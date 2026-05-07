Σερβία:-Ο-πρόεδρος-Βούτσιτς-απέρριψε-την-προσφορά-τοπικής-εταιρείας-για-την-αγορά-της-πετρελαϊκής-εταιρείας-nis

Η Σερβία δεν θα επιτρέψει σε μια πρόσφατα συσταθείσα τοπική εταιρεία να αγοράσει πλειοψηφικό μερίδιο στην ρωσικής ιδιοκτησίας πετρελαϊκή εταιρεία NIS, επειδή δεν διαθέτει εμπειρία, δήλωσε την Πέμπτη ο Πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Μια εταιρεία με την επωνυμία ”KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC (Senator)” – που ιδρύθηκε μόλις τον περασμένο Αύγουστο και διοικείται από έναν ντόπιο επιχειρηματία, τον Ράνκο Μίμοβιτς – δήλωσε την Τετάρτη ότι προσφέρθηκε να αγοράσει ποσοστό 51,16% στην NIS από τις ρωσικές Gazprom Neft και Gazprom έναντι 2 δισεκατομμυρίων ευρώ (2,35 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η προσφορά θα αποτελούσε πρόκληση για την ουγγρική MOL, η οποία διαπραγματεύεται την αγορά πλειοψηφικού μεριδίου στην NIS, βασική προϋπόθεση για την άρση των κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην εταιρεία που λειτουργεί το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της Σερβίας.

«(Ο Μίμοβιτς) δεν έχει ασχοληθεί ποτέ στη ζωή του με (την επεξεργασία αργού πετρελαίου) και τώρα πρόκειται να την αγοράσει (την NIS)… Η Σερβία δεν θα το επιτρέψει», δήλωσε ο Βούτσιτς σε δημοσιογράφους στο Βελιγράδι.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ και η εκποίηση των μετοχών

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην NIS τον περασμένο Οκτώβριο, στο πλαίσιο ευρύτερων μέτρων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, και απαίτησε την εκποίηση μετοχών που κατέχουν οι ρωσικές εταιρείες.

Σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη, η Gazprom Neft δήλωσε ότι προετοιμάζεται ενεργά να πουλήσει το μερίδιό της στην NIS στην MOL και ότι δεν διαπραγματεύεται με κανέναν άλλο.

Η Gazprom κατέχει ποσοστό 11,3% στην NIS, ενώ η Gazprom Neft κατέχει το 44,9%. Η σερβική κυβέρνηση κατέχει το 29,9%, ενώ το υπόλοιπο κατέχεται από μικρομετόχους και υπαλλήλους.

- Reuters