Η-πιο-επιρρεπής-σε-απολύσεις-δουλειά-στον-τεχνολογικό-κλάδο-αυτή-τη-στιγμή

Το παλιό μοντέλο διοίκησης, όπου ο μάνατζερ περιοριζόταν στο να δίνει εντολές καταρρέει οριστικά. Όπως επισημαίνει ο αναλυτής ανθρώπινου δυναμικού Τζος Μπέρσιν, η εποχή που «οι εργάτες παρήγαγαν και ο μάνατζερ απλώς κατηύθυνε» δίνει τη θέση της σε μια νέα, σκληρή πραγματικότητα: οι μάνατζερ που δεν παράγουν έργο οι ίδιοι, γίνονται πλέον αναλώσιμοι.

Καθώς το κύμα απολύσεων στον τεχνολογικό κλάδο συνεχίζεται και τα οργανογράμματα απλοποιούνται με την κατάργηση ενδιάμεσων ιεραρχικών επιπέδων, η ηγεσία των κορυφαίων εταιρειών στέλνει ένα σαφές μήνυμα: «Επιβλέψτε τις ομάδες σας, αλλά πρέπει να παράγετε και οι ίδιοι».

Παρελθόν ο ρόλος του διευθυντή που ασκεί «αμιγώς διοικητικά καθήκοντα»

Σε πρόσφατη επιστολή του, ο CEO της Coinbase, Μπράιαν Άρμστρονγκ, ανακοίνωσε περικοπές στο 14% του δυναμικού, τονίζοντας πως όλοι οφείλουν πλέον να είναι «παραγωγικά στελέχη πρώτης γραμμής». Διευκρίνισε ότι οι ομάδες συρρικνώνονται, συχνά σε ένα μόνο άτομο που πλαισιώνεται από ψηφιακά εργαλεία AI, και πως ο ρόλος του διευθυντή που ασκεί «αμιγώς διοικητικά καθήκοντα» ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Οι megamanagers που πρέπει να «λερώσουν τα χέρια τους»

Αυτή η τάση κυριαρχεί σε όλο το φάσμα της Silicon Valley. Όσοι δεν απολύονται, καλούνται πλέον να «λερώσουν τα χέρια τους», να επιβλέπουν περισσότερους υπαλλήλους και, όλο και συχνότερα, να διαχειρίζονται και ψηφιακούς βοηθούς (AI agents). Έχουν μάλιστα αποκτήσει νέο προσωνύμιο: «megamanagers».

Ο Τζακ Ντόρσεϊ της Block μετέτρεψε τους μάνατζερ σε «μάχιμα στελέχη» που συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή, ενώ ο Έβαν Σπίγκελ της Snap προχώρησε σε περικοπή 1.000 θέσεων εργασίας, στρέφοντας την εταιρεία σε μικρές, ευέλικτες ομάδες ενισχυμένες από την τεχνητή νοημοσύνη.

Παρόμοια στρατηγική ακολουθούν οι Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta και Μάικ Κάνον-Μπρουκς της Atlassian.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά τα μεσαία στελέχη την πιο ευάλωτη ομάδα σε έναν κλάδο που βρίσκεται σε φάση ριζικής αναδιάρθρωσης.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ρίτσαρντ Λάκμαν, οι CEO επενδύουν στις υψηλές προσδοκίες που καλλιεργεί η τεχνολογία, πεπεισμένοι ότι μπορεί να εκτοξεύσει την παραγωγικότητα.

Ο υπάλληλος συχνά πιο ενημερωμένος από τον προϊστάμενό του

Η Τεχνητή Νοημοσύνη επιταχύνει αυτή τη μετάβαση, προσφέροντας άμεση πρόσβαση στη γνώση και καθιστώντας τον υπάλληλο συχνά πιο ενημερωμένο από τον προϊστάμενό του. «Κάθε υπάλληλος έχει πλέον έναν ψηφιακό βοηθό. Η AI μπορεί να γνωρίζει περισσότερα από τον ίδιο τον μάνατζερ», προειδοποιεί ο Μπέρσιν.

Για να παραμείνει, λοιπόν, κανείς στη θέση του, η παθητική επίβλεψη δεν αρκεί. Οφείλει να επιζητά την άμεση εμπλοκή σε νέα έργα και την ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών τις οποίες θα υλοποιεί ο ίδιος.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στέλεχος της Coinbase, οι μάνατζερ πρέπει να ανησυχούν μόνο αν δεν ξέρουν να χειρίζονται την τεχνολογία ή αν στερούνται ιδεών. Τότε έχουν πραγματικό πρόβλημα.

maftemporiki.gr