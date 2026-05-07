Καζίνο-Πάρνηθας:-Πράσινο-φως-για-την-έναρξη-του-μεγάλου-έργου-στο-Μαρούσι

Η πολεοδομική έγκριση δίνει την τελική ώθηση στο Project Voria των 350 εκατ. ευρώ – Σε εξέλιξη ήδη οι πρώτες εργασίες.

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται πλέον η μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι, καθώς η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης για την περιοχή Δηλαβέρη λειτουργεί ως το τελευταίο κρίσιμο βήμα πριν την πλήρη ανάπτυξη του έργου. Με τις πρόδρομες εργασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει και την κατασκευή να έχει αναλάβει η ΜΕΤΚΑ, το project περνά ουσιαστικά από τη φάση των αδειοδοτήσεων στη φάση της εκτέλεσης.

Η απόφαση του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ξεκαθαρίζει το πολεοδομικό καθεστώς σε μια έκταση περίπου 120 στρεμμάτων στο Μαρούσι, η οποία, παρά την ένταξή της στο σχέδιο πόλης από το 2003, παρέμενε μέχρι σήμερα χωρίς πλήρη αξιοποίηση. Πρόκειται για μια από τις τελευταίες μεγάλες αραιοδομημένες εκτάσεις στην περιοχή, σε κομβικό σημείο μεταξύ της λεωφόρου Κηφισίας, της Σπύρου Λούη και του ΟΑΚΑ.

Το Project Voria και η επένδυση των 350 εκατ. ευρώ

Η πολεοδομική εξέλιξη συνδέεται άμεσα με το Project Voria, μια επένδυση ύψους 350 εκατ. ευρώ που φιλοδοξεί να αλλάξει τον χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής. Το έργο υλοποιείται από τη North Star Entertainment, στην οποία συμμετέχουν η ΕΤΑΔ με 49% και η Athens Resort Casino με 51%, με βασικό μέτοχο τη Regency Entertainment.

Η χρηματοδότηση προβλέπεται να καλυφθεί κατά 60% μέσω τραπεζικού δανεισμού και κατά 40% από ίδια κεφάλαια των επενδυτών, ενώ το χρονοδιάγραμμα τοποθετεί την πλήρη λειτουργία του έργου στον Μάιο του 2028.

Ένα ολοκληρωμένο συγκρότημα νέας γενιάς

Το Voria σχεδιάζεται ως ένα ολοκληρωμένο συγκρότημα τύπου integrated resort, το οποίο θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο πέντε αστέρων υπό διεθνή διαχείριση, καζίνο, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, καθώς και εγκαταστάσεις για πολιτιστικές και επιχειρηματικές εκδηλώσεις.

Ο σχεδιασμός δίνει έμφαση στην αρμονική ένταξη στο περιβάλλον και στην αξιοποίηση βιώσιμων τεχνολογιών, ενώ σημαντικό τμήμα της έκτασης – περίπου 25 από τα 50 στρέμματα – προβλέπεται να αποδοθεί στον Δήμο Αμαρουσίου για κοινωφελείς χρήσεις.

Η ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περίπου 1.750 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την απασχόληση και την τοπική οικονομία.

Αστική αναβάθμιση και νέες χρήσεις

Η πολεοδομική παρέμβαση δεν περιορίζεται στο ίδιο το συγκρότημα, αλλά αφορά συνολικά την αναδιάρθρωση της περιοχής. Προβλέπεται η δημιουργία 19 οικοδομικών τετραγώνων, η αναδιάταξη του οδικού δικτύου, νέοι κοινόχρηστοι χώροι και η σαφής οριοθέτηση χρήσεων γης.

Κατά μήκος της λεωφόρου Κηφισίας αναπτύσσονται λειτουργίες πολεοδομικού κέντρου, όπως γραφεία, εμπορικά καταστήματα και ξενοδοχεία, ενώ σε άλλες ζώνες διατηρείται η κατοικία με συμπληρωματικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για την ανάδειξη του Αδριάνειο Υδραγωγείο, γύρω από το οποίο σχεδιάζονται ζώνες προστασίας και πράσινες διαδρομές.

Οι παρεμβάσεις στην Πάρνηθα και ο ρόλος του Δημοσίου

Η μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας συνδέεται και με την επόμενη ημέρα στην Πάρνηθα. Μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας, προβλέπεται η ανακατασκευή του Πύργου Μυλωνά και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, με επένδυση περίπου 19 εκατ. ευρώ.

Το υφιστάμενο συγκρότημα και το τελεφερίκ θα αποδοθούν στην ΕΤΑΔ προς αξιοποίηση, ενώ για πέντε χρόνια θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση της συντήρησης του τελεφερίκ και της προστασίας του Εθνικού Δρυμού, με συνολικό ποσό 8,7 εκατ. ευρώ.

Στην τελική ευθεία ένα έργο-ορόσημο

Με τις βασικές εγκρίσεις να έχουν πλέον ολοκληρωθεί και τις πρώτες εργασίες να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, η μετεγκατάσταση του καζίνο Πάρνηθας μπαίνει στην τελική ευθεία.

Το Project Voria αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες αστικές και τουριστικές επενδύσεις στην Αττική, επηρεάζοντας όχι μόνο το Μαρούσι αλλά και το σύνολο της ευρύτερης περιοχής.