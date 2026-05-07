ΗΠΑ:-Κυρώσεις-στον-αν.-υπουργό-Πετρελαίου-του-Ιράκ-και-σε-πολιτοφυλακές-για-υποστήριξη-προς-το-Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις την Πέμπτη στον υφυπουργό πετρελαίου του Ιράκ και σε πολιτοφυλακές λόγω υποστήριξης προς το Ιράν, δήλωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Το υπουργείο Οικονομικών κατηγόρησε τον υφυπουργό του Ιράκ, Αλί Μααρίτζ Αλ-Μπαχαντλί, ότι καταχράται «τη θέση του για να διευκολύνει την εκτροπή πετρελαίου που θα πωληθεί προς όφελος του ιρανικού καθεστώτος και των πολιτοφυλακών που το στελεχώνουν στο Ιράκ».

Το υπουργείο πετρελαίου του Ιράκ και ο υφυπουργός δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Τον Μάρτιο, ο υπουργός πετρελαίου του Ιράκ, Χαγιάν Αμπντέλ Γκανί, δήλωσε ότι τα ιρανικά πετρελαιοφόρα που σταμάτησαν οι αμερικανικές δυνάμεις στον Κόλπο χρησιμοποιούσαν πλαστά ιρακινά έγγραφα. Η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε τέτοια έγγραφα.

Προς προσωρινή συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνη

Η κίνηση επιβολής κυρώσεων στον υφυπουργό έρχεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν προς μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, με την Τεχεράνη να εξετάζει μια πρόταση που θα σταματούσε τις μάχες, αλλά θα άφηνε τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα άλυτα.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επιβάλλει επίσης κυρώσεις σε τρεις ανώτερους ηγέτες των πολιτοφυλακών που συνδέονται με το Ιράν, τους Κατάιμπ Σαγίντ Αλ-Σουχάντα και Ασάιμπ Αχλ Αλ-Χακ, ανέφερε.

«Το υπουργείο Οικονομικών δεν θα μείνει άπραγο καθώς ο στρατός του Ιράν εκμεταλλεύεται το ιρακινό πετρέλαιο για να χρηματοδοτήσει την τρομοκρατία εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και των εταίρων μας», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανακοίνωσή του.

Οι κυρώσεις παγώνουν τυχόν περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ όσων στοχοποιούνται και γενικά απαγορεύουν στους Αμερικανούς να συναλλάσσονται μαζί τους.

- Reuters

