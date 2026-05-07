Κρίσιμες-διαπραγματεύσεις-για-το-τέλος-του-πολέμου-με-το-Ιράν:-Ο-Τραμπ-βλέπει-συμφωνία,-η-Τεχεράνη-τον-ειρωνεύεται

Σε κρίσιμη καμπή φαίνεται να εισέρχεται η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, καθώς η Ουάσινγκτον πιέζει για συμφωνία με την Τεχεράνη, ενώ παράλληλα διατηρεί στρατιωτική και οικονομική πίεση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα», την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στην αμερικανική πρόταση, ενώ συνεχίζονται οι εκατέρωθεν απειλές, οι στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή και οι διπλωματικές παρεμβάσεις στον ΟΗΕ.

Το σχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

Σύμφωνα με το Axios, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τεχεράνη μέσω ενός μονοσέλιδου μνημονίου 14 σημείων, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για πιο εκτεταμένες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το δημοσίευμα, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλες πηγές με γνώση των συνομιλιών, αναφέρει ότι το πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπει:

– πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν,

– άρση αμερικανικών κυρώσεων,

– αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ,

– σταδιακή αποκλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης.

Πηγές που επικαλείται το Reuters επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαμεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, χωρίς όμως να έχουν δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα οι όροι της πρότασης.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ISNA ότι «η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται από το Ιράν» και ότι η Τεχεράνη θα διαβιβάσει τις θέσεις της στους Πακιστανούς διαμεσολαβητές.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε ότι η χώρα του «προσπαθεί να μετατρέψει την εκεχειρία σε μόνιμο τέλος του πολέμου».

Τραμπ: «Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών.

Κατά τη διάρκεια τηλε-συγκέντρωσης υπέρ του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου κυβερνήτη της Τζόρτζια, Μπερτ Τζόουνς, δήλωσε: «Όταν βλέπετε τα πράγματα που συμβαίνουν, το κάνουμε για έναν πολύ σημαντικό λόγο: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό και θα τελειώσει γρήγορα».

Νωρίτερα, μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια συνάντησης με αθλητές του UFC, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε πως το Ιράν θέλει συμφωνία.

«Θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία», είπε χαρακτηριστικά.

.@POTUS on Iran: “We’ll see if we get there. They can’t have nuclear weapons. It’s very simple… We have to get what we have to get. If we don’t do that, we’ll have to go a big step further — but with that being said, they want to make a deal. We’ve had very good talks over the… pic.twitter.com/pU3w3Tdpqz — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 6, 2026

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης έχουν καταστραφεί. «Είχαν ναυτικό με 159 πλοία και τώρα κάθε πλοίο έχει καταστραφεί και βρίσκεται στον βυθό», δήλωσε. «Νομίζω ότι κερδίσαμε. Αν αποχωρούσαμε τώρα, θα χρειάζονταν 20 χρόνια για να ανασυγκροτηθούν. Βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση», πρόσθεσε.

Απευθυνόμενος στους αθλητές του UFC, επανέλαβε ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Αν συνέβαινε αυτό, ολόκληρος ο κόσμος θα ήταν όμηρος», τόνισε.

Παράλληλα, ο Τραμπ προειδοποίησε μέσω Truth Social ότι εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία, «οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι από πριν».

Οι αγορές προτίμησαν να κρατήσουν το αισιόδοξο σενάριο. Η Γουόλ Στριτ έκλεισε με καθαρή άνοδο, εμπνεόμενη από την ατμόσφαιρα ευφορίας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στις πρώτες συναλλαγές στα ασιατικά χρηματιστήρια, οι δείκτες παρουσίαζαν αλματώδη άνοδο. Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς αργού, υποχώρησε κατά σχεδόν 8%, στα 101,27 δολάρια, μακριά από τα 126 όπου είχε φθάσει προ ημερών.

Το «πάγωμα» του Σχεδίου Ελευθερία και η ειρωνική απάντηση του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης την προσωρινή αναστολή του «Σχεδίου Ελευθερία» (Project Freedom), της αμερικανικής επιχείρησης που είχε στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και τη συνοδεία εγκλωβισμένων πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε πλήρη ισχύ.

Η ανακοίνωση προκάλεσε ειρωνική αντίδραση από τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

«Η επιχείρηση “Εμπιστέψου με bro” απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη “δήθεν επιχείρηση”», έγραψε σε ανάρτησή του.

Operation Trust Me Bro failed. Now back to routine with Operation Fauxios. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 6, 2026

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης άφησαν να εννοηθεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά εάν τερματιστούν «οι απειλές των επιτιθέμενων».

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ και οι κατηγορίες στον ΟΗΕ

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας, καθώς από τα τέλη Φεβρουαρίου το Ιράν έχει ουσιαστικά επιβάλει αποκλεισμό στη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έχουν σταματήσει δεκάδες πλοία που κατευθύνονταν προς ιρανικά λιμάνια, ενώ η CENTCOM γνωστοποίησε ότι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν ιρανικό πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν.

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πραγματοποίησε κλειστές διαβουλεύσεις έπειτα από αίτημα του Μπαχρέιν, μετά τις ιρανικές επιθέσεις της 4ης Μαΐου κατά των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα ΗΑΕ κατήγγειλαν ότι το Ιράν εξαπέλυσε 12 βαλλιστικούς πυραύλους, τρεις πυραύλους cruise και τέσσερα drones, προκαλώντας πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη της Φουτζέιρα και τραυματίζοντας τρεις αμάχους.

Σύμφωνα με τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΑΕ, από τις 28 Φεβρουαρίου η χώρα έχει αναχαιτίσει πάνω από 500 βαλλιστικούς πυραύλους και περισσότερα από 2.000 drones που αποδίδονται στο Ιράν.

Η ιρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ υποστήριξε ότι «η μόνη βιώσιμη λύση είναι ο μόνιμος τερματισμός του πολέμου, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού και η αποκατάσταση της κανονικής διέλευσης».

Νετανιάχου: «Πλήρης συντονισμός με τον Τραμπ»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι υπάρχει «πλήρης συντονισμός» με τον Τραμπ όσον αφορά το Ιράν.

«Δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Μοιραζόμαστε κοινούς στόχους και ο σημαντικότερος είναι η απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου υλικού από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τον νέο ισραηλινό βομβαρδισμό στη Βηρυτός, όπου, σύμφωνα με το Ισραήλ, σκοτώθηκε ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ.