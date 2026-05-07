Στον-Άρειο-Πάγο-ο-Σπίρτζης:-Κατέθεσε-αίτημα-για-ανάσυρση-της-δικογραφίας-των-υποκλοπών

Δύο αιτήματα στον Άρειο Πάγο κατέθεσε ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης, ζητώντας να μην τεθεί οριστικά στο αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού Predator. Ο πρώην υπουργός προσήλθε σήμερα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπου υπέβαλε αίτημα για ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, καθώς και αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα από τον χειρισμό της υπόθεσης.

Ο Χρήστος Σπίρτζης είναι διάδικος στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς, βάσει απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κρίθηκε ότι υπήρξε θύμα απόπειρας παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του μέσω του Predator.

Στο πρώτο αίτημά του ζητά την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο, προκειμένου να διερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπείας, καθώς και άλλες αξιόποινες πράξεις, επικαλούμενος, όπως αναφέρει, τη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και νέα στοιχεία που έχουν προκύψει.

Με το δεύτερο αίτημα ζητά την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, τον οποίο χαρακτηρίζει «άμεσα εμπλεκόμενο» στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

Στην αίτησή του, ο πρώην υπουργός επικαλείται νέα στοιχεία και έγγραφα που, σύμφωνα με τον ίδιο, στοιχειοθετούν την ανάγκη επανεξέτασης της υπόθεσης. Σε δήλωσή του ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ένα από τα δύο μπορεί να ισχύει: είτε ο πρωθυπουργός και μέλη της κυβέρνησης παρακολουθούσαν, είτε οι τέσσερις καταδικασθέντες είναι κατάσκοποι».

