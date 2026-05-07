Μαρινάκης για συνάντηση με τον Βαρθολομαίο: «Είναι πάντοτε μια ιδιαίτερα τιμητική και βαθιά συγκινητική στιγμή»
Τόνισε ότι η σοφία, η νηφαλιότητα και το κύρος του Οικουμενικού Πατριάρχη αποτελούν σημαντική πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για το έργο της κυβέρνησης
«Είναι πάντοτε μια ιδιαίτερα τιμητική και βαθιά συγκινητική στιγμή η συνάντηση με την ΑΘΠ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο», έγραψε, σε ανάρτησή του στα social media, ο κυβερνητικός εκπορόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
«Η σοφία, η νηφαλιότητα και το κύρος του αποτελούν διαρκή πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για την απαιτητική συνέχεια του έργου μας.
Τον ευχαριστώ θερμά και από καρδιάς για την τιμή», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
