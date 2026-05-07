Προσαρμοσμένα κέρδη 6,92 δισ. δολάρια για την Shell το α’ τρίμηνο – Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις

Καλύτερα από το αναμενόμενο ήταν τα μεγέθη που παρουσίασε η Shell για το α’ τρίμηνο, με ώθηση από την απότομη άνοδο των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ειδικότερα, ο βρετανικός πετρελαϊκός κολοσσός ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 6,92 δισ. δολαρίων ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 6,1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την LSEG. Οι εσωτερικοί αναλυτές της εταιρείας ανέμεναν κέρδη στα 6,36 δισ. δολάρια. Την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η Shell είχε καταγράψει προσαρμοσμένα κέρδη 5,58 δισ. δολάρια, ενώ το τελευταίο τρίμηνο του 2025 τα κέρδη είχαν διαμορφωθεί στα 3,26 δισ. δολάρια.

Τα κέρδη από τα διυλιστήρια της Shell τα οποία μετατρέπουν το αργό πετρέλαιο σε προϊόντα όπως ντίζελ, βενζίνη και καύσιμα αεροσκαφών, αυξήθηκαν σε πάνω από 2 δισ. δολάρια το α’ τρίμηνο. Σημειώνεται πως η εταιρεία κατέχει μερίδιο σε επτά διυλιστήρια, εκ των οποίων τέσσερα στην Ευρώπη, δύο στον Καναδά και ένα στις ΗΠΑ.

«Η Shell πέτυχε ισχυρά αποτελέσματα χάρη στη συνεχή εστίαση στη λειτουργική απόδοση, σε ένα τρίμηνο που χαρακτηρίστηκε από πρωτοφανείς αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος, Wael Sawan.

Παρά τα ισχυρά αποτελέσματα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προχωρά σε επιβράδυνση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών στα 3 δισ. δολάρια, από 3,5 δισ. προηγουμένως, ενώ αύξησε κατά 5% το μέρισμα στα 0,3806 δολάρια ανά μετοχή.

Η συνολική παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της Shell μειώθηκε κατά 4% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 2025, κυρίως λόγω των επιπτώσεων της σύγκρουσης με το Ιράν. Για το β’ τρίμηνο η εταιρεία αναμένει μείωση της παραγωγής, ως αποτέλεσμα του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, καθώς και προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε όλο το χαρτοφυλάκιό της.