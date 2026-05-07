Η-Ζιμπάμπουε-επιστρέφει-στους-Ευρωπαίους-ιδιοκτήτες-αγροκτήματα-που-είχαν-κατασχεθεί

Η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε θα επιστρέψει 67 αγροκτήματα που είχαν κατασχεθεί από πολίτες τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών, με τις οποίες έχει συνάψει διμερείς επενδυτικές συμφωνίες, καθώς η χώρα προσπαθεί να εξομαλύνει τις σχέσεις της με τη Δύση επιδιώκοντας να λάβει βοήθεια για την αποπληρωμή του χρέους της.

Οι Αρχές της Ζιμπάμπουε ξεκίνησαν τις κατασχέσεις αγροκτημάτων που ανήκαν σε λευκούς ιδιοκτήτες επί προεδρίας του Ρόμπερτ Μουγκάμπε, το 2000. Εκείνη την εποχή η κυβέρνηση έλεγε ότι το μέτρο είχε ως στόχο να δοθεί καλλιεργήσιμη γη σε φτωχούς μαύρους ακτήμονες και να ανατραπούν οι ανισορροπίες της αποικιοκρατικής περιόδου.

Οι κατασχέσεις οδήγησαν στη διάλυση της εμπορικής γεωργίας, επέσπευσαν την κατάρρευση του τοπικού νομίσματος το 2008 και άφησαν τη Ζιμπάμπουε σε μια κατάσταση όπου δυσκολευόταν να θρέψει τον πληθυσμό της.

Ο διάδοχος του Μουγκάμπε, πρόεδρος Έμερσον Μνανγκάγκουα, προσπάθησε να βελτιώσει τις σχέσεις με τις δυτικές κυβερνήσεις που είχαν επιβάλει κυρώσεις στη Ζιμπάμπουε με αφορμή τις κατασχέσεις και τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η επιστροφή των αγροκτημάτων αποτελεί μέρος της προσπάθειάς του να εξασφαλίσει οικονομική βοήθεια, αφού η χώρα έχει αποκλειστεί από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια, αφού αθέτησε τις πληρωμές προς τους διεθνείς πιστωτές της.

Το εξωτερικό χρέος της Ζιμπάμπουε ανερχόταν σε 13,6 δισ. δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2025, με τα 7,7 δισ. από αυτά να αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι διεθνείς πιστωτές ζητούσαν μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων και την επίλυση των διαφορών που αφορούν τα αγροκτήματα, ως προϋπόθεση για την ελάφρυνση του χρέους.

Ο υπουργός Γεωργίας Άνξιους Μασούκα είπε στο κοινοβούλιο ότι η κυβέρνηση θα επιστρέψει 67 αγροκτήματα σε πολίτες της Δανίας, της Ελβετίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας, επειδή καλύπτεται από διμερείς επενδυτικές συμφωνίες. Οι ευρωπαϊκές χώρες είναι μεταξύ των δυτικών χωρών που συζητούν την ελάφρυνση του χρέους της Ζιμπάμπουε, ενώ είναι επίσης και σημαντικοί δωρητές της.

Ο Μνανγκάγκουα, ο επί μακρόν σύμμαχος του Μουγκάμπε που αντικατέστησε τον μέντορά του με πραξικόπημα το 2017, συμφώνησε να αποζημιώσει με 3,5 δισ. δολάρια περίπου 4.000 λευκούς γαιοκτήμονες το 2020, όμως η κυβέρνησή του, λόγω έλλειψης ρευστότητας, δυσκολεύεται να καταβάλει μεγάλα ποσά.