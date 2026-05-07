Στουρνάρας:-Διαχρονικές-οι-προκλήσεις-της-ασφαλιστικής-αγοράς-παρά-την-θετική-εικόνα

Για τις προκλήσεις στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά και στην Εποπτική Αρχή μίλησε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στη συνάντηση του Groupama Assurance Mutuelles Management Team, Μουσείο Ακρόπολης.

Ολόκληρη η ομιλία του Γ. Στουρνάρα

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω στο αποψινό δείπνο εργασίας της οικογένειας της Groupama. Είναι τόσο τιμή όσο και χαρά να συνομιλώ με επαγγελματίες του ασφαλιστικού κλάδου. Όταν, μάλιστα, αυτό λαμβάνει χώρα σε ένα μέρος όπως το Μουσείο της Ακρόπολης, η χαρά είναι μοναδική!

Η παγκόσμια οικονομία χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα κεφαλαίων, εμπορίου και ανθρώπινων πόρων. Τα τελευταία έτη, ωστόσο, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, όπως η άνοδος του προστατευτισμού, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι περιβαλλοντικές πιέσεις. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, τη σταθερότητα των τιμών, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως στη ζώνη του ευρώ, όπου η συνεργασία των κρατών-μελών εδράζεται σε κοινές πολιτικές και ενισχύεται από την ενιαία αγορά —η οποία διευκολύνει το εμπόριο και προάγει τη συνοχή—, οι προκλήσεις αυτές, σε συνδυασμό με την ενεργειακή αβεβαιότητα, καθίστανται ακόμη πιο έντονες, αναδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη διαχρονική επιδίωξη της ευρωπαϊκής οικονομίας να εξισορροπήσει την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, καθίσταται σαφές ότι οι διεθνείς εξελίξεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην Ευρώπη, είτε μέσω του εμπορίου και των ροών κεφαλαίων είτε μέσω των διακυμάνσεων στις αγορές ενέργειας και πρώτων υλών.

Κατά συνέπεια, αποτελεί κοινή παραδοχή ότι τόσο οι διεθνείς όσο και οι εθνικές εξελίξεις αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης στις οργανωμένες κοινωνίες του δυτικού κόσμου. Η τρέχουσα περίοδος έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας που διανύουμε, υπογραμμίζει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη σημασία του ασφαλιστικού κλάδου. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η αναπροσαρμογή του κόστους ασφάλισης δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας. Σε εθνικό επίπεδο, το εύρος των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική αγορά αναδεικνύει τη συμβολή της σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύει την ανθεκτικότητά της.

Η επισκόπηση ορισμένων μόνο από τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η ελληνική ασφαλιστική αγορά τα τελευταία έτη —όπως οι επιπτώσεις της πανδημίας, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η ενεργειακή κρίση που εκδηλώθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και εντάθηκε εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή— αναδεικνύει το εύρος του έργου που έχει αναληφθεί τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατόρθωσαν όχι μόνο να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις αυτές, αλλά και να διατηρήσουν ισχυρή κεφαλαιακή θέση.

Ειδικότερα, για το 2025, τα βασικά ασφαλιστικά μεγέθη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα ήταν παραπάνω από ικανοποιητικά. Το σύνολο του Ενεργητικού των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθε σε €22,1 δισεκ. (€7,3 δισεκ. εξ αυτών τοποθετημένα σε κρατικά ομόλογα και €2,9 δισεκ. σε εταιρικά ομόλογα), ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν €17,9 δισεκ., με το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων να διαμορφώνονται σε €16,1 δισεκ..

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €4,2 δισεκ., με τη συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) να διαμορφώνεται στα €2,3 δισεκ. (με συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια €3,9 δισεκ.) και την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) στα €0,8 δισεκ. (με συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια €3,7 δισεκ.). Αντίστοιχα, ο δείκτης κάλυψης του SCR διαμορφώθηκε στο 173% και ο δείκτης κάλυψης του MCR στο 474%.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, αξίζει να επισημανθεί ότι τα τελευταία έτη η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει διαχειριστεί με επιτυχία τον εκτεταμένο μετασχηματισμό της. Έπειτα από διαδοχικές συγχωνεύσεις και εξαγορές, ο κλάδος απαρτίζεται πλέον από 31 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εποπτεύονται βάσει του πλαισίου Solvency II, εκ των οποίων οι 11 ανήκουν σε ασφαλιστικούς ομίλους με έδρα στο εξωτερικό.

Ωστόσο, πέραν των κινδύνων που συνδέονται με τις τρέχουσες εξελίξεις, η ασφαλιστική αγορά εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπη με διαρθρωτικές και διαχρονικές προκλήσεις:

o Το παρατεταμένο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων κατά τα έτη που προηγήθηκαν του 2021 οδήγησε τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε μείωση της έκθεσής τους σε προϊόντα με μακροχρόνιες εγγυήσεις, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε η προσφορά επενδυτικών προϊόντων (Unit-Linked – IBIPs). Η διάθεση προϊόντων που προσφέρουν δίκαιη σχέση κόστους–οφέλους (Value-for-Money) για τους ασφαλισμένους συμβάλλει στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών, αναδεικνύοντας τον ρόλο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των διαμεσολαβητών.

Σε αυτό το πλαίσιο, προτεραιότητα για την Τράπεζα της Ελλάδος αποτελούν η συστηματική παρακολούθηση της σχέσης αξίας–κόστους (Value-for-Money) των επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων, η ενίσχυση της κατανόησης των σχετικών κινδύνων από τους καταναλωτές —καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ασφαλιστηρίου συμβολαίου—, καθώς και η ενδυνάμωση της ποιότητας των παρεχόμενων συμβουλών και της διαφάνειας ως προς το κόστος. Παράλληλα, σε συνεργασία με την EIOPA, αναπτύσσονται εποπτικά εργαλεία με στόχο την πρόληψη αθέμιτων πρακτικών εκ μέρους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των διαμεσολαβητών.

Η πολυπλοκότητα των εν λόγω προϊόντων καθιστά αναγκαία τη συνεχή παρακολούθησή τους από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητά τους, ενώ η Εποπτική Αρχή επικεντρώνεται στην προστασία του καταναλωτή.

o Μία βασική, διαχρονική πρόκληση είναι η αντιμετώπιση του ασφαλιστικού κενού (insurance protection gap), καθώς αυτό επηρεάζει όχι μόνο τα ανασφάλιστα άτομα, αλλά και τη συνολική ανθεκτικότητα της οικονομίας της χώρας. Όταν οι επιπτώσεις της χαμηλής ασφαλιστικής διείσδυσης συνδυάζονται με την επίδραση συστημικών κινδύνων μεγάλης κλίμακας —όπως εκείνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή—, καθίσταται σαφής η σημασία της αντιμετώπισης του ασφαλιστικού κενού. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε κινδύνους φυσικών καταστροφών (όπως σεισμοί, πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές), το επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης παραμένει δυσανάλογα χαμηλό. Αντίστοιχα περιορισμένη ασφαλιστικής διείσδυση καταγράφεται και σε άλλους τομείς της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, όπως η συνταξιοδοτική ασφάλιση, η υγειονομική ασφάλιση και η ασφάλιση αστικής ευθύνης.

o Μία ακόμη πρόκληση που έχει αναδειχθεί τα τελευταία έτη αφορά τη συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των πρακτικών άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε σχέση με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, ώστε το τελικό προϊόν που προσφέρεται να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων. Οι πρακτικές αυτές καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος —από τον σχεδιασμό έως τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης— και συνδέονται άρρηκτα με το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης, τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, την τιμολόγηση, τη διαφήμιση, τις πωλήσεις και τη διαχείριση ζημιών (Product Oversight and Governance – POG).

o Σε αυτό θα μπορούσε να προστεθεί η πρόκληση της ανάπτυξης και εφαρμογής νέων εποπτικών εργαλείων, τα οποία ευθυγραμμίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και την αυξανόμενη έκθεσή τους σε κυβερνοκινδύνους. Πρόκειται για μια κοινή πρόκληση τόσο για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις όσο και για την Εποπτική Αρχή. Η διείσδυση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε νέα προϊόντα και νέες αγορές συνδέεται στενά με τις συνεχιζόμενες τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες τους επιτρέπουν να βελτιώνουν τη λειτουργία τους και τα προϊόντα τους και, κατά συνέπεια, να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους. Με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και των Big Data, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενισχύουν την ικανότητα αξιολόγησης κινδύνων και αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες της κοινωνίας.

Παράλληλα, η χρήση προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων συμβάλλει σε πιο αποδοτική τιμολόγηση, μείωση του λειτουργικού κόστους και περιορισμό της ασφαλιστικής απάτης, ενώ βελτιώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων. Στο πλαίσιο των τεχνολογικών εξελίξεων και των αυξημένων κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού DORA.

