειώνουμε ουσιαστική πρόοδο και έχουμε ήδη επιτύχει πολλά, αν και, φυσικά, τίποτα δεν θεωρείται συμφωνημένο μέχρι να συμφωνηθούν όλα», δήλωσε ο Μάρος Σέφτσοβιτς.

Ο ίδιος, με ανάρτησή του στο LinkedIn, έθεσε τον τριπλό στόχο του, εστιάζοντας στον σεβασμό της συμφωνίας και των δεσμεύσεων και στη διασφάλιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων.

«Ο στόχος μου παραμένει τριπλός. Πρώτον, να αποδείξουμε ότι η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της και κάνει πράξη όσα λέει. Δεύτερον, να εξασφαλίσουμε ένα αποτέλεσμα που να σέβεται πλήρως την Κοινή Δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ. Τρίτον, να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών ενδιαφερόμενων μερών, μεταξύ άλλων εξοπλίζοντας την Επιτροπή με τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να διασφαλίζεται ότι η Κοινή Δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ θα εφαρμοστεί πιστά και από τις δύο πλευρές», τόνισε ο κ. Σέφτσοβιτς.

Τέλος, ο Επίτροπος τόνισε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται «με στόχο την ταχεία επίτευξη ενός θετικού αποτελέσματος» και κάλεσε «την αμερικανική κυβέρνηση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της».