Πτώση-στις-ευρωαγορές-με-τα-βλέμματα-στραμμένα-στις-διαπραγματεύσεις-ΗΠΑ-Ιράν

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την έκβαση των πληροφοριών ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση 1,09%

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX έχασε 0,99% στις 24.671,54 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 βυθίστηκε κατά 1,55% στις 10.276,25 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 1,17% στις 8.202,08 μονάδες.

Τέλος, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε πτωτικά κατά 0,29% στις 18.052,00 μονάδες, ο ιταλικός MIB έχασε 0,82% στις 49.291,01 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI αποδυναμώθηκε κατά 1,43% στις 9.134,30 μονάδες.