Από τον Ιανουάριο του 2025, ο Κανονισμός DORA βρίσκεται σε ισχύ, επιβάλλοντας αυστηρές απαιτήσεις για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται πλέον να διαχειρίζονται συστηματικά τους κινδύνους των πληροφοριακών τους συστημάτων, να αντιμετωπίζουν τεχνολογικά περιστατικά και να διενεργούν δοκιμές ανθεκτικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία τους ακόμη και σε συνθήκες κρίσης.

o Μια ακόμη βασική προτεραιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική αγορά είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επανειλημμένα επισημάνει το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης για τη διαχείριση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, καθώς ο ρόλος της είναι διττός. Από τη μία πλευρά, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν κινδύνους απορροφώντας ζημίες που διαφορετικά θα επιβάρυναν τους πολίτες ή τον κρατικό προϋπολογισμό· από την άλλη πλευρά, ως θεσμικοί επενδυτές, μπορούν να διοχετεύουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα τα κεφάλαια που συγκεντρώνουν από τους ασφαλισμένους και, μέσω στοχευμένων επενδύσεων, να συμβάλλουν στην προώθηση μιας πράσινης και βιώσιμης οικονομίας (ESG). Επιπλέον, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των ασφαλισμένων και των επιχειρήσεων μέσω της ασφαλιστικής κάλυψης, παρέχουν ισχυρά κίνητρα προσαρμογής τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο φυσικών καταστροφών, τόσο λόγω των γεωγραφικών της χαρακτηριστικών όσο και εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, μόνο ένα μικρό μέρος των σχετικών ζημιών είναι ασφαλισμένο, με αποτέλεσμα το κύριο βάρος της αποκατάστασης να επιβαρύνει τους ιδιώτες, ενώ η συμμετοχή του κράτους παραμένει σχετικά περιορισμένη.

Η έκθεση σε φυσικούς κινδύνους έχει ενταθεί με την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας απαραίτητη την ύπαρξη επαρκούς ασφαλιστικής κάλυψης. Η Ελλάδα, λόγω της υψηλής της ευαλωτότητάς της σε δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς, καθώς και του συγκριτικά υψηλότερου δημόσιου χρέους της σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υφίσταται δυσανάλογα έντονες οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις. Συνεπώς, η μείωση του ασφαλιστικού κενού (insurance protection gap) είναι κρίσιμη, καθώς συμβάλλει στην ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη μέσω έγκαιρης καταβολής αποζημιώσεων, περιορίζει την εξάρτηση από κρατική στήριξη και ενισχύει τα κίνητρα για ταχύτερη προσαρμογή στις νέες συνθήκες που επιβάλλει η κλιματική αλλαγή.

Παρά τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για τον περιορισμό του ασφαλιστικού κενού —όπως η θέσπιση φορολογικών κινήτρων μέσω μειώσεων στη φορολογία ακινήτων, η υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων και οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών, καθώς και η σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών— το ασφαλιστικό κενό καταγράφεται σε σημαντικά επίπεδα.

Η αντιμετώπιση του ασφαλιστικού κενού αποφέρει πολλαπλά οφέλη, καθώς συμβάλλει στην ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη μέσω έγκαιρων και επαρκών αποζημιώσεων, διασφαλίζει την αποδοτικότερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων, περιορίζει τις δημοσιονομικές πιέσεις και τους κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει την υιοθέτηση προληπτικών μέτρων για τη μείωση της έκθεσης σε κινδύνους και προάγει την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

o Πέρα όμως από τις προκλήσεις που απορρέουν από τις συνθήκες της αγοράς, ανακύπτουν και σημαντικές ρυθμιστικές προκλήσεις. Η κατά κοινή ομολογία επιτυχής προσαρμογή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο απαιτητικό πλαίσιο Solvency II το 2016, καταδεικνύει την ετοιμότητα της ασφαλιστικής αγοράς να ανταποκριθεί και στο πρόσφατα αναθεωρημένο πλαίσιο της Οδηγίας Solvency II. Το νέο πλαίσιο, η εθνική ενσωμάτωση του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιανουάριο του 2027, ενισχύει την αρχή της αναλογικότητας, καθώς και τη βιωσιμότητα και τη σταθερότητα του ασφαλιστικού κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, μειώνει τις εποπτικές απαιτήσεις και τις διοικητικές υποχρεώσεις για τις μικρές και μη πολύπλοκες επιχειρήσεις, ενώ απλοποιεί τις διαδικασίες και περιορίζει τη συχνότητα υποβολής εποπτικών αναφορών. Παράλληλα, εισάγει κίνητρα για την απελευθέρωση κεφαλαίων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας ανάληψης κινδύνων και προάγει τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών όσον αφορά τις διασυνοριακές δραστηριότητες και την εποπτεία ομίλων.

