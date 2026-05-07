Η κάλπη δείχνει έξοδο από τον δικομματισμό και ο Στάρμερ ψάχνει σωσίβιο

Εκατομμύρια Βρετανοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να προκαλέσει σοβαρό πολιτικό πλήγμα στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και στο Εργατικό Κόμμα.

Η ψηφοφορία αφορά σχεδόν 5.000 έδρες σε δημοτικά συμβούλια της Αγγλίας, καθώς και τις εκλογές για τα κοινοβούλια της Σκωτίας και της Ουαλίας. Το ενδιαφέρον, όμως, ξεπερνά κατά πολύ την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι κάλπες αυτές μπορεί να καταγραφούν ως σημείο καμπής για το βρετανικό πολιτικό σύστημα, καθώς οι ψηφοφόροι φαίνεται να απομακρύνονται από τα δύο παραδοσιακά κόμματα εξουσίας, τους Εργατικούς και τους Συντηρητικούς, στρεφόμενοι σε λαϊκιστικά, εθνικιστικά και μικρότερα κόμματα.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, του ανθρώπου που ταυτίστηκε με την καμπάνια του Brexit, οδεύει προς σημαντική ενίσχυση στην Αγγλία, με πιθανή επέκταση του ελέγχου του σε δημοτικά συμβούλια. Παράλληλα, το κόμμα του Φάρατζ εμφανίζεται ικανό να διεκδικήσει ρόλο βασικής αντιπολίτευσης στη Σκωτία και την Ουαλία, απέναντι στο SNP και το Plaid Cymru αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, οι Πράσινοι πιέζουν τους Εργατικούς από τα αριστερά, απειλώντας παραδοσιακά προπύργια του κόμματος στο Λονδίνο και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα.

Για τον Στάρμερ, το πολιτικό σκηνικό είναι εξαιρετικά βαρύ. Μια μεγάλη απώλεια εδρών στην Αγγλία, η υποχώρηση της κυριαρχίας των Εργατικών στην Ουαλία και ένα πιθανό τερματισμό στην τρίτη θέση στη Σκωτία θα αναζωπυρώσουν τα ερωτήματα για την ηγεσία του. Με απλά λόγια, οι κάλπες δεν απειλούν μόνο την εκλογική δύναμη των Εργατικών· απειλούν και το ίδιο το πολιτικό αφήγημα του Στάρμερ ότι μπορεί να κυβερνήσει με σταθερότητα.

Η Βρετανία μπαίνει έτσι σε μια νέα φάση πολιτικού κατακερματισμού. Το παλιό δίπολο Εργατικοί–Συντηρητικοί δείχνει να ξεθωριάζει, ενώ οι ψηφοφόροι αναζητούν εναλλακτικές έξω από το κλασικό κομματικό μενού. Και για τον Στάρμερ, η ειρωνεία είναι σκληρή: κέρδισε την εξουσία ως υπόσχεση κανονικότητας, αλλά τώρα κινδυνεύει να γίνει ο πρωθυπουργός που είδε την κανονικότητα να διαλύεται στην κάλπη.