Σήμερα-η-συνεδρίαση-της-ΚΟ-της-ΝΔ:-Φυγή-προς-τα-εμπρός-με-συνταγματική-αναθεώρηση

Προσθέστε το sofokleous10.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Της -

Χαρακτηριστικά δοκιμής της δυνατότητας της κυβερνητικής και κομματικής ηγεσίας της ΝΔ να απορροφήσει τους κραδασμούς που προκαλεί η αναταραχή στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας προσλαμβάνει η σημερινή συνεδρίαση του σώματος.

Όλες τις προηγούμενες ημέρες έγιναν κινήσεις στην κατεύθυνση εκτόνωσης της κατάστασης και υπήρξαν επικοινωνίες με βουλευτές που εμφανίζονται περισσότερο ανήσυχοι και διατεθειμένοι να ασκήσουν κριτική. Δημοσίως εκπέμπονται μηνύματα που στοχεύουν στο να αποδραματοποιηθεί η σημερινή συνεδρίαση και να αναγνωστούν οι όποιες φωνές ακουστούν όχι ως μηνύματα δυσαρέσκειας, αλλά ως γόνιμη συμβολή σε έναν ζωηρό και παραγωγικό εσωκομματικό διάλογο.

Από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου εκπέμπεται όλες τις τελευταίες ημέρες το μήνυμα ότι η συνεδρίαση της ΚΟ έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι από αυτή θα ξεκινήσει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και θα γίνει η παρουσίαση των βασικών προτάσεων που το κυβερνών κόμμα θα βάλει στο τραπέζι προς συζήτηση.

Είναι σαφές ότι επιδιώκεται να επικεντρωθεί η συζήτηση εκεί και να περάσουν σε δεύτερο επίπεδο οι φωνές κριτικής από βουλευτές που θα επιλέξουν να αξιοποιήσουν και το βήμα της ΚΟ για να στείλουν τα μηνύματά τους προς την ηγεσία.

Ο μεγάλος αριθμός βουλευτών που προτίθενται να μιλήσουν και αναμένεται ότι θα είναι περισσότεροι από 40, δίνει το κλίμα μιας «ζωηρής» συνεδρίασης. Στο παρασκήνιο, έμπειρο κομματικό στέλεχος παρατηρεί ότι ο αριθμός αυτός πιθανότατα δείχνει ότι έγινε κινητοποίηση από την πλευρά της ηγετικής ομάδας, ώστε να καταγραφούν ως μειοψηφία οι όποιες φωνές διαμαρτυρίας ακουστούν. Τα ζητήματα που απασχολούν τους βουλευτές και έχουν ήδη τεθεί στο δημόσιο διάλογο, αφορούν τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, τη συνεργασία των βουλευτών με εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και, τέλος, την υποψηφιότητα εξωκοινοβουλευτικών υπουργών στις επόμενες εκλογές, που από αρκετούς βουλευτές θεωρείται ότι διαμορφώνει άνισους όρους ανταγωνισμού στις εκλογικές περιφέρειές τους.

Πέρα από τον αριθμό των βουλευτών που θα επιλέξουν να ασκήσουν κριτική, το άλλο βασικό ερώτημα είναι πόσο υψηλοί τόνοι θα υιοθετηθούν. Αν, δηλαδή, οι όποιες διαμαρτυρίες και διαφωνίες εκφραστούν σε ήπιους τόνους, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να γίνει λόγος για μια κόσμια κριτική, που συμβάλλει στον γόνιμο εσωκομματικό διάλογο ή αν θα επιλεγούν υψηλοί τόνοι, που θα καταστήσουν σαφές ότι υπάρχει θέμα στο εσωτερικό της ΚΟ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κινήθηκε σε τόνους αποδραματοποίησης της κατάστασης λέγοντας (ΣΚΑΪ) ότι «στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, όπως έχουμε συνηθίσει εμείς στη Νέα Δημοκρατία, γίνεται και διάλογος και δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Η Νέα Δημοκρατία μόνο κερδισμένη βγαίνει από τον διάλογο».

Χαρακτήρισε, δε, λανθασμένο τον διαχωρισμό ανάμεσα σε κοινοβουλευτικά και μη εξωκοινοβουλευτικά στελέχη, επισημαίνοντας ότι στο τέλος όλοι εργάζονται για τον ίδιο στόχο. Παράλληλα, όμως, έδωσε το στίγμα της συναινετικής προσέγγισης απέναντι σε διαφωνίες και παράπονα, λέγοντας ότι δεν πρέπει να μπουν κάτω από το χαλί.

«Κάθε τι που θα πει ο κάθε βουλευτής πρέπει να τα ακούσουμε με προσοχή, γιατί αν δεν ήταν οι βουλευτές δεν θα στηριζόταν η Κυβέρνηση. Αλλά, στο τέλος της ημέρας αυτό να βγάλει το συμπέρασμα που πρέπει», υπογράμμισε.

Όσον αφορά την εισήγηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόταση που θα παρουσιαστεί σήμερα και αφορά τη συζήτηση 30 άρθρων του Συντάγματος προς αναθεώρηση, χωρίς να είναι δεσμευτικό ότι αυτός θα είναι ο αριθμός των άρθρων που θα προτείνει τελικά η Ν.Δ. Γίνεται επίσης λόγος για τριπλή στόχευση μέσα από τις προτάσεις που θα κατατεθούν και αφορά την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς κράτος, θεσμούς πολιτικό σύστημα, τη διαμόρφωση λειτουργικής και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και, τέλος, ένα σύγχρονο Σύνταγμα, που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και τις ανάγκες της εποχής.

Μέχρι στιγμής, η ΝΔ έχει μιλήσει για αναθεώρηση των εξής άρθρων: άρθρο 5, για την προστασία της ελευθερίας του ατόμου και την ασφάλεια από την τεχνητή νοημοσύνη, άρθρο 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, άρθρο 30 για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας για μία μόνο θητεία εξαετούς διάρκειας, άρθρο 51 για την επιστολική ψήφο και άρθρο 54 για τον εκλογικό νόμο, άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, άρθρο 90 για την επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης, άρθρο 101Α για τις Ανεξάρτητες Αρχές, άρθρο 103 για την άρση μονιμότητας στο Δημόσιο.

Παράλληλα, έχουν τεθεί προς συζήτηση η μέριμνα για προσιτή στέγη, η συνταγματική καθιέρωση δημοσιονομικού «κόφτη», πρόβλεψη για τη λειτουργία των κομμάτων και συνταγματική πρόνοια έναντι της κλιματικής κρίσης.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.