Επίσης, θεσπίζονται ενισχυμένες απαιτήσεις για τη διαχείριση κινδύνων, τον καλύτερο σχεδιασμό ρευστότητας και βιωσιμότητας, ενώ ενσωματώνονται κλιματικά σενάρια στην Ιδία Αξιολόγηση Κινδύνου και Φερεγγυότητας (Own Risk and Solvency Assessment – ORSA). Το αναθεωρημένο πλαίσιο ενισχύει την προσαρμοστικότητα τόσο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων όσο και της εποπτείας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις του ασφαλιστικού κλάδου.

o Παράλληλα με τις αλλαγές που εισάγονται από το πλαίσιο αναθεώρησης του Solvency II, η ασφαλιστική αγορά οφείλει να συμμορφωθεί και με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την Ανάκαμψη και Εξυγίανση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Insurance Recovery and Resolution Directive – IRRD). Με στόχο την προστασία των ασφαλισμένων και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νέα Οδηγία εισάγει την υποχρέωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να καταρτίζουν σχέδια ανάκαμψης, καθώς και αντίστοιχη υποχρέωση των εποπτικών αρχών να εκπονούν σχέδια εξυγίανσης για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, υιοθετούνται πρόσθετα εποπτικά εργαλεία για την ενίσχυση του ρόλου των εποπτικών αρχών στην εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης.

Η εφαρμογή των ρυθμιστικών αυτών πλαισίων ενισχύει την ευελιξία και την ανθεκτικότητα του κλάδου, επιτρέποντας στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις αυξανόμενες προκλήσεις και κινδύνους, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η προστασία των ασφαλισμένων και η εμπιστοσύνη στις αγορές.

o Ολοκληρώνοντας την αναφορά στις αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής Εποπτικής Αρχής και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), η οποία ενισχύει την αποτελεσματικότητα του έργου, καθώς διασφαλίζει συνεχή ανατροφοδότηση και επιτρέπει την αξιοποίηση συγκρίσιμων εποπτικών πρακτικών που εφαρμόζονται από άλλες ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Στην ίδια κατεύθυνση συμβάλλουν και τα εποπτικά κολλέγια (Supervisory Colleges), τα οποία αποτελούν έναν θεσμό που διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Πέρα από τη συνήθη εποπτική δραστηριότητα, η Τράπεζα της Ελλάδος επενδύει συστηματικά στο μέλλον. Εκτός από τη διαδικασία εθνικής ενσωμάτωσης των Οδηγιών για την αναθεώρηση του Solvency II και την IRRD —μια διαδικασία που απορροφά σημαντικούς ανθρώπινους πόρους— η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει επίσης πόρους για τη συστηματική μελέτη των μελλοντικών ρυθμιστικών εξελίξεων που ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, οι οποίες ταυτόχρονα συνιστούν και πεδίο ευκαιριών για καινοτομία και ανάπτυξη. Η προσαρμογή στις νέες ρυθμιστικές απαιτήσεις, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που θα ανταποκριθούν επιτυχώς σε αυτές τις προκλήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ηγηθούν της αγοράς, προσφέροντας αξιόπιστες και ουσιαστικές λύσεις για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια, ώστε τόσο οι εποπτευόμενες οντότητες όσο και οι καταναλωτές να αισθάνονται —και πρωτίστως να είναι— ασφαλείς.

Συνοψίζοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω εμφατικά τη σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης για την οικονομία. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν, για λογαριασμό των ασφαλισμένων, ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, ενώ παράλληλα διοχετεύουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα τα κεφάλαια που συγκεντρώνουν μέσω των ασφαλίστρων. Με τον τρόπο αυτό λειτουργούν ως σημαντικοί θεσμικοί επενδυτές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι δύο αυτές λειτουργίες αναδεικνύουν την ελληνική ασφαλιστική αγορά ως στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας.

Οι μακροπρόθεσμες προτεραιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος εστιάζουν στη διασφάλιση υψηλών επαγγελματικών προτύπων, την ενίσχυση της αποτελεσματικής διακυβέρνησης και την ουσιαστική αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, το 2026, η ασφαλιστική αγορά είναι σε θέση να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία, ανταποκρινόμενη αποτελεσματικά τόσο σε υφιστάμενους όσο και αναδυόμενους κινδύνους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά κάθε πρωτοβουλία που προάγει την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας συνολικά, παραμένοντας ταυτόχρονα σταθερά προσηλωμένη στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Κοιτάζοντας τον βράχο της Ακρόπολης, συλλογίζομαι ότι η σημερινή συνάντηση επιβεβαιώνει τη διαχρονική και ουσιαστική επιρροή του Ελληνικού και του Γαλλικού πολιτισμού, τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.