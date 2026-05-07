Τα μηνύματα των βουλευτών της ΝΔ – «Βολές» κατά Κοβέσι, στο επίκεντρο ο ρόλος υπουργών και βουλευτών

Σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με τους βουλευτές να παίρνουν τον λόγο στο βήμα μετά την τοποθέτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι τοποθετήσεις γίνονται σε θετικό κλίμα, ενώ κυβερνητικές πηγές χαρακτηρίζουν τη συζήτηση «πολύ παραγωγική».

«Καρφιά» κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι περιείχε η τοποθέτηση του Μάκη Βορίδη, ο οποίος είπε ότι η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έρχεται σε μια στιγμή που αμφισβητείται ο ρόλος του βουλευτή και των καθηκόντων του. «Η επίθεση έρχεται από μία δικαστικό, την κ. Κοβέσι, η οποία καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ίδια», είπε ο κ. Βορίδης.

Αναφερόμενος στο επιτελικό κράτος είπε ότι είναι η διαδικασία συντονισμού, ο κυβερνητικός προγραμματισμός, η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, και πως αυτά δεν θίγουν τον βουλευτή.

«Έχω δει όλες τις υποθέσεις, είναι 13 αβάσιμες και αστήρικτες υποθέσεις. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε με τη δημόσια διοίκηση; Χρειάζεται οριοθέτηση. Και ένα ισχυρό μήνυμα απέναντι στην ανεύθυνη αντιπολίτευση, τέρμα στην ποινικοποίηση της δραστηριότητας των βουλευτών. Χαιρετίζω τη θέση του πρωθυπουργού για την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και ότι πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό», είπε.

«Κύμβαλα αλαλάζοντα»

Ο Δημήτρης Καιρίδης σημείωσε ότι οι συναντήσεις της ΚΟ θα έπρεπε να είναι πιο τακτικές και «αποδραματοποιημένες», σημειώνοντας πως η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο αυθεντικότερος εκφραστής της εσωκομματικής δημοκρατίας. «Η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη», είπε ο κ. Καιρίδης, «είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη που θέτει την ατζέντα και αναγκάζει τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν και να αποκαλυφθούν γι’ αυτό που συχνά είναι: κύμβαλα αλαλάζοντα χωρίς θέσεις. Κάποιες από τις προτάσεις που έκανα και εγώ τις υιοθετήσατε ήδη – προτείνω και να υπάρξει αναγραφή του αριθμού των σταυρών στα ψηφοδέλτια».

Ο Θανάσης Ζεμπίλης έθεσε το ερώτημα «τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή», ενώ τάχθηκε κατά της μείωσης του αριθμού των βουλευτών.

Σε παρέμβασή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απάντησε ότι «το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών μεταξύ 200 και 300 και δεν υπάρχει στη συνταγματική αναθεώρηση κάποια πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών».

Ψυχομετρικά τεστ

Ο Τάσος Δημοσχάκης πρότεινε αύξηση στο 6% για την είσοδο στη Βουλή. «Προτείνω την αύξηση στο 6% για μεγαλύτερο ποσοστό εισόδου στη βουλή και για την κρατική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων, προτείνω την κατάργηση και τα κόμματα να χρηματοδοτούνται από τις συνδρομές των μελών και τις δωρεές με πλήρη διαφάνεια. Και ψυχοτεχνικά τεστ για όσους θέλουν να είναι από δω και πέρα υποψήφιοι βουλευτές», είπε ο κ. Δημοσχάκης.

«Να είμαστε ενωμένοι»

Ο Γιώργος Στύλιος είπε: «Σε έναν χρόνο από τώρα θα έχουμε εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα εξουσίας, στόχος μας είναι να κερδίσουμε τις εκλογές και να τις κερδίσουμε αυτοδύναμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλοι θέλουμε να είμαστε βουλευτές στην επόμενη Βουλή. Εκτός από οποιοδήποτε φιλοδοξία μπορεί να έχουμε, με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση μπορούμε να προσφέρουμε στον τόπο μας, στην πατρίδα για να αλλάξουμε προς το καλύτερο τις ζωές των παιδιών μας. Τα θετικά και η συνέπεια λόγων και έργων είναι το μεγάλο όπλο της κυβέρνησης, ο κόσμος το αναγνωρίζει. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι».

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος είπε: «Έπρεπε να περάσει μισός αιώνας και να έρθει η κ. Κοβέσι για να διαπιστώσω ότι όλα αυτά που γνώριζα δεν ήταν απλά λάθος, αλλά παρατυπία και έγκλημα. Θα πρέπει να προστατευτούμε Η απόφαση να απορριφθεί η επιτροπή για τους υπουργούς είναι μια απόφαση σωστή και θαρραλέα».

Ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε: «Είναι η πρώτη συνταγματική αναθεώρηση με ταυτοτικές αλλαγές. Αν θες να πολιτευτείς στα 21, θα πρέπει να έχεις υπηρετήσει τη στρατιωτική σου θητεία. Στο πλαίσιο του βουλευτή – υπουργού, προτείνω το απόλυτο ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Να υπάρχει ασυμβίβαστο του κοινοβουλευτικού υπουργού, να πολιτευτεί ως βουλευτής.

Δεν μπορεί υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητά τους».

Νότης Μηταράκης: «Για το επιτελικό κράτος θα συμφωνήσω με τον Μάκη Βορίδη και η ενίσχυση των θεσμών συνέβαλε στην αντιμετώπιση κρίσεων και στην εκλογική νίκη του 2023. Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρή οργανωτικά, για να στηρίξουμε τον πρωθυπουργό και να παίξουν όλοι έναν ρόλο. Η εκτελεστική γραμματεία να συνεδριάζει κάθε μήνα, η πολιτική επιτροπή και κοινοβουλευτική ομάδα κάθε τρίμηνο. Και να υπάρξει μια σαφή ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή».

Δημήτρης Μαρκόπουλος: «Καμιά φορά πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο, το οποίο είναι το επιτελικό κράτος, ένα επίτευγμά μας που δοκιμάστηκε και έχει πετύχει. Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος, το οποίο είναι αυτό το οποίο δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά. Πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες, να μας μετράτε. Κάποιες συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στη μάχη. Για τον κ. Σκέρτσο, εγώ έχω διαφωνήσει μαζί του, όμως εκφράζει θέσεις, μιλάει, υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη, οι υπόλοιποι είμαστε τόσο σωστοί; Και είμαστε στη Βουλή για νομοσχέδια και βρισκόμαστε 2-3 ομιλητές; Να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να κοιταχτούμε στα μάτια».

Χρήστος Σταϊκούρας: «Υπάρχουν συλλογικές και σημαντικές επιτυχίες σε όλα τα πεδία της δημόσιας σφαίρας. Προτείνω: 1. Να υπάρξει ένα όραμα για το 2030 – το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών να φτάσει τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. 2. Να υπάρξουν ακόμη περισσότερες οικονομικές επιλογές προς τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, με δικαιότερη κατανομή του πλούτου. 3. Να ενισχύσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη, προωθώντας επιλογές που έχουμε κάνει, όπως φοιτητικές εστίες στα πανεπιστήμια, νέα δικαστικά μέγαρα, αξιοποίηση ιαματικών πηγών κ.ά.».

Ο Βασίλης Γιόγιακας δήλωσε «είμαι ένας βουλευτής της περιφέρειας που ιδρώνει τη φανέλα 12 χρόνια και θα συνεχίσω να την ιδρώνω», ενώ έκανε αναφορά στο περιστατικό με τον Νίκο Ταχιάο.

Μητσοτάκης για το επεισόδιο Γιόγιακα – Ταχιάου

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε: «Να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα την ενόχληση μου για ένα περιστατικό που σε ενόχλησε και προσωπικά έχω την απαίτηση από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό. Ακόμα και η άρνηση να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις και εντάσεις. Την ίδια απαίτηση όμως έχω και από τον βουλευτή που πρέπει να αντιληφθεί ότι ταυτόχρονα εκπροσωπεί και την επικράτεια και την εκλογική του περιφέρεια. Σήμερα η εκπροσώπηση της εκλογικής περιφέρειας δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσει στην αναθεώρηση του άρθρου 60, άρα να δει τη μεγάλη εικόνα και να αντιληφθεί πως η ανάδειξη ενός τοπικού ζητήματος είναι απολύτως ευπρόσδεκτη.

»Πλην όμως κάποιο επιτελικό κράτος πρέπει να δει την επικράτεια γιατί πάντα τα αιτήματα θα είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μπορούν να ικανοποιηθούν. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα, να κάνετε ερωτήσεις στους υπουργούς, και γνωρίζω ότι οι υπουργοί έχουν χωρίσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε υφυπουργούς, το γνωρίζω αυτό, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει απόλυτη εκχώρηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στους υφυπουργούς και βέβαια η αντιμετώπιση να είναι πάντα κόσμια».

Γιάννης Παππάς: Το επιτελικό κράτος αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση να πάρουμε τα πεδία που τους ασκείται κριτική και να την κάνουμε εργαλείο βελτίωσης. Ευθύνη και λογοδοσία.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στάθηκε στις αρχές που ενώνουν τη Νέα Δημοκρατία: Ενότητα, χωρίς σιωπή. Αυτοκριτική, χωρίς αυτοϋπονόμευση. «Εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε αντίπαλο μέσα στην αίθουσα, αντίπαλος μας είναι η ακρίβεια, η διεθνής κρίση, η ανασφάλεια για το μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο σύνδεσμος με την κοινωνία, μια ενεργή, ζώσα κοινοβουλευτική ομάδα», είπε και πρόσθεσε:«Μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος του βουλευτή, προφανώς ναι».

Για το επιτελικό κράτος είπε: «Είναι μια καλή λειτουργία της κυβέρνησης, ένας καλύτερος συντονισμός. Θεωρούμε ότι παλαιότερα οι προηγούμενες κυβερνήσεις συντονιζόταν καλύτερα; Δε νομίζω. Η πίεση από το επιτελικό κράτος δεν ασκείται στους βουλευτές, ασκείται στους υπουργούς, αυτοί έχουν λόγο να διαμαρτύρονται».

Για τη συνταγματική αναθεώρηση: «Αφορά την ατζέντα του 2030 και είναι δικό μας θέμα, γιατί και η αντιπολίτευση ανοήτως έχει μπει στη γωνία. Εμείς έχουμε υποχρέωση αυτό να το αναδείξουμε. Για το πολιτικό σύστημα, βεβαίως έχουμε κάθε λόγο για τη συκοφάντηση της παράταξής μας, ωστόσο υπάρχει και μια κοινωνία που δεν πρέπει να την αγνοήσουμε και να λάβουμε υπόψη τους πολίτες που θέλουν ένα πολιτικό σύστημα πιο σύγχρονο και πιο διαφανές και πιο λειτουργικό».

«Έχουν γίνει λάθη και παραλείψεις, αλλά έχει γίνει κι ένα σημαντικό έργο. Πώς έχει πέσει η ανεργία από το 18% στο 8%, πώς οι συντάξεις απονέμονται πιο γρήγορα από ό,τι στη Γερμανία,, αυτά πρέπει να τα πούμε όλοι και οι βουλευτές και ακόμα πιο πολύ οι υπουργοί. Η Νέα Δημοκρατία είμαστε εμείς και κρατώντας όρθια τη Νέα Δημοκρατία, θα κρατήσουμε όρθια την Ελλάδα και θα δώσουμε προοπτική στην πατρίδα».

Ο Γιώργος Κώτσηρας στην τοποθέτησή του σημείωσε: «Συνταγματική αναθεώρηση με το βλέμμα στο μέλλον. Σημαντική η πρόβλεψη για την ελληνική γλώσσα – επί Μητσοτάκη αναγνωρίστηκε η παγκόσμια ημέρα. Θεσμικές αλλαγές για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος».

Η Μάκρη Ζέττα τόνισε ότι «η ελευθερία υπάρχει στη δημοκρατία, και η ελευθερία του λόγου υπάρχει και στην εσωκομματική διαδικασία, όπως αποδείχτηκε σήμερα».

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης δήλωσε ότι «οι διαφορετικές απόψεις δεν είναι παραφωνία, είναι συνομιλία με τους πολίτες με τους οποίους ανησυχούν. Σ’ αυτό το πλαίσιο και η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όμως στα μάτια πολλών πολιτών, μοιάζει σαν μια διαμάχη μεταξύ ειδικών, ενώ η κοινωνία πιέζεται από άλλα προβλήματα», ενώ πρόσθεσε: «Σήμερα θέλω να μείνω στον ρόλο που δίνει το Σύνταγμα στον καθέναν από μας. Η κυβέρνηση αξιολογείται από τον πρωθυπουργό, αλλά ελέγχεται και από τη Βουλή, και λογοδοτεί στην κοινοβουλευτική ομάδα». Συνεχίζοντας τόνισε ότι «για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η κοινοβουλευτική ομάδα δεν ενημερώθηκε, αλλά εγώ ψήφισα για να μη δημιουργήσω πρόβλημα στην κοινοβουλευτική ομάδα».

Την ανάγκη να διασφαλιστεί η ενότητα της ΝΔ επεσήμανε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. «Απαιτείται ισχυρή ενότητα της Νέας Δημοκρατίας στη μάχη για τις εκλογές, οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους», σημείωσε και πρόσθεσε: «Η στόχευση στους 13 συναδέλφους ήταν στόχευση στο ηθικό κύρος της παράταξης. Και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Να ξεκαθαρίσουμε και στην κοινωνία ότι αυτοί δεν πήραν χρήματα αλλά λειτούργησαν στο πλαίσιο του ρόλου τους».

Αναφέρθηκε επίσης στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας «και επίσης να αναδείξουμε τη δημαγωγία και το λαϊκισμό του Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτός πιστεύω ότι θα είναι δεύτερο κόμμα», ενώ πρόσθεσε ότι διαφωνεί με το όριο ηλικίας για υποψήφιο βουλευτή στα 21.

Ο Νίκος Παναγιωτοπουλος, λαμβάνοντας τον λόγο, τόνισε: «Όλοι όσοι πήραμε τον λόγο είμαστε υποστηρικτές της κυβέρνησης και δεν είμαστε αμφισβητίες ούτε απέναντι στην κυβέρνηση. Αλλά αν ο βουλευτής επιθυμεί να εκφράσει κάποιον προβληματισμό, κάποιες ανησυχίες, ενδεχομένως και κάποια αγωνία για την πορεία των πραγμάτων, νομίζω ότι αυτό είναι καλή υπηρεσία στη συνολική προσπάθεια. Αρκεί να το κάνει με τον προβλεπόμενο τρόπο, στα προβλεπόμενα όργανα, εδώ στην κοινοβουλευτική ομάδα, και όχι από δω κι από κει. Αυτή είναι καλή υπηρεσία. Και βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον πραγματικά, από τους παρόντες τουλάχιστον. Άλλο να ιδρώνεις τη φανέλα στο λεκανοπέδιο κι άλλο στην περιφέρεια».

Ο Βασίλης Σπανάκης τόνισε: «Εδώ είναι μία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι βρισκόμαστε στην αίθουσα με την ιδιότητα του βουλευτή. Που έχει προκύψει μέσα από την ψήφο 2,5 περίπου εκατομμυρίων Ελλήνων που εμπιστεύτηκαν τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του Μαΐου του 2023. Και αυτό δεν πρέπει να το βγάλουμε ποτέ από το μυαλό μας. Και το λέω γιατί το μήνυμα είναι ένα και ξεκάθαρο, ότι έχουμε ένα πρωθυπουργό που είναι πρωταγωνιστής στις εξελίξεις σε μια διεθνή κρίση και πρωταγωνιστής στην Ευρώπη, και παίρνει πρωτοβουλίες· και το μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας μας είναι ότι έχουμε μια μονοκομματική κυβέρνηση με σταθερή πολιτική και βρισκόμαστε λίγο πριν τις επόμενες εκλογές».

Ο Βασ. Σπανάκης πρόσθεσε ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη εκείνη που φέρνει σταθερότητα, σύνθεση και συσπείρωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υπερδιπλάσια αποδοχή από οποιοδήποτε άλλο πολιτικό αρχηγό, που σημαίνει ότι υπάρχουνε περιθώρια βελτίωσης του εκλογικού ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας. Ο ρόλος και ο λόγος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας το επόμενο διάστημα είναι ο κεντρικός άξονας για τη μεγάλη νίκη για ένα εκλογικό αγώνα».

Κλείνοντας σημείωσε: «Βρισκόμαστε μπροστά στην πιο ιστορική και δύσκολη εκλογική μάχη για να κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία ξανά, για τρίτη θητεία, κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Ναι, είμαστε θυμωμένοι, αλλά όχι ηττημένοι και παίξαμε άμυνα, και τώρα πρέπει να παίξουμε επίθεση. Δεν λυγίζουμε και προχωράμε».

Ο Διονύσης Σταμενίτης, λαμβάνοντας τον λόγο, αναφέρθηκε στο κυβερνητικό έργο και τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι «στα εφτά χρόνια διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο απολογισμός είναι εντυπωσιακός. Αντιμετώπιση εξωγενών κρίσεων. Αντιμετώπιση ανεργίας, θυμάστε στα γραφεία μας ότι ψάχναμε δουλειά για ανέργους, σήμερα έρχονται στα γραφεία μας εταιρείες για να τους βρούμε εργαζόμενους. Αυτό πιστώνεται σε εσάς κ. Πρόεδρε αλλά και στο επιτελικό κράτος, που σχεδιάζει και συντονίζει».

Πρόσθεσε ότι «προφανώς και στα επτά χρόνια έγιναν και λάθη και παραλείψεις», αλλά τόνισε ότι «όποιος όμως είδε το ντοκιμαντέρ στον ΣΚΑΪ, επανέφερε στη μνήμη μας τι μπορεί να πάθουμε το 2027. Είναι ανάγκη για τη χώρα, για τις οικογένειές μας, για την περιφέρεια, για τα παιδιά μας, η Νέα Δημοκρατία να είναι ξανά κυβέρνηση και μάλιστα αυτοδύναμη».

Συνεχίζοντας σημείωσε: «Έγινε πολλή συζήτηση για τον ρόλο του βουλευτή, αλλά οι βουλευτές νιώθουν ότι ο ρόλος τους είναι κάπως περιορισμένος. Επιβάλλεται όλοι μας να κάνουμε το καλύτερο, όλοι μας στη Νέα Δημοκρατία, να είναι αυτό για τις εκλογές που έρχεται αλλά επιβάλλεται και η Νέα Δημοκρατία να ενισχύσει τον ρόλο του βουλευτή, να συμμετέχει δηλαδή ο βουλευτής στη διαμόρφωση των νομοσχεδίων, να μπορεί θεσμικά να παρεμβαίνει σ’ αυτή τη διαδικασία».

