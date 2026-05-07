Η-κυβέρνηση-Τραμπ-χαρακτηρίζει-την-Ευρώπη-«εκκολαπτήριο-τρομοκρατικών-απειλών»

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στρέφει τα πυρά της κατά της Ευρώπης στη νέα «Εθνική Αντιτρομοκρατική Στρατηγική» που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, χαρακτηρίζοντας την ήπειρο «εκκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών». Το κείμενο στοχοποιεί επίσης τους «βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς», ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση ισλαμιστικών οργανώσεων και της ιδεολογίας που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, τροφοδοτεί τη σύγχρονη τζιχαντιστική τρομοκρατία.

Οι τρεις βασικές «απειλές» για τις ΗΠΑ

Στο νέο στρατηγικό κείμενο, ο Λευκός Οίκος ορίζει τρεις βασικές απειλές για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόκειται για «τους ναρκωτρομοκράτες και τις διεθνείς συμμορίες», τους «ιστορικούς ισλαμιστές τρομοκράτες» και τους «βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένων των αναρχικών και των αντιφασιστών».

Η αναφορά στους «εξτρεμιστές της αριστεράς» αποτελεί μία από τις πλέον αιχμηρές διατυπώσεις του κειμένου, το οποίο αποτυπώνει τη σκληρή γραμμή που ακολουθεί η κυβέρνηση Τραμπ σε ζητήματα ασφάλειας και εσωτερικής πολιτικής.

Οι οργανώσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο

Ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής επικεντρώνεται στις οργανώσεις που οι ΗΠΑ θεωρούν βασικούς εκφραστές της διεθνούς ισλαμιστικής τρομοκρατίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Αλ Κάιντα, που ευθύνεται για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο, το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία και το Ιράκ, καθώς και το ISIS-Khorasan, το παρακλάδι της οργάνωσης στην Ασία.

Στο κείμενο γίνεται επίσης αναφορά στη Μουσουλμανική Αδελφότητα, την οποία ο σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, Σεμπάστιαν Γκόρκα, χαρακτήρισε «πρόγονο των σύγχρονων τζιχαντιστικών οργανώσεων».

Η αναφορά στην Ευρώπη και την παγκοσμιοποίηση

Το κείμενο της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής περιλαμβάνει ιδιαίτερα επικριτική αναφορά προς την Ευρώπη και τις μεταναστευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται στην ήπειρο.

«Είναι πασίδηλο ότι αυτές οι καλά οργανωμένες εχθρικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται τα ανοικτά σύνορα και τα ιδανικά της παγκοσμιοποίησης με τα οποία συνδέονται. Όσο περισσότερο εξαπλώνονται αυτές οι ξένες κουλτούρες, κι όσο περισσότερο διαρκούν οι τρέχουσες πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο του Λευκού Οίκου.

Η αλλαγή στρατηγικής μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τον Σεμπάστιαν Γκόρκα, η επιτυχία των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των οργανώσεων αυτών οδήγησε σε μια πιο διάχυτη και δυσκολότερα ανιχνεύσιμη απειλή.

Ως παράδειγμα ανέφερε την επίθεση με φορτηγό ανήμερα της Πρωτοχρονιάς του 2025 στη Νέα Ορλεάνη.

Όπως εξήγησε, η νέα στρατηγική των ΗΠΑ στοχεύει πλέον στην αποκοπή των πηγών χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται για τη στρατολόγηση νέων μελών.