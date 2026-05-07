«Καρφιά»-Γεωργιάδη-για-Δένδια-στην-ΚΟ-της-ΝΔ:-«Κάποιοι-πάνε-εκεί-που-μας-βρίζουν-και-δεν-έρχονται-εδώ»

Σαφείς αιχμές κατά του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια άφησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στην ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Γεωργιάδης δεν κατονόμασε τον κ. Δένδια, αναφέρθηκε, ωστόσο, σε κάποιους, που, προκειμένου να αποφύγουν τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα φτάσουν μέχρι και τη Σελήνη. Είπε επίσης, ότι «κάποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και δεν έρχονται εδώ».

Να σημειώσουμε ότι ο Νίκος Δένδιας παραβρέθηκε σε εκδήλωση με ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμανλή, ενώ για σήμερα, ανήμερα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Άμυνας, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, είχε προγραμματισμένο ταξίδι.

Ο κ. Γεωργιάδης άφησε αιχμές γενικότερα για την πλειοψηφία των βουλευτών της ΝΔ, σημειώνοντας ότι βγαίνουν μπροστά και μιλούν μόνο 10-15 βουλευτές